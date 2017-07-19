Теперь детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) можно перевозить, пристегнув ремнями безопасности. Но при перевозке на переднем сиденье удеживающие устройства для детей обязательны. Перевозка детей младше семи лет не снимает с автовладельцев обязательства покупки детских удерживающих систем. Штраф за нарушение этого пункта не изменен и составляет три тысячи рублей.

Еще одно изменение: запрещается оставлять в машине ребенка младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица. Маму, заскочившую в магазин, пока малыш спит в люльке, отныне могут оштрафовать на 500 рублей.

Уточнены и правила обгона. Если водитель выехал на обгон в разрешенном месте через прерывистую линию, а заканчивает его через сплошную, в запрещенном месте, он будет однозначно виноват и может быть лишен прав через суд.

Еще один блок изменений касается правил регистрации автомашин. С учетом изменившегося законодательства о страховании гражданской ответственности, полис ОСАГО исключен из перечня документов, обязательных для предъявления. Сотрудники ДПС информацию о полисе должны получать из электронной базы.

Новшества дают возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов, в случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг.