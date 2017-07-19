Положа руку на сердце, седьмое место, которое уфимцы заняли в предыдущем чемпионате российской премьер-лиги, многими из нас воспринималось если не как сенсация, то как событие совсем уж неожиданное. Шутка ли, два сезона подряд бороться за выживание среди сильнейших команд страны и вдруг оказаться среди крепких середняков. Теперь на душе у болельщиков не менее тревожно: не окажется ли этот успех команды сладкой сказкой? Или уфимцы и дальше будут заявлять о себе как о клубе с очень серьезными амбициями?





Во время футбольных каникул «Уфа» не отметилась какими-либо громкими приобретениями. Как, впрочем, и потерями.



— Любой тренерский штаб хочет усиления во всех линиях, — говорит генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов. — Учитывая реалии российского футбола и наши условия, мы стараемся вести сбалансированную политику и не можем позволить себе дорогостоящих игроков, поэтому спектр нашего поиска заметно сужается.



Впрочем, по одной позиции усиление в клубе произошло. На встрече с главой региона Рустэмом Хамитовым было принято решение, что клуб будет не так активен на трансфертном рынке, зато вложит серьезные средства в собственную спортивную школу, прежде всего в ее материально-техническую базу. Так и происходит: в частности, как мы уже писали, клуб может пополниться несколькими уфимскими ДЮСШ, где есть отделения футбола.



Тем не менее в команде перед стартом сезона появилась пара новичков. Наиболее заметное приобретение — центральный защитник Джемал Табидзе из Грузии. Ему всего 21 год, но он уже привлекался в сборную своей страны. Окончание прошлого сезона Джемал провел в «Урале» из Екатеринбурга. Другим новобранцем стал 19-летний вратарь Алексей Чернов из Калуги, которому, скорее всего, предстоит пока набираться опыта в молодежном составе.



Была попытка приобрести в Тель-Авиве игрока обороны Эди Готлиба, но переговоры к успеху пока не привели. Двух игроков уфимцы отдали в аренду — Пуцко в Хабаровск, Батютина — в «Динамо», Санкт-Петербург.



Готовясь к сезону, уфимцы провели два сбора: один в Подмосковье, другой в Австрии. В каждом из них сыграли по три контрольных матча. На российской земле их результаты были скромными, а вот на зарубежных полях удалось одержать три победы. Причем соперники были достаточно крепкими. Здесь и румынская «Университатя» — 2:1, и голландский «Утрехт» — 1:0, и немецкая «Арминия» — 1:0.



Пока футболисты осваивали австрийский газон, им пошили новую форму, а руководство клуба договорилось о трансляции всех матчей «Уфы» на канале БСТ. «Рад, что сможем показывать домашние и выездные игры команды по всему региону и привлечь аудиторию в отдаленных районах Башкирии», — заметил по этому поводу Шамиль Газизов.



Одна такая трансляция уже состоялась — болельщики «Уфы» смогли наблюдать за стартовой игрой уфимцев в Санкт-Петербурге против новичка премьер-лиги команды «Тосно»



Первый тайм прошел с преимуществом хозяев, однако в дальнейшем уфимцы смогли выровнять игру и в одной из редких контратак добились успеха. На 65-й минуте мяч в ворота «Тосно» с близкого расстояния отправил Дмитрий Сысуев. Примечательно, что он всего за полторы минуты до этого вышел на поле, заменив травмированного Ивана Облякова.



По окончании встречи тренерский штаб уфимцев высказал недовольство качеством игры своих подопечных в первой половине матча. Возможно, на это повлияли те самые победы на предсезонных сборах. По части Облякова в клубе сказали, что ему судорогой свело ногу и он не смог продолжать встречу дальше. Как поясняют специалисты, так бывает, когда команда играет попеременно на полях с искусственным и естественным покрытием.

Состав ФК «Уфа»

Вратари: Александр Беленов (№31), Георги Шелия (88).

Защитники: Алексей Никитин (4), Павел Аликин (3), Боян Йокич (5, гражданство — Словения), Дмитрий Живоглядов (17), Денис Тумасян (20), Александр Сухов (33), Джемал Табидзе (55, Грузия).

Полузащитники: Дмитрий Сысуев (7), Ондржей Ванек (9, Чехия), Азамат Засев (13), Кэтэлин Карп (8, Молдова), Иван Пауревич (19, Хорватия), Дмитрий Стоцкий (39), Владимир Зубарев (60), Николай Сафрониди (70), Игорь Безденежных (87), Иван Обляков (98).

Нападающие: Кехинде Фатаи (21, Нигерия), Сильвестр Игбун (44, Нигерия), Вячеслав Кротов (57), Исламнур Абдулавов (99).