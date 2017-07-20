В небольшой деревне Якутово на границе с Оренбургской областью власть взяли в свои руки «ак инэйзэр» — в буквальном переводе «белые бабушки». Произошло это недавно, но якутовцы говорят, что сильную руку аксакалов в юбках почувствовали сразу.





Бабушки успевают везде



Они сразу начали наводить свои порядки. То в садик придут сказки детям рассказывать и песни петь. То начальную школу требуют не закрывать. Убеждают: если в этом году там только семь учеников будет, то скоро еще 15 ребятишек подрастут. То молодые семьи берут под свое крыло, поздравляют, учат жизни. Правда, весело учат — с песнями, плясками и прибаутками. Решили даже местную достопримечательность сделать — родник невесты. Теперь ищут спонсоров.



В семейное воспитание бабушки еще не влезают. Некого, говорят, воспитывать — народ здесь хороший живет, пьющих родителей и заброшенных детей уже нет. В округе это самая дружная деревня, считает главная «белая бабушка» Хамдия Рашитова.



Назвать бабушкой эту моложавую женщину язык не поворачивается. Все в руках у нее горит, в доме порядок, говорит весело и громко. Так энергично, наверное, Хамдия раньше управлялась с коровами на ферме и с домашним хозяйством. Теперь вместе с подругами взялась за общественную работу — якутчанки в прошлом году вместе с активными куюргазинскими женщинами вошли в движение «Ак инэйзэр», которое уже несколько лет действует в Башкортостане.



Женсовет с национальным колоритом

Идею «белых бабушек» предложила журналист Гульфия Юнусова. Оказалось, попала наша коллега в самую точку. Помните, общество несколько лет назад растерялось, а из-за безработицы и безденежья в селах стали спиваться. Можно ли говорить в этих условиях о сохранении семей, детей, о сбережении культуры, языка, обычаев?



Что надо было делать? Поднять женщин. В непростые времена они всегда оказывались крепче и сильнее, их материнского инстинкта и силы хватало не только на свою семью, но и на поддержку ослабевших соседей и односельчан.



Не знаю, как воспринимали в других местах такие женсоветы в национальном обрамлении, но в Куюргазинском районе жалеют, что начали такую работу с опозданием.



Зато здешним «белым бабушкам» есть у кого опыта набираться. «Съездили в декабре в Хайбуллинский район, там собирались «ак инэйзэр» со всей республики, увидели, как они прекрасно работают, какие мастерицы, и так вдохновились», — рассказывает Фания Буранова.



Мужа надо воспитать, чтобы потом уважать



В доме у якутчанки Хамдии собрались все активистки. Отложено в сторону рукоделье, остывают вкуснейшие блюда. Мои собеседницы в костюмах, которые специально сшили для своих мероприятий, — на голове особым образом повязанный платок с лентой и монистами, розовые платья в оборках, белые фартуки с вышивкой. Говорят, сельхозкооператив помог оплатить костюмы, а часть денег заработали сами концертами.



Такая одежда заставляет быть степенными. И мы рассуждаем о серьезных делах с бывшей дояркой Шаурой, учительницей Гузель, библиотекарем Танхылыу, работницей клуба Фанией. У каждой из «белых бабушек» своя непростая история жизни, поэтому их мысли по-житейски незамысловатые и очень добрые.



— Вы делом доказываете, что женщины — это большая сила, может, везде матриархат нужен? — подначиваю их.



— Нет, мужчин тоже уважать надо. Надо уметь их прощать. Хоть наши мужья по молодости пили-гуляли, но с годами поумнели, — говорит одна из якутчанок. — Мужа защищать надо, на первое место ставить.



— Ну это смотря какой муж, — добавляет другая.



— Ну так, какого воспитаешь, такой и будет. Воспитывай, чтобы уважать было за что!



Невесты, следите за сайтом тётушки Аклимы



Знают «бабушки» и как решить демографическую проблему. Надо, говорят, издать закон, чтобы в семье было не меньше трех детей. Но, добавляют: только в тех семьях, которые благополучными считаются. А для этого молодежь с детства надо учить семейным премудростям, главное — труду.



А две куюргазинские «белые бабушки» Аклима и Хамдия задумали сватовством заняться. Для начала хотят искать невест здешним мурапталовским женихам. Чтобы будущие жены хорошие попались, обещают расспрашивать о них в женсоветах по месту жительства.



— В Куюргазинском районе не проблема разузнать про женихов и невест — «ак инэйзэр» теперь в каждой деревне есть, мы их телефоны знаем, — говорит Аклима.



Проблема за малым: чтобы сделать сайт знакомств, нужно научиться с интернетом работать.



— Вот как с помощью внучки освою планшетник, сразу в свахи пойду, — говорит Хамдия.



А кому тарелочку мозгов…



Женщины-старейшины не только за порядком следят, но и рукодельничают, поют-пляшут в свое удовольствие на праздниках разных, обряды забытые вспоминают. Якутчанки этой весной, например, начали новый год по старому обычаю. «Баш ите» — это что-то вроде навруза, но по-башкирски. Его отмечают в марте, чтобы сельскохозяйственный год удачным был.



Всем приглашенным раздают мясо из головы забитого скота. Но не просто так, а со смыслом. Хозяину в тарелку кладут шею. Куски рядом с глазами дают тем, у кого зрение слабое — чтобы лучше видеть, около уха — гостю со слабым слухом.



По такому же принципу угощают языком. «И мозгами…» — продолжила я. «Да, и мозгами — чтобы человек умнее был», — подхватили тетушки-веселушки.



Не знаю, становятся ли умнее после такого угощения, но «белые бабушки» и без того мозги вправлять умеют. Главная куюргазинская «ак инэй» Тамара Малбаева рассказывает: «В районе есть пьющие женщины. Иногда к ним в дом приходит целая бригада порядок наводить, детей помыть-накормить. Кому-то из таких хозяек стыдно становится. Я знаю, что семидесятилетняя Минжехан-апай из деревни Ямаш даже шторы свои принесла в дом такой беспутной женщины, убралась, все вычистила. Если хотя бы две-три мамаши от пьянки оторвем, и то хорошо».



Тамара-апай считает, что активным женщинам давно надо было объединяться. Люди отвыкли от общения, с трудом их собрать можно, особенно тех, кому еще судьбу свою устраивать надо. Говорит, может, стесняются. И обещает: осенью свахи начнут зазывать на праздники холостых да незамужних.

СПРАВКА

Ак инэйзэр — в переводе «белые бабушки» или «святые матери». Так у башкир называют самых мудрых и уважаемых в роду женщин с чистой душой и помыслами.

Байка от Хамдии-апай



— С детства петь и плясать люблю. Как-то я два года трамвай в Уфе водила. Однажды остановку объявила, забыла микрофон выключить и запела. Еду и пою себе. До остановки доехала и только тогда увидела, что столпились люди у двери, смотрят на меня, улыбаются. Студенты БСХИ сказали, что заслушались и даже остановку свою пропустили. А как-то увидела объявление, что филармония набирает хор, и пошла с подружкой. Оказалось, набор певцов закончился, нужны только танцоры. Айда попробуем, говорю подружке. Зашли, там известный баянист и известный бабай-танцор. Говорит, покажи какой-нибудь танец. Я-то танцевать не училась, плясать только могу. Решила показать, как в клубе пляшу. В конце даже крикнула «хай», как у нас ребята делали. Бабай с баянистом долго смеялись. Потом сказали: приходи-ка, дорогая, на следующий год. Так я и не стала артисткой.