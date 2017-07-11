За 92 года Белорецкий металлургический комбинат выпустил около трех миллионов тонн металлических канатов. Если их соединить воедино, то можно опоясать Землю по экватору 65 раз!

Основная профессия



Итак, я сегодня в канатном цехе № 17. Он был пущен в 1943 году, в разгар войны. Здесь делали канаты для самолетов, аэростатов и оборудования угольных шахт.



Мне предстоит работать машинистом по навивке канатов, или, по-простому, канатчиком. Это вторая основная профессия на комбинате после волочильщика проволоки. Со мной сменный мастер Оксана Сафонова. Вообще-то женщины в их роду неизменно выбирали в качестве профессиональной стези сферу торговли. А вот она взяла и прервала эту традицию.



— Меня всегда привлекал наш комбинат, вот и пошла учиться на волочильщика в металлургический техникум. Когда муж сюда устроился, и я пошла в этот же цех канатчицей. Здесь же трудится и дочь, она намотчица проволоки, — оказалось, Оксана Владимировна как пришла сюда в 93-м, так никуда и не уходила, разве что в декретный отпуск. Освоила немало профессий. Однажды даже пришлось поработать водителем электротележки.



— Коллектив у нас в основном мужской, все-таки работа тяжелая, хотя в целом все механизировано, — рассказывает Оксана Владимировна. — Все оборудование импортное — немецкое и итальянское. Основной костяк — ветераны, кто работает довольно давно.



Кладовщица Юлия Красикова выдает мне спецовку.



— Вам, наверное, покажется странным, но спецовка должна быть и крепкой, и в то же время легко рваться, на случай, если, не дай бог, зацепит проволокой. Чтобы не затянуло в механизм. У обуви подошва толстая, чтобы не протыкалась, — рассказывает она. Подавая каску, Юлия с гордостью сообщает: защита очень надежная — пробовали и молотком колоть, и кувалдой — выдержала. Очки специальные тоже нужны, как и перчатки. Внимательно выслушиваю все наставления по технике безопасности.



Всего в цехе три отделения: намоточное, прядевьющее и канатное. В намоточном в основном трудятся женщины. И дело не только в сравнительной легкости работы, процесс намотки однообразен и монотонен, поэтому тут требуется именно женское терпение, внимательность и аккуратность. Будто люльку детскую качаешь долгими бессонными ночами, любой мужик быстро сомлеет…. Проволока перематывается с тонных и полутонных шпулей, похожих на гигантские катушки, на зарядные, которые пойдут в прядевьющие машины.



Смена на «паровозе»



Сегодня канатное производство БМК представлено тремя цехами, в которых изготавливают стальные канаты более 50 видов. Мне предстоит участвовать в изготовлении каната общего назначения диаметром 13,5 миллиметра. Я сразу посерьезнела, узнав, что канаты эти используются в грузоподъемных механизмах: экскаваторах, скиповых подъемниках доменных печей, строительных и металлургических кранах. А также в качестве стропов. Такая ответственность, скажу я вам.



Чтобы получилась конечная продукция, то есть канат, на первом этапе из проволоки делают стальные пряди. Так что мне сначала предстоит поработать на высокоскоростной крутильной прядевьющей машине сигарного типа. Почему сигарного? Да потому что состоит она из 12 секций, соединенных между собой, и напоминает своей цилиндрической формой сигару, только огромного размера. Во время работы вся эта сигара вращается со скоростью 400 оборотов в минуту! Машина 36-шпульная, из-за своего размера получила прозвище «паровоз».



Мой наставник Дмитрий Костин сразу берет быка за рога и, не теряя времени на подробные разъяснения, дает понять, что мне придется учиться всему по ходу дела. Это и понятно: не надо мешкать, если хочу успеть увидеть изготовленную своими руками продукцию — времени требуется порядочно.



— Итак, сначала получаем наряд-задание на смену, где прописаны все параметры пряди. Нам сегодня предстоит изготовить шесть тросов, чтобы потом уже из них получить шестипрядный канат диаметром 13,5 миллиметра и длиной 1000 метров, — толкует мне Дмитрий Геннадьевич и поясняет: машина уже практически заправлена зарядными шпулями с проволокой, и нам остается установить последнюю — 36-ю.



Ее мы устанавливаем с помощью подъемного механизма, не поднимать же катушки с проволокой весом 60 килограммов вручную. Сначала у меня получается плохо — сложно одной рукой управлять пультом крана, а другой при помощи стропов правильно вставлять шпули в специальные каретки, но потом начинает получаться. Не боги горшки обжигают! Теперь проволоку необходимо заправить в специальные отверстия — направляющие, которые расположены по всей длине сигары. Все 36 проволочек, свиваясь, сходятся в конце машины.



— И пряди, и канаты — это не просто собранные в пучок проволочки, а достаточно сложная, свитая в особом порядке и в несколько слоев конструкция, — важно разъясняет мой наставник. — Видите, там проходит центральная проволока, на нее навиваются 35 других, в три ряда.



Поломку мастер определит на слух



Все, запустились. Казалось бы, машина все делает сама, между тем, ни на минуту не могу отвлечься, приходится контролировать намотку. Только немного вздохнула, машина останавливается. Я недоуменно смотрю на наставника.



— Умная машина сама останавливается, если на линии рвется проволока, — объясняет Дмитрий Геннадьевич, заметив мое недоумение.



Устранение «конфуза» оказалось самым трудным занятием. Во-первых, концы проволоки плохо видны — уж больно тонкая. Для сварки прямо на прядевьющей машине есть специальный сварочный аппарат. Не знаю даже, с какого раза мне наконец удалось приварить концы. Смотришь — вроде приварилось, а пробуешь согнуть в этом месте — лопается. Наконец-то получилось, но теперь место сварки нужно еще и выровнять на наждачном круге. Ура! Получилось, шов даже не заметен. Последний раз сгибаю, чтобы проверить прочность и снова запускаю машину. Дальше все пошло нормально.



Пока машина работает, более тесно знакомлюсь с наставником. Дмитрий Геннадьевич работает здесь с 1989 года, это один из самых опытных работников цеха. Для него канатное производство — родная стихия, он с легкостью может изготавливать как полуфабрикаты — пряди, так и готовую продукцию — канаты. Причем, словно музыкальный настройщик, на слух может определить малейший сбой в работе машины и устранить его.



Кстати, здесь, в цехе, я познакомилась с машинисткой по навивке канатов Фаиной Батталовой, самой молодой работницей смены. Ей 22 года. Они с сестрой-двойняшкой пришли на БМК два года назад, сразу после окончания Белорецкого металлургического колледжа. С некоторой завистью наблюдаю за тем, как ловко и уверенно эта миниатюрная девушка управляется с серьезным оборудованием.



— Почему это профессия канатчика только мужская? — в голосе девушки слышны даже нотки возмущения. — Это вначале только все трудным кажется и непонятным, а потом привыкаешь и понимаешь, что профессия-то действительно очень интересная!



Мужская работа



На больших канатных машинах работают только мужчины. Я буду первой женщиной, кому представилась возможность поработать наравне с ними... Канатную машину обслуживают два человека — канатчик и подручный. Но сегодня Алексей Карепанов работает один, так что вместо подручного буду я. Молодой у меня наставник, ему всего 24 года. Несмотря на молодость, уже успел завоевать авторитет, да и мастерство за четыре года обрел.



В канатную машину заправляем шесть шпуль, что мы недавно изготовили на прядевьющей машине. Согласно заданию, выбираем сердечник. Он может быть металлическим, органическим или комбинированным. Устанавливаем шпули, опять-таки с помощью крана, то есть заправляем и запускаем. Принцип работы тот же, что на прядевьющей машине, просто здесь шпули более массивные, так что пришлось изрядно попотеть. Вот почему здесь одни мужчины работают: хотя все делает машина, зачастую требуется большая физическая сила для ее обслуживания и заправки. Да и барабан с готовой продукцией весит как минимум 700 килограммов.



Канат готов, далее он проходит испытание в центральной заводской лаборатории. И только потом отправляется на склад готовой продукции. Кстати, канатчики на комбинате в зависимости от стажа работы, навыков и желания зарабатывают от 25 тыс. до 70 тыс. рублей.