В сентябре 2004 года с группой учителей и учащихся мы побывали в Эстонии, в городе Палдиски, где Салават Юлаев жил последние дни. Профессор-экскурсовод рассказал нам тогда о первом президенте Эстонии Константине Яковлевиче Пятсе. Нам даже довелось увидеть его резиденцию.

Мне кажется, судьба К. Пятса очень похожа на судьбу Салавата Юлаева, только у него известны точные даты его жизни. Он родился в 1874 году в семье фермера, окончил юрфак Юрьевского университета. В 1900-е годы начинает заниматься политикой, а через пять лет его приговаривают к смертной казни за публикацию в газете «Известия» воззвания Петербургского Совета рабочих депутатов. Тогда спасает ему жизнь срочная эмиграция.



В 1918 году Эстонию оккупировали немцы, и Константин Пятс опять попал в немилость. Он активно участвует в организации эстонской армии, его выбирают председателем государственной администрации, а в 1918 году, когда Эстония завоевывает суверенитет, Пятс становится президентом республики.



По отношению к советам он всегда старался сохранять нейтралитет, но несмотря на это в 1940 году политика вывозят в Уфу, где он с семьей располагается под жестким надзором в квартире прежнего председателя Центрального исполкома республики, репрессированного и расстрелянного НКВД Афзала Тагирова. Помните, когда-то из Уфы в кандалах и с клеймом на лбу прибыл в Эстонию на каторгу Салават Юлаев. Теперь в Башкирию привезли в качестве арестанта президента Эстонии. Впереди его ждали Уфимская внутренняя тюрьма НКВД и психбольница МВД. Пятсу в это время было 67 лет. В 1954 году его уголовное дело пересматривают и он возвращается в Эстонию.



Для многих эстонцев К. Пятс был олицетворением независимой Эстонии, поэтому уже через десять дней обеспокоенные власти под строгим надзором снова отправляют его в Россию. На этот раз участь его оказалась печальна: жизнь политка обрывается 18 января 1956 года в психиатрической больнице в поселке Бурашево, тогда Калининской, ныне Тверской области.



Границы и национальности не должны нас разделять. Эстонию и Башкирию объединяют трагические события в истории обеих стран. Судьбы двух выдающихся личностей — Салавата Юлаева и Константина Пятса — напрямую связали крепкими узами дружбы эстонский и башкирский народы.



В Эстонии чтят память о Салавате Юлаеве. Там проходят Дни Салавата. В Палдиски, где он трагически погиб, открыли музей национального героя башкирского народа. В этом же городе есть улица, носящая его имя, памятник, которым гордятся эстонцы.



Между Башкортостаном и Эстонией установлены и тесные культурные контакты. Прошедшие в Уфе в 2015 году международные форумы ШОС и БРИКС стали образцом дружбы народов! Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии», прошедший в Уфе этим летом, занял достойное место среди форумов такого уровня. Успешные выступления группы «Аргамак» и ансамбля Файзи Гаскарова на Всемирной фольклориаде в Мексике еще раз показали всему миру дружбу российских народов. Примечательно то, что Башкортостан выбрали местом проведения VI Всемирной фольклориады-2020.



Мы, салаватцы, тоже стараемся не оставаться в стороне от мероприятий большого масштаба. Только в последнее время знаменитые мастера сценического искусства нашего города несколько раз побывали в Крыму с большими концертными программами.



Уже давно стало хорошей традицией встречать гостей башкирским кумысом и мелодией башкирского курая около историко-культурного комплекса «Юрматы», который стал воротами нашего города.



Наш город с каждым годом растет, становится краше, появляются новые улицы. И хочется верить, что когда-нибудь и в нашем городе Салавате появится улица, носящая имя первого президента Эстонии Константина Пятса, который боролся и умер в борьбе за свободу эстонского народа. В 2014 году в Уфе на доме, где жил Пятс с семьей, была установлена мемориальная доска. Улица, которая носила бы имя выдающегося первого президента Республики Эстония в нашем городе и улица, названная в честь героя Салавата Юлаева, крепче связали бы братские эстонский и башкирский народы.



Константин Пятс и Салават Юлаев отражают судьбы двух народов. Словно они прошли по одной тропе.