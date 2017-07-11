Для Уфы финал первенства лучших футбольных школ страны стал событием во многом уникальным. Ведь чтобы принять соревнования подобного уровня, надо и самим пробиться в молодежную элиту. Никогда прежде в истории российского футбола уфимцам этого сделать не удавалось. И только в минувшем сезоне к представителям Башкирии пришел успех.

Для начала 17-летние спортсмены «Уфы» оказались сильнее всех в региональном турнире «Урал — Западная Сибирь». После чего руководству клуба удалось договориться о проведении финала именно в столице республики. Гостей — а их было в общей сложности 19 команд, принимали два стадиона, «Нефтяник» и «Динамо». Оба работали с полной нагрузкой, матчи начинались в 10 утра и продолжались до глубокого вечера.



Формально уфимцев не оказалось среди лидеров. Они заняли третье место в подгруппе, а вот в так называемом «утешительном финале» за 9-е — 16-е места уступили только раз, московскому ЦСКА. Зато переиграли команду из Владивостока и в заключительном матче — махачкалинский «Анжи». Причем эту встречу ребята из Уфы скорее всего запомнят надолго. Почти весь поединок они отбивались от атак соперника, но сумели основное время свести вничью. Дело дошло до пенальти, где два промаха хозяев поля, казалось, сняли вопрос о победителе. Но выше всяких похвал сыграл специально вышедший на 11-метровую серию голкипер «Уфы» Данил Лясов, который в итоге сумел отразить три пенальти. Наши же ребята больше не ошибались. В итоге у уфимцев 11-е место.



— Турнир и сам по себе получился хорошим, и наша команда провела его, я считаю, отлично, — сказал по окончании последней встречи тренер «Уфы-2000» Рустэм Шаймухаметов. — У нас все ребята местные: из Уфы, Стерлитамака, Салавата. Мальчишки проявили характер, хотя, наверное, в матчах с грандами юношеского футбола мастерства нам все-таки не хватило. В составе было 23 человека, и каждому дали сыграть, несмотря на турнирные расклады. Специально включили в состав шесть человек, которые были на год младше, чтобы посмотреть их на перспективу. И они тоже неплохо себя проявили.



У нас, как и в главной команде, в приоритете прежде всего хороший коллектив, действуем по принципу: команда начинается с раздевалки. Здесь ни к кому нет никаких претензий, отношения великолепные.



По словам Шаймухаметова, впереди у ребят участие в Кубке Российского футбольного союза, который пройдет в ноябре. Восемь человек забирает себе молодежная команда, будут ребята играть и за «Уфу-дубль».



Можно надеяться, что в будущем молодые уфимские футболисты еще не раз сумеют пробиться на турниры подобного уровня. Сейчас в системе спортшколы ФК «Уфа» занимаются 950 человек под руководством 33 тренеров.



— При этом в клубе в самой футбольной школе тренируются ребята начиная с семилетнего возраста, но есть еще и дошкольные группы для мальчишек от 4 до 6 лет, — рассказывает спортивный директор «Уфы» Ильдус Биглов. — Сейчас ведем переговоры с администрацией Уфы о передаче нам еще двух спортшкол, в которых есть отделения футбола, и в этом случае мы сможем постепенно довести число занимающихся нашим видом спорта до 2,5 тысячи ребят.



В будущем «Уфа» может пополниться молодыми игроками не только из столицы Башкирии. У клуба налажена своя система скаутинга, и около 30 человек от 13 лет и старше приглашены для занятий футболом из других городов республики, а также из Челябинской области. «У нас есть специальная договоренность с Республиканской школой-интернатом спортивного профиля, там живут и занимаются футболом ребята из Стерлитамака, Октябрьского, Нефтекамска и других городов и районов республики. Конечно, с расширением школы география занимающихся будет только увеличиваться», — уверен Ильдус Биглов.