Нужно ли получать разрешение на строительство дома на садовом участке?

Сабит МУХАРЯМОВ.

Уфимский район.



— Для начала уточните вид разрешенного использования вашего земельного участка. Если это садоводство, огородничество или дачное хозяйство, получать разрешение на строительство дома не требуется.



Если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, вы обязательно должны получить разрешение на строительство дома. Сделать это нужно до начала работ по его возведению. Впоследствии документ включается в состав технического плана, который необходим для постановки дома на кадастровый учет и регистрации права собственности.