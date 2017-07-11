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В сентябре 2004 года с группой учителей и учащихся мы побывали в Эстонии, в городе Палдиски, где Салават Юлаев жил последние дни. Профессор-экскурсовод рассказал нам тогда о первом президенте Эстонии Константине Яковлевиче Пятсе. Нам даже довелось увидеть его резиденцию.
Мне кажется, судьба К. Пятса очень похожа на судьбу Салавата Юлаева, только у него известны точные даты его жизни. Он родился в 1874 году в семье фермера, окончил юрфак Юрьевского университета. В 1900-е годы начинает заниматься политикой, а через пять лет его приговаривают к смертной казни за публикацию в газете «Известия» воззвания Петербургского Совета рабочих депутатов. Тогда спасает ему жизнь срочная эмиграция.
Опубликовано: 14.07.17 (10:03) г. Салават
Статьи рубрики Cоциум
В сентябре 2004 года с группой учителей и учащихся мы побывали в Эстонии, в городе Палдиски, где Салават Юлаев жил последние дни. Профессор-экскурсовод рассказал нам тогда о первом президенте Эстонии Константине Яковлевиче Пятсе. Нам даже довелось увидеть его резиденцию.
Мне кажется, судьба К. Пятса очень похожа на судьбу Салавата Юлаева, только у него известны точные даты его жизни. Он родился в 1874 году в семье фермера, окончил юрфак Юрьевского университета. В 1900-е годы начинает заниматься политикой, а через пять лет его приговаривают к смертной казни за публикацию в газете «Известия» воззвания Петербургского Совета рабочих депутатов. Тогда спасает ему жизнь срочная эмиграция.
Опубликовано: 14.07.17 (10:03) г. Салават
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НОВОСТИ
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В Гафурийском районе депутаты сельсовета лишились мандатов
Перс 2017-07-11 21:50:33
Где в республике самые плохие дороги?
зиля 2017-07-09 23:17:04
Где в республике самые плохие дороги?
Резида 2017-07-07 09:15:17
В Октябрьском мастер ЖЭУ с коллегой похищали канализационные люки
Горожанкин в.и. 2017-07-03 20:53:51
В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину
Ольга 2017-07-03 15:34:48
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Где в республике самые плохие дороги?
Село Тугай Благовещенский район 2017-07-02 00:25:23
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06