— Мансур Анварович, вы много лет отдали журналистике, возглавляли газету «Башкортостан», которая имела огромные тиражи. Сейчас ситуация с прессой сильно изменилась. На ваш взгляд, что нужно делать и учредителям госСМИ, и журналистам, чтобы усилить влияние на общество?



— Бесспорно, сейчас время другое, поэтому тяжело стало финансировать прессу. С федеральными госСМИ проблему решили еще в 90-е годы: «Российская газета» выпускается за счет бюджета, а остальные издания стали частными.



Как быть в таких национальных республиках, как наша? Насколько я знаю, в Бюджетном кодексе РФ не предусмотрены расходы на содержание государственных СМИ, есть лишь небольшие расходы на освещение деятельности органов власти. Может быть, финансирование низовой печати отдать их законным учредителям — горрайадминистрациям? Пусть решают сами, в какой форме, с какой периодичностью, в каком виде выпускать свои газеты, исходя из наличия средств на это дело. В этом случае они начнут считать деньги и искать выход.



Что касается республиканских изданий, то Конституция РФ, федеральный закон о родных языках и решение Конституционного суда позволяют, на мой взгляд, обеспечить функционирование государственных языков, в том числе в виде прессы.



Вторая сторона вопроса касается самих журналистов. Может быть, настала пора самим редакциям больше думать о том, как делать хорошую, нужную газету людям, привлечь менеджеров? Благо, острых тем, касающихся жизни населения, сейчас больше чем достаточно. Или вместе с заинтересованными бизнес-структурами, частными лицами попробовать самостоятельно выпускать современную, покупаемую газету.



Хочу привести пример из практики Академии наук РБ. Автономное бюджетное учреждение «Башкирская энциклопедия» за последние годы на одну треть сократило коллектив из-за тяжелого финансового положения и стало самостоятельно зарабатывать почти половину необходимых средств. Я считаю, что умение работать по-рыночному никому не возбраняется.



— Наши ученые недавно представили проект стратегии социально-экономического развития республики. Это большой, сложный документ, который трудно понять простым людям. Какими бы словами вы сформулировали его суть, ту идею, которая в стратегии заложена?



— Да, наша Академия наук по поручению правительства разработала проект Стратегии социально-экономического развития республики. Этим занимался специально созданный институт.



Уже более 65 регионов имеют стратегию развития до 2020 — 2030 годов. В числе лучших назову проекты Калужской, Томской, Новосибирской, Свердловской областей и Татарстана. Основная цель этих документов — используя и развивая человеческий фактор, на существующей производственно-инфраструктурной базе создавать зоны опережающего роста, которые стали бы локомотивами повышения конкурентоспособности региона.



Если с этой точки зрения рассмотреть разработанный проект «Башкортостан-2030», то, казалось бы, главная работа завершена. Но, как считают специалисты, не хватает несколько моментов. В частности, нет привязки проекта к конкретной экономике республики, поэтому он напоминает скорее методичку по составлению стратегии. Нет базовых идей, которые помогли бы представить зримый образ будущего Башкортостана и мобилизовали бы население на реализацию стратегии.



Нужна также большая разъяснительная работа, чтобы созидание будущего стало делом каждого. Видимо, необходимо глубоко вникнуть в это дело, чтобы каждый шаг правительства, министерств и ведомств, муниципалитетов, учреждений и организаций служил продвижению и реализацию стратегии «Башкортостан-2030».



— В 2019 году будет отмечаться 100-летний юбилей Башкортостана. Уже обсуждается, как его проводить, какие объекты построить к этой дате. Что бы вы еще предложили сделать?



— Считаю, что идея отметить столетие Башкортостана добрыми делами и хорошими мероприятиями заслуживает поддержки.



С учетом того, что первая Башкирская республика родилась в декабре 1917 года, эту работу нужно начинать сейчас. Надо проводить научные конференции, писать статьи, издавать монографии.



В этом плане выпуск многотомной истории башкирского народа, академического словаря башкирского языка, развитие башкирской энциклопедистики, издание трудов академика Раиля Кузеева в семи томах и других исследований наших ученых являются хорошим началом подготовки к юбилею.



— Сейчас наше общество переживает тяжелые времена. Тяжелые и в экономическом смысле, и в социальном, но самое главное, многие теряют жизненные ориентиры. Авторитетами в стране становятся порой странные персонажи, а настоящие люди остаются в тени. Что бы вы посоветовали в этой ситуации? Как не потеряться, как отделить главное от второстепенного?



— Да, время больших денег, увлекательных, но сомнительных возможностей и незаслуженных успехов рождает своих кумиров. В то же время, как вы верно подметили, честные, деятельные, добропорядочные люди переживают чувство растерянности и трагедии.



Такое состояние людей является, на мой взгляд, следствием разрыва социальных отношений и связей, основанных на иных ценностях и смыслах, на слишком грубой и быстрой рационализации нашей жизни.



Незаполненной остается самая главная сфера самоощущения человека — эмоциональная. Какими бы богатыми и успешными мы ни были, все равно нуждаемся в каждодневном общении, обмене мнениями, поддержке друг друга. Все это сохраняет и развивает в нас наши личные качества и в целом нашу человечность.



Поэтому у меня остается одно желание: давайте будем общаться, трудиться и радоваться жизни.

Записала

Эльза ИСКУЖИНА

Пять фактов из жизни Мансура Аюпова

От помощника комбайнёра до главного по СМИ



Уроженец деревни Исмагилово Давлекановского района по воле судьбы стал участником многих событий новейшей истории Башкортостана. Начиналась жизнь обычно. Мансур родился в многодетной семье, два года ходил в помощниках у отца-комбайнера, окончил Салаватское педучилище.



Затем работал в давлекановской газете «Знамя» и одновременно учился в Башкирском госуниверситете. Стал редактором в Башкирском книжном издательстве. А после окончания Академии общественных наук М. Аюпов, теперь уже работник обкома КПСС, начал курировать печать, телевидение и радио.



Газета при нём родилась заново



Годы, когда он возглавлял республиканскую газету «Совет Башкортостаны», журналисты вспоминают как золотое время.



«…Наша газета родилась заново, — рассказывала потом одна из завотделом редакции. — Это было время творческой активности, духовного подъема, свободы слова».



Да и тираж издания в эти годы достиг рекордной цифры — более 110 тысяч экземпляров.



Правительство отвечало за всё



Вице-премьером по социально-гуманитарным вопросам Аюпова назначили в самые тяжелые времена — тогда по стране шли бесконечные митинги, начинались задержки зарплат и пенсий.



Разговаривать с людьми, кроме руководителей исполнительной власти республики, оказалось некому: СССР уже не было, а российская власть еще только формировалась. Именно башкирскому правительству надо было обеспечивать работу учреждений культуры, науки, образования, здравоохранения и соцобеспечения, финансировать их из бюджета республики.



Время вспоминать и созидать



Мансур Аюпов в 90-е годы стал главным идеологом договорных отношений с федеральной властью. Время это было особое, возникали новые идеи, образ нового Башкортостана. Именно в те годы возвращались имена видных государственных и общественных деятелей, писателей и ученых, забытых или запрещенных ранее.



Мансур Аюпов возглавил комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Открывались новые газеты и журналы, театры и филиалы, создавались новые вузы, Академия наук, Национальный симфонический оркестр, киностудия «Башкортостан» и многие другие учреждения.



Почему не конфликтовали ветви



В дни формирования в Башкортостане новой системы власти М. Аюпов стал государственным секретарем. Такая должность была создана только в нескольких субъектах России.



Эффективное взаимодействие высших органов власти — Госсобрания — Курултая, президента и Кабинета министров — в значительной мере обеспечивала напряженная работа госсекретаря. Возможно, благодаря этому Башкортостан избежал конфликтов между ветвями власти, а также с федеральными структурами.



Подготовил

Мухамет МУРЗАБУЛАТОВ,

кандидат исторических наук.



Кстати



Восьмого июля доктору политических наук, профессору, членкору Академии наук РБ Мансуру Аюпову исполнилось 70 лет. Редакция присоединяется к поздравлениям.