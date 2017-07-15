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НОВОСТИ
17.07.17 18:19
Житель Иглинского района с топором в руках угрожал убить даму сердца, её мать и сестру
17.07.17 11:03
Назначен новый руководитель республиканского Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству
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Чем больше гонится человек за успехом, тем острее нуждается в теплоте и понимании — той самой жилетке, куда можно поплакаться. Делиться проблемами и заветными желаниями крайне важно с профессиональным и честным собеседником, а не с проходимцем, готовым вывернуть наизнанку ваши душу и кошелек.
Сила счастья
Компетентно
Павел Быков, психолог:
— Есть несколько признаков, по которым можно определить, хотят человеку помочь или нажиться на нем. Если вам предлагают пройти бесплатное обследование, чтобы оценить себя, это уловка.
Любая психодиагностика стоит денег, ни один уважающий себя специалист не будет делать это бесплатно.Еще один тревожный момент: призывы ваших учителей отказаться от услуг традиционного здравоохранения и образования. Человека специально выводят из социума, чтобы легче было манипулировать им. Насторожить должны и попытки пропагандировать культ наставника, а сами занятия — объявлять единственно верным путем к достижению цели.Подозрительны также любая категоричность и уже тем более агрессия, которую никогда не позволит себе настоящий профессионал.
Кстати
Опубликовано: 18.07.17 (10:18) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Право
Чем больше гонится человек за успехом, тем острее нуждается в теплоте и понимании — той самой жилетке, куда можно поплакаться. Делиться проблемами и заветными желаниями крайне важно с профессиональным и честным собеседником, а не с проходимцем, готовым вывернуть наизнанку ваши душу и кошелек.
Сила счастья
Компетентно
Павел Быков, психолог:
— Есть несколько признаков, по которым можно определить, хотят человеку помочь или нажиться на нем. Если вам предлагают пройти бесплатное обследование, чтобы оценить себя, это уловка.
Любая психодиагностика стоит денег, ни один уважающий себя специалист не будет делать это бесплатно.Еще один тревожный момент: призывы ваших учителей отказаться от услуг традиционного здравоохранения и образования. Человека специально выводят из социума, чтобы легче было манипулировать им. Насторожить должны и попытки пропагандировать культ наставника, а сами занятия — объявлять единственно верным путем к достижению цели.Подозрительны также любая категоричность и уже тем более агрессия, которую никогда не позволит себе настоящий профессионал.
Кстати
Опубликовано: 18.07.17 (10:18) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Право
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Рияз Масалимов 2017-06-19 09:05:48
НОВОСТИ
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AHOHC
Где в республике самые плохие дороги?
Альберт 2017-07-15 18:23:09
В Гафурийском районе депутаты сельсовета лишились мандатов
Перс 2017-07-11 21:50:33
Где в республике самые плохие дороги?
зиля 2017-07-09 23:17:04
Где в республике самые плохие дороги?
Резида 2017-07-07 09:15:17
В Октябрьском мастер ЖЭУ с коллегой похищали канализационные люки
Горожанкин в.и. 2017-07-03 20:53:51
В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину
Ольга 2017-07-03 15:34:48
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Где в республике самые плохие дороги?
Село Тугай Благовещенский район 2017-07-02 00:25:23
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06