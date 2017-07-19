Яркое «Оранжевое солнце» персонально улыбнулось нынешним летом юным артистам эстрадного балета «Кредо». Случилось это на южном берегу Крыма на фоне прибрежных скал и царских пляжей — в городе Судаке, где Генуэзская крепость и давила, и манила своим величием… Именно здесь на международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Оранжевое солнце» коллектив Государственного концертного зала «Башкортостан» занял первое место в номинации «народно-стилизованный танец» и второе место в номинации «современный танец».

Путь к этому успеху был тернист и долог. Порой монотонное разучивание движений, прослушивание музыки, бесконечная примерка костюмов — много чего еще приходилось терпеливо переносить маленьким артистам ради искрометно-зажигательного выступления на сцене. Взять, к примеру, участие в концертах ко Дню Победы. Дети часами ждали своей очереди, сидя на корточках в коридоре. Испуганно жались к стене при виде свирепых бойцов спецназа, которые неслись на сцену в полной амуниции, с оружием и масках на лице… Участников концерта на взрослых и детей не делил никто: ждали и страдали все одинаково.



Целый год девчонки на собственном опыте постигали справедливость избитой фразы про искусство, которое требует жертв. Репетиции до девяти вечера. Уроки… Спать почти некогда… Какие уж там мультики?! Такое счастье разве что по выходным. Но самое потрясающее: дети согласны с этим мириться! Улыбка оранжевого солнца того, оказалось, стоила!



Руководитель эстрадного балета Вероника Горшунова живет только своим «Кредо». Даже родители искренне сочувствуют ей из-за этой беспримерной преданности делу и детям.



— Мне часто говорят: как вы не устаете от детей? Напротив, я скучаю без них! — признается Вероника. — Они настолько благодарны в творчестве, так искренне радуются… Эта эмоциональная отдача очень приятна!



Вероника убеждена: танец позитивно влияет на развитие ребенка. Многие приходят в коллектив зажатыми, робкими, пугаются собственной тени. Одна девочка даже за кулисами боялась находиться из-за того, что там темновато. Но страхи улетучиваются, крылья расправляются, и за кулисами не страшно в полумраке. Общаться ребята привыкают друг с другом легко и весело. И вкус формируется вполне изысканный. И кругозор расширяется.



Процесс рождения танца не так прост, как кажется на первый взгляд: два прихлопа, три притопа… Сначала — выбор темы. Затем — погружение в нее. Сбор информации, поиск музыки, изучение истории костюма, и только после этого Вероника вместе с детьми начинает пропитываться темой номера.



Если исполнители поймут, что они должны сказать своим танцем, — их поймет и примет зал. И еще: сцена непременно должна заряжать эстетикой и культурой. По мнению руководителя, эти две позиции и составляют основное кредо эстрадного балета.



Ну и без позитивного настроя в танце просто делать нечего. Вероника Горшунова старается иметь его всегда сама, и детей стремится приучить видеть вокруг больше хорошего.