Детей от семи до двенадцати лет теперь можно перевозить на заднем сиденье автомобиля без автокресла, используя только обычный ремень безопасности. Кроме того, ребенка до семи лет запрещается оставлять в машине без присмотра. А полис ОСАГО не обязательно предъявлять инспектору ДПС. Таковы вступившие в силу изменения в правила дорожного движения.
Теперь детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) можно перевозить, пристегнув ремнями безопасности. Но при перевозке на переднем сиденье удеживающие устройства для детей обязательны. Перевозка детей младше семи лет не снимает с автовладельцев обязательства покупки детских удерживающих систем. Штраф за нарушение этого пункта не изменен и составляет три тысячи рублей.
Еще одно изменение: запрещается оставлять в машине ребенка младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица. Маму, заскочившую в магазин, пока малыш спит в люльке, отныне могут оштрафовать на 500 рублей.
Уточнены и правила обгона. Если водитель выехал на обгон в разрешенном месте через прерывистую линию, а заканчивает его через сплошную, в запрещенном месте, он будет однозначно виноват и может быть лишен прав через суд.
Еще один блок изменений касается правил регистрации автомашин. С учетом изменившегося законодательства о страховании гражданской ответственности, полис ОСАГО исключен из перечня документов, обязательных для предъявления. Сотрудники ДПС информацию о полисе должны получать из электронной базы.
Новшества дают возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов, в случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
В Правилах регистрации и Административном регламенте уточняется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств с ними могут быть осуществлены регистрационные действия. Закрепляется возможность восстановления регистрации машин после устранения причин прекращения (аннулирования) их регистрации в любом регистрационном подразделении.
ВАЖНО
Как перевозить детей в автомобиле
Переднее сидение: детей до 12 лет только в автолюльке, кресле, бустере.
Заднее сидение: детей до 7 лет (включительно) только в автолюльке, кресле, бустере, после 7 лет — в кресле, бустере, пристегнутыми ремнями безопасности.
Бустер — разновидность детского автокресла, отличается более компактными габаритами и меньшим весом.
ЧТО ЕЩЁ НОВОГО?
Правительство России внесло очередные изменения в ПДД. Новшества позволят повысить безопасность пешеходов, велосипедистов, а также маршрутных транспортных средств.
Обладатели экологически чистых автомобилей — на электрической или гибридной тяге — теперь благодаря официальному закреплению их типа транспортного средства смогут рассчитывать на определенные преференции.
Для защиты окружающей среды от вредных выбросов в ПДД появились новые дорожные знаки особых предписаний «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства», новые термины.
Кроме того, с целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки и разметки.
Также в правительстве приняли поправку, которая вносит ясность в уже существующие нормы. «Термины «разделительная полоса» и «островок безопасности» в настоящее время предусматривают их использование при разделении проезжей части. В связи с этим возникают затруднения при устройстве пешеходного перехода через проезжую часть и трамвайные пути с использованием островков безопасности, включающих часть разделительной полосы на границе проезжей части и трамвайных путей. Внесенными изменениями в определение этих терминов включено словосочетание «трамвайные пути», — говорится в сообщении Кабинета министров.
Также для обеспечения безопасности дорожного движения действие дорожного знака «Остановка запрещена» теперь распространяется на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок.
В действующей редакции ПДД велосипедистам младше 14 лет нельзя двигаться по дороге, а сопровождающим их взрослым велосипедистам нельзя двигаться по тротуару. Это приводит к разделению детей и сопровождающих их взрослых. Внесенными изменениями правительство разрешило движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.
Детей от семи до двенадцати лет теперь можно перевозить на заднем сиденье автомобиля без автокресла, используя только обычный ремень безопасности. Кроме того, ребенка до семи лет запрещается оставлять в машине без присмотра. А полис ОСАГО не обязательно предъявлять инспектору ДПС. Таковы вступившие в силу изменения в правила дорожного движения.
Теперь детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) можно перевозить, пристегнув ремнями безопасности. Но при перевозке на переднем сиденье удеживающие устройства для детей обязательны. Перевозка детей младше семи лет не снимает с автовладельцев обязательства покупки детских удерживающих систем. Штраф за нарушение этого пункта не изменен и составляет три тысячи рублей.
Еще одно изменение: запрещается оставлять в машине ребенка младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица. Маму, заскочившую в магазин, пока малыш спит в люльке, отныне могут оштрафовать на 500 рублей.
Уточнены и правила обгона. Если водитель выехал на обгон в разрешенном месте через прерывистую линию, а заканчивает его через сплошную, в запрещенном месте, он будет однозначно виноват и может быть лишен прав через суд.
Еще один блок изменений касается правил регистрации автомашин. С учетом изменившегося законодательства о страховании гражданской ответственности, полис ОСАГО исключен из перечня документов, обязательных для предъявления. Сотрудники ДПС информацию о полисе должны получать из электронной базы.
Новшества дают возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов, в случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
В Правилах регистрации и Административном регламенте уточняется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами. При возможности идентификации таких транспортных средств с ними могут быть осуществлены регистрационные действия. Закрепляется возможность восстановления регистрации машин после устранения причин прекращения (аннулирования) их регистрации в любом регистрационном подразделении.
ВАЖНО
Как перевозить детей в автомобиле
Переднее сидение: детей до 12 лет только в автолюльке, кресле, бустере.
Заднее сидение: детей до 7 лет (включительно) только в автолюльке, кресле, бустере, после 7 лет — в кресле, бустере, пристегнутыми ремнями безопасности.
Бустер — разновидность детского автокресла, отличается более компактными габаритами и меньшим весом.
ЧТО ЕЩЁ НОВОГО?
Правительство России внесло очередные изменения в ПДД. Новшества позволят повысить безопасность пешеходов, велосипедистов, а также маршрутных транспортных средств.
Обладатели экологически чистых автомобилей — на электрической или гибридной тяге — теперь благодаря официальному закреплению их типа транспортного средства смогут рассчитывать на определенные преференции.
Для защиты окружающей среды от вредных выбросов в ПДД появились новые дорожные знаки особых предписаний «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства», новые термины.
Кроме того, с целью обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки и разметки.
Также в правительстве приняли поправку, которая вносит ясность в уже существующие нормы. «Термины «разделительная полоса» и «островок безопасности» в настоящее время предусматривают их использование при разделении проезжей части. В связи с этим возникают затруднения при устройстве пешеходного перехода через проезжую часть и трамвайные пути с использованием островков безопасности, включающих часть разделительной полосы на границе проезжей части и трамвайных путей. Внесенными изменениями в определение этих терминов включено словосочетание «трамвайные пути», — говорится в сообщении Кабинета министров.
Также для обеспечения безопасности дорожного движения действие дорожного знака «Остановка запрещена» теперь распространяется на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок.
В действующей редакции ПДД велосипедистам младше 14 лет нельзя двигаться по дороге, а сопровождающим их взрослым велосипедистам нельзя двигаться по тротуару. Это приводит к разделению детей и сопровождающих их взрослых. Внесенными изменениями правительство разрешило движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.