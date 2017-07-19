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Положа руку на сердце, седьмое место, которое уфимцы заняли в предыдущем чемпионате российской премьер-лиги, многими из нас воспринималось если не как сенсация, то как событие совсем уж неожиданное. Шутка ли, два сезона подряд бороться за выживание среди сильнейших команд страны и вдруг оказаться среди крепких середняков. Теперь на душе у болельщиков не менее тревожно: не окажется ли этот успех команды сладкой сказкой? Или уфимцы и дальше будут заявлять о себе как о клубе с очень серьезными амбициями?
Во время футбольных каникул «Уфа» не отметилась какими-либо громкими приобретениями. Как, впрочем, и потерями.
Состав ФК «Уфа»
Прямая речь
Сергей СЕМАК, главный тренер ФК «Уфа»:
— В прошлом чемпионате команда заняла хорошее место, и поэтому мы не стали прибегать к кардинальным переменам в составе. Нам важно в новом сезоне закрепиться на прежних позициях или пойти немного вперед. Предсезонные сборы показали, что команде еще есть над чем работать. Думаю, за счет конкуренции, за счет желания ребята будут продолжать расти дальше. Вместе с тем у нас нет самоцели играть только в атакующий футбол — да, надо забивать, но так, чтобы это не отразилось на оборонительных порядках. Будем искать и находить необходимый баланс, будем строить игру, исходя из возможностей каждого конкретного соперника.
Опубликовано: 20.07.17 (09:30) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Спорт
Положа руку на сердце, седьмое место, которое уфимцы заняли в предыдущем чемпионате российской премьер-лиги, многими из нас воспринималось если не как сенсация, то как событие совсем уж неожиданное. Шутка ли, два сезона подряд бороться за выживание среди сильнейших команд страны и вдруг оказаться среди крепких середняков. Теперь на душе у болельщиков не менее тревожно: не окажется ли этот успех команды сладкой сказкой? Или уфимцы и дальше будут заявлять о себе как о клубе с очень серьезными амбициями?
Во время футбольных каникул «Уфа» не отметилась какими-либо громкими приобретениями. Как, впрочем, и потерями.
Состав ФК «Уфа»
Прямая речь
Сергей СЕМАК, главный тренер ФК «Уфа»:
— В прошлом чемпионате команда заняла хорошее место, и поэтому мы не стали прибегать к кардинальным переменам в составе. Нам важно в новом сезоне закрепиться на прежних позициях или пойти немного вперед. Предсезонные сборы показали, что команде еще есть над чем работать. Думаю, за счет конкуренции, за счет желания ребята будут продолжать расти дальше. Вместе с тем у нас нет самоцели играть только в атакующий футбол — да, надо забивать, но так, чтобы это не отразилось на оборонительных порядках. Будем искать и находить необходимый баланс, будем строить игру, исходя из возможностей каждого конкретного соперника.
Опубликовано: 20.07.17 (09:30) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Спорт
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НОВОСТИ
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AHOHC
Уфимцам предложили придумать название для нового сквера на проспекте Октября
Алексей 2017-07-19 15:34:25
В Уфе двухлетний ребёнок получил тяжёлые травмы на детской площадке
Гузель 2017-07-18 20:27:42
Где в республике самые плохие дороги?
Альберт 2017-07-15 18:23:09
В Гафурийском районе депутаты сельсовета лишились мандатов
Перс 2017-07-11 21:50:33
Где в республике самые плохие дороги?
зиля 2017-07-09 23:17:04
Где в республике самые плохие дороги?
Резида 2017-07-07 09:15:17
В Октябрьском мастер ЖЭУ с коллегой похищали канализационные люки
Горожанкин в.и. 2017-07-03 20:53:51
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06