#Башкирия-Культура - Акварельные съёмки
НОВОСТИ
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13.07.17 14:28
Житель Башкирии предстанет перед судом за мошенничество
13.07.17 14:05
В Уфе приставы арестовали у должника внедорожник
13.07.17 13:30
Озимые в Башкирии будут субсидировать
13.07.17 12:53
Уфа и Бишкек стали побратимами
13.07.17 12:52
В Башкирии центры занятости нашли работу 11 тысячам подростков
13.07.17 12:32
В «Уфимских липах» проведут уборку
13.07.17 12:19
В Архангельском районе закрыли Дворец культуры
13.07.17 12:18
В Уфе полиция схватила злоумышленника, укравшего овощи и фрукты
13.07.17 12:18
Башкирские рапиристы будут сражаться на чемпионате мира в Лейпциге
13.07.17 11:47
В Туймазинском районе в столкновении с грузовиком погиб водитель «одиннадцатой»
13.07.17 11:42
Житель Башкирии зарубил приятеля и его сожительницу
13.07.17 11:37
В Уфе спасатели вызволили с острова двух рыбаков
13.07.17 11:36
В Башкирии практически вся недвижимость регистрируется в МФЦ
13.07.17 11:29
В Мелеузовском районе в ДТП погиб ребёнок
13.07.17 11:23
Юные шахматисты из Башкирии стали победителями этапа Кубка России
13.07.17 11:02
Спортсмен из Октябрьского стал чемпионом ПФО по боксу
13.07.17 10:38
В Башкирии ООО «Раевсахар» уклонялось от уплаты налогов
13.07.17 10:16
Валентина Матвиенко приглашает жителей Башкирии поучаствовать в конкурсах рисунка и фотографии
12.07.17 17:58
В Октябрьском задержан грабитель
12.07.17 15:03
В Башкирии определят лучшего пчеловода
12.07.17 14:27
В Агидели многодетная мать убила любовника
12.07.17 13:48
В Башкирии обсудят развитие сельских территорий
12.07.17 13:33
Рустэм Хамитов: Коммерциализация подготовки молодых спортсменов становится преградой для многих талантливых ребят
12.07.17 13:27
«Алексеевский» к частнику не уйдёт
12.07.17 13:00
В Уфе задержали 54-летнего интернет-мошенника
12.07.17 12:31
В Уфе автогазозаправочную станцию оштрафовали на 380 тысяч рублей
12.07.17 12:14
Жительница Башкирии похитила у 81-летнего подопечного 2,7 миллиона рублей
12.07.17 12:04
В Башкирии животные покусали 4 тысячи 312 человек
12.07.17 11:39
В Уфе двое полицейских оштрафованы на три миллиона за вымогательство взятки
12.07.17 11:39
В Уфе пройдёт ярмарка «Ягодное лукошко»
12.07.17 11:26
В Уфе разбился монтажник-высотник
12.07.17 11:25
В пяти городах Башкирии на партийные деньги благоустроят парки
12.07.17 11:17
Фермер из Уфы мошенничал, чтобы получить сельхозсубсидии
12.07.17 11:15
Жительница Башкирии забила мужа скалкой
12.07.17 10:41
Уфимец предстанет перед судом за продажу программы «1С-Бухгалтерия»
12.07.17 10:25
В Уфимском районе молодой водитель на «десятке» насмерть сбил женщину
12.07.17 09:48
Сенатор от Башкортостана избран заместителем председателя Ассамблеи народов России
12.07.17 09:25
Школьники из Башкирии выступили в Совете Федерации
11.07.17 18:21
Одиннадцать спортсменов республики поощрят материально
11.07.17 18:06
Житель Фёдоровского района совершил ДТП, его пассажир получил тяжкий вред здоровью
11.07.17 17:48
Уфимку обманул мошенник, который представился её фитнес-тренером
11.07.17 17:40
Нефтекамцы потребовали отставки главы города
11.07.17 17:37
Башкирия - в первой десятке «зелёного» рейтинга
11.07.17 17:34
В Нефтекамске посетитель спа-салона похитил телефон
11.07.17 17:27
В Гафурийском районе депутаты сельсовета лишились мандатов
11.07.17 17:24
Жительница Нефтекамска осуждена за аферу с "липовым" паспортом
11.07.17 17:19
В Бурзянском районе кадастровый инженер уличена в подделке документа
11.07.17 17:11
Жители Башкирии могут проголосовать за самые важные события для календаря
11.07.17 17:06
Экс-главе Агидели, обвиненному во взятке, смягчено наказание
11.07.17 16:44
Жители Башкирии накопили 200 миллионов рублей долгов по капремонту
11.07.17 16:09
Уголовное дело против бывшего вице-мэра Уфы направлено в суд
11.07.17 15:51
В Уфе сотрудники УМПО предстанут перед судом за хищение деталей для авиадвигателей
11.07.17 15:43
В Уфе наркоторговцу дали 10,5 лет колонии
11.07.17 15:43
Против стрелявшего в девочек жителя Чишминского района возбуждено уголовное дело
11.07.17 15:39
В Уфе на благотворительном забеге соберут деньги на оборудование для недоношенных детей
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