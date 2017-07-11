К юбилею города обновляется стадион «Металлург», реконструируется бассейн, строится лыжероллерная трасса, приводятся в порядок футбольное поле, сквер и парк. Но главное — у города есть понимание, куда и как развиваться.

Стадион «Металлург» обновляется в рамках акции «Сто новых объектов к 100-летию Башкортостана». Строительные работы полностью закончатся в декабре 2018 года.



Сам стадион строился еще в 1960 году хозяйственным способом силами энтузиастов, в первую очередь металлургов. Многие работники Белорецкого металлургического комбината после смены шли работать на этот спортивный объект. Здесь одерживали первые победы многие известные спортсмены. Заслуженный мастер спорта России, трехкратная победительница Чикагского марафона Лилия Шобухова начинала карьеру на дорожках «Металлурга». А сколько белоречан благодаря стадиону приобщилось к здоровому образу жизни!



В эти дни завершается реконструкция бассейна. Он был сдан в 1989 году, и капитальный ремонт здесь ни разу не проводился. Сейчас идут отделочные работы, были заменены сети, полностью обновились чаши взрослого и детского бассейнов. Обновляется и спортивный зал греко-римской борьбы. Пока спортсмены вынуждены ютиться в актовом зале строительного колледжа.



После реконструкции появится лыжероллерная трасса. Футбольное поле будет покрыто естественным газоном со специальной системой полива. Зимой здесь будут заливать каток.



По федеральной программе «Формирование современной городской среды» обновятся 22 дворовые территории, это обойдется в 21,5 млн рублей. Затраты на ремонт сквера по улице Ленина составят около 11 млн рублей.



— Сквер тянется почти через весь центр города, это излюбленное место отдыха белоречан, — говорит глава администрации Белорецка Сергей Поляков. — Конечно, к юбилею города мы не успеваем, но работы уже начались, и сквер ожидают поистине большие изменения. Обновится памятник Ленину, вместо старого мрамора появится новая облицовка. По просьбе горожан будут сделаны отдельные зоны отдыха. Часть сквера раньше вообще не освещалась, сейчас всюду станет светло и безопасно.



Сергей Поляков считает этот объект одним из приоритетных. Ведь у города нет своего парка. Вернее, он есть, но фактически находится в запустении. А ведь в свое время это был настоящий парк с аттракционами, с колесом обозрения. Некоторое время его арендовал предприниматель, но должного эффекта от этого не получили. Городские власти решили попытать счастья и поучаствовать в федеральной программе «Парки малых городов». Вошли в пятерку городов нашей республики, получивших федеральные деньги.

КСТАТИ

В апреле этого года администрацией Белорецкого района повторно была подготовлена заявка на получение статуса ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития). Пока она находится на рассмотрении.

— Сумма не такая большая, около шести миллионов рублей, но для нас самое главное — начать, — считает С. Поляков. — Уверены, вслед за нами подтянется и бизнес. Появятся аттракционы, различные развлекательные объекты. Ведь сам парк находится в красивейшем месте с видом на реку.



Замглавы администрации района Вячеслав Калугин не видит ничего удивительного в том, что Белорецк ежегодно наращивает темпы капитального ремонта домов. Город в числе тех муниципалитетов, где люди добросовестно оплачивают расходы на капремонт. И если в 2015 году на эти цели пошло 47,5 млн рублей, то в этом планируется выполнить работы уже на 66,5 миллиона. Решается еще одна проблема — с развитием инфраструктуры.



— Нам пришлось заняться этой задачей вплотную, — говорит В. Калугин. — В новых микрорайонах Заматинский-2 и Выселки-2 уже решили вопросы с электричеством и газом. В прошлом году республика выделила около 20 млн рублей на водоснабжение.



В Белорецке за последние пять лет построили новый полигон твердых бытовых отходов, объездную дорогу, появились сразу два новых детских сада, есть хороший кинотеатр, театр, новый роддом и новая детская поликлиника. Так что юбилей белоречане встречают достойно.



Между тем глава администрации Белорецкого района Владислав Миронов мечтает приблизить Уфу к Белорецку. Он уверен: только тогда можно будет говорить о полноценном развитии туризма. Ведь по международным критериям поездка может быть комфортной, если на дорогу уходит не более трех-четырех часов. Казалось бы, в чем проблема, из Уфы до Белорецка на машине можно добраться как раз за это время.



— Если мы намерены развивать туризм, непременно должны думать и о железнодорожном транспорте: он самый демократичный и доступный, — считает В. Миронов. — Но поездка на сибайском поезде занимает до восьми часов. А ведь туристы зачастую едут группами, и поезд для них предпочтительнее автомобиля. Надо еще учитывать и горную местность. Вот почему сейчас правительство ведет переговоры с РЖД, чтобы сократить время в пути из Уфы в Белорецк. Нет, речь не идет о пуске какого-то скоростного поезда, но если обеспечить «открытый коридор», то есть минимизировать остановки и задержки, все изменится. В конце июня представители правительства республики опробовали передвижение в таком режиме. На дорогу ушло всего 3 часа 40 минут!



Владислав Миронов уверен — такая рационализация даст мощный импульс развитию туризма в регионе.



Но, конечно, нельзя забывать и о дорогах, считает глава района. Его слова о том, что в будущем в Белорецких краях будут самые лучшие дороги, можно было бы воспринимать как шутку, если бы не цифры. Показатели последних двух лет действительно впечатляют: в прошлом году в дорожное строительство было вложено порядка ста миллионов рублей. Столько же предстоит вложить в этом году.



— Из 66 километров городских асфальтовых дорог почти половину удалось полностью обновить за последние пять лет. Сейчас со стороны Уфы не стыдно принимать гостей: дорога в Белорецк почти полностью отремонтирована. На очереди въездная от Учалов. У города более 200 километров щебеночных дорог, они тоже требуют ремонта. Каждый год ремонтируем около десяти километров. При этом не ждем денег только из республиканского бюджета: из 100 млн рублей где-то 40 миллионов приходится на местный бюджет, — отметил глава.



По его словам, в этом году планируется закончить капитальный ремонт дороги в горно-лыжный центр «Мраткино». С каждым годом количество туристов здесь растет. Только в новогодние праздники отдохнули более 8,5 тысячи человек —на 11 процентов больше, чем в прошлом году. Глава республики, побывавший здесь в начале года, посетовал на неудовлетворительную организацию парковки и низкий уровень сервиса. Сейчас, пусть и не полностью, эти вопросы удалось решить. Парковка может принять до 600 автомобилей. Правда, в иные выходные количество машин увеличивается до тысячи, так что есть над чем еще работать, считает В. Миронов. Он убежден: «Мраткино» должен стать лучшим горно-лыжным комплексом не только Южного Урала, но и России.



— На инвестиционном форуме в Сочи в этом году было подписано соглашение о строительстве гостинично-ресторанного комплекса. Он включен в перечень приоритетных проектов республики. На территории «Мраткино» инвестиции должны составить около 800 млн рублей. Инвестор определен — это компания «Времена года», зарегистрированная на территории Белорецкого района. Работы развернутся в этом году.

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