Бумажная пресса: слухи о её смерти явно преувеличены
Не следует торопить события, особенно в такой стране, как Россия
Автор: Владимир ТУЛУПОВ Фото: иллюстрация: Дмитрий ФАЙЗУЛЛИН
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Наш земляк Владимир Тулупов, работавший в «Ленинце», «Вечерней Уфе», «Уфимской неделе», «Деловом человеке» и преподававший журналистику в БГУ, ныне является президентом Академии наук региональной печати России, возглавляет факультет журналистики Воронежского госуниверситета и кафедру рекламы и дизайна. Он любезно откликнулся на предложение поделиться своими мыслями по поводу ситуации, в которой находится современная пресса, ведь не секрет, что во многих регионах России закрываются газеты, прежде всего детские и молодежные, а ежедневные издания переходят на еженедельный выпуск или полностью уходят в интернет.
Руководитель Школы эффективного текста, автор книги с апокалиптическим названием «Когда умрут газеты» Андрей Мирошниченко считает, что менее чем через двадцать лет мы навсегда распрощаемся с печатью. Он даже сформулировал три причины скорой смерти классической прессы: приоритет цифрового способа передачи контента вместо аналогового, возникновение осевого поколения людей (после которого социальные привычки, в том числе привычка к чтению, не передаются по наследству) и крах системы физической доставки бумажных носителей информации.
Добавлю от себя еще несколько причин: закат текстовой эпохи, текстовой культуры (которая поначалу была принадлежностью весьма узких специализированных элит — религиозных, научных, управленческих, творческих и лишь затем приобрела массовый характер), а также углубление процесса атомизации общества.
На наших глазах происходит стремительное расслоение общества, и — парадокс! — на фоне массового, но виртуального общения люди уходят в себя. Интернет, как ни странно, способствует одиночеству, хотя и в большей степени, чем традиционные СМИ, удовлетворяет тотальное стремление к свободе выбора. (А в газетах и журналах властвует редактор, при контакте с бумажной периодикой зависимость особенно высокая: ведь нельзя переключиться с канала на канал — разве что отказаться от чтения…).
Очевидно снижение доверия к прессе, которая, по сути, переродилась: вместо журналистики читателю опять предлагают политический либо коммерческий «агитпроп» (возможно, население неосознанно отказывается от журналистики именно по причине ее мимикрии, а если быть более точным, то по причине ее перерождения в пиарналистику и т.п.).
Именно два последних обстоятельства способствовали стремительному уходу аудитории в социальные сети.
Еще одна причина — нежелание платить за информацию на бумажном носителе (хотя и за интернет, и за ТВ, и за РВ оплата производится, но, во-первых, информации гораздо больше, во-вторых, выходит намного дешевле). И наконец, нежелание читать. Да, чтение — нелегкий труд, от которого население постепенно массово отвыкает. Люди нацелены на пассивное восприятие, на отдых, на развлечение — они хотят, чтобы их информационно обслуживали, не напрягая. Отсюда резкое снижение грамотности, неспособность воспринимать — понимать! — серьезные тексты (контекст, подтекст и т.д.).
Но все же к тем, кто предсказывает скорую смерть прессы, есть вопросы.
Это естественный или искусственный процесс?
Нужно ли ему противостоять или же готовиться к какой-то другой «жизни»?
Можно ли и нужно ли исправлять ситуацию?
И если да, то как?
На мой взгляд, положение действительно тревожное, но не следует торопить события, особенно в такой огромной и непредсказуемой стране, как Россия.
Тем более что, например, в Индии и Китае наблюдается бум бумажной прессы, а в США при падении общего тиража количество газет и журналов растет…
Тем более что, как выяснилось, интернет не всемогущ: он зависит не только от электричества, но и, например, от хакеров. Сегодня редакция функционирует, мы знакомимся со свежим номером и подшивкой, архивом, а завтра от всего этого не останется и следа (хакерные атаки на сайты известных СМИ еще у всех на памяти)… Бумажные же носители (они же рукописи) не горят…
Тем более что спасение бумажной прессы — это спасение журналистики как профессии (ведь сказано: за каждым придут!). Еще недавно телевизионщики свысока посматривали на газетчиков, а сегодня реальный факт: аудитория до 40 лет уходит в интернет…
Что же делать?
Мне кажется, для начала следует, объективно оценив достоинства и недостатки прессы, последовательно усиливать первые и нивелировать, сколь возможно, вторые. А именно:
учитывать традиционное доверие и уважение к печатному слову россиян (даже у не читающих) и не оскорблять его непрофессионализмом;
не злорадствовать вслед «уходящим натурам» с их ритуальностью («приятен запах типографской краски, люблю читать на ночь…»), а, наоборот, использовать их читательскую квалификацию для улучшения контента издания и воспроизводства аудитории (читательские клубы, письма читателей и т.п.);
через различные формы медиа-образования готовить читателя с широким кругозором, привычкой к вдумчивому чтению и др.;
находить нового читателя, развивая сеть корпоративных, в том числе семейных СМИ.
не изменять журналистике, отдавая дань публицистике как основному потоку информации в бумажном издании (аналитика и комментирующая, в том числе визуальная, информация — инфографика);
использовать возможность внимательного и многократного прочтения материалов бумажных изданий в любое время и в любом месте, делая их удобными по конструкции, навигации и дизайну;
такой минус, как «дискретность выпуска», обратить в плюс: сделать так, чтобы читатель ожидал встречи с любимым автором, с интересной рубрикой и т.д.;
газетчикам не следует во что бы то ни стало гоняться за оперативностью (интернет, ТВ, РВ не перегнать!), а брать другим, сделав акцент на аналитику, развивая «свои» информационные жанры: расширенная заметка, отчет, интервью в многочисленных его разновидностях и др.;
искать возможности удешевления розничной продажи и стоимости подписки; добиваться аккуратной и своевременной доставки, развивая альтернативные формы распространения печатной продукции; повышать качество полиграфии;
идти в ногу с прогрессом (тот же Андрей Мирошниченко предлагает разные практические гипотезы и модели грядущих СМИ: «газета как витрина сайта, мультиавторство, межкорпоративные CRM-медиа, Медиа 3.0, где редактор будет пастухом блогеров, а френды будут роиться вокруг симулированных блогерами центров значимости, и т.п.»).
Бумажная пресса: слухи о её смерти явно преувеличены
Не следует торопить события, особенно в такой стране, как Россия
Автор: Владимир ТУЛУПОВ Фото: иллюстрация: Дмитрий ФАЙЗУЛЛИН
версия для печати
Наш земляк Владимир Тулупов, работавший в «Ленинце», «Вечерней Уфе», «Уфимской неделе», «Деловом человеке» и преподававший журналистику в БГУ, ныне является президентом Академии наук региональной печати России, возглавляет факультет журналистики Воронежского госуниверситета и кафедру рекламы и дизайна. Он любезно откликнулся на предложение поделиться своими мыслями по поводу ситуации, в которой находится современная пресса, ведь не секрет, что во многих регионах России закрываются газеты, прежде всего детские и молодежные, а ежедневные издания переходят на еженедельный выпуск или полностью уходят в интернет.
Руководитель Школы эффективного текста, автор книги с апокалиптическим названием «Когда умрут газеты» Андрей Мирошниченко считает, что менее чем через двадцать лет мы навсегда распрощаемся с печатью. Он даже сформулировал три причины скорой смерти классической прессы: приоритет цифрового способа передачи контента вместо аналогового, возникновение осевого поколения людей (после которого социальные привычки, в том числе привычка к чтению, не передаются по наследству) и крах системы физической доставки бумажных носителей информации.
Добавлю от себя еще несколько причин: закат текстовой эпохи, текстовой культуры (которая поначалу была принадлежностью весьма узких специализированных элит — религиозных, научных, управленческих, творческих и лишь затем приобрела массовый характер), а также углубление процесса атомизации общества.
На наших глазах происходит стремительное расслоение общества, и — парадокс! — на фоне массового, но виртуального общения люди уходят в себя. Интернет, как ни странно, способствует одиночеству, хотя и в большей степени, чем традиционные СМИ, удовлетворяет тотальное стремление к свободе выбора. (А в газетах и журналах властвует редактор, при контакте с бумажной периодикой зависимость особенно высокая: ведь нельзя переключиться с канала на канал — разве что отказаться от чтения…).
Очевидно снижение доверия к прессе, которая, по сути, переродилась: вместо журналистики читателю опять предлагают политический либо коммерческий «агитпроп» (возможно, население неосознанно отказывается от журналистики именно по причине ее мимикрии, а если быть более точным, то по причине ее перерождения в пиарналистику и т.п.).
Именно два последних обстоятельства способствовали стремительному уходу аудитории в социальные сети.
Еще одна причина — нежелание платить за информацию на бумажном носителе (хотя и за интернет, и за ТВ, и за РВ оплата производится, но, во-первых, информации гораздо больше, во-вторых, выходит намного дешевле). И наконец, нежелание читать. Да, чтение — нелегкий труд, от которого население постепенно массово отвыкает. Люди нацелены на пассивное восприятие, на отдых, на развлечение — они хотят, чтобы их информационно обслуживали, не напрягая. Отсюда резкое снижение грамотности, неспособность воспринимать — понимать! — серьезные тексты (контекст, подтекст и т.д.).
Но все же к тем, кто предсказывает скорую смерть прессы, есть вопросы.
Это естественный или искусственный процесс?
Нужно ли ему противостоять или же готовиться к какой-то другой «жизни»?
Можно ли и нужно ли исправлять ситуацию?
И если да, то как?
На мой взгляд, положение действительно тревожное, но не следует торопить события, особенно в такой огромной и непредсказуемой стране, как Россия.
Тем более что, например, в Индии и Китае наблюдается бум бумажной прессы, а в США при падении общего тиража количество газет и журналов растет…
Тем более что, как выяснилось, интернет не всемогущ: он зависит не только от электричества, но и, например, от хакеров. Сегодня редакция функционирует, мы знакомимся со свежим номером и подшивкой, архивом, а завтра от всего этого не останется и следа (хакерные атаки на сайты известных СМИ еще у всех на памяти)… Бумажные же носители (они же рукописи) не горят…
Тем более что спасение бумажной прессы — это спасение журналистики как профессии (ведь сказано: за каждым придут!). Еще недавно телевизионщики свысока посматривали на газетчиков, а сегодня реальный факт: аудитория до 40 лет уходит в интернет…
Что же делать?
Мне кажется, для начала следует, объективно оценив достоинства и недостатки прессы, последовательно усиливать первые и нивелировать, сколь возможно, вторые. А именно:
учитывать традиционное доверие и уважение к печатному слову россиян (даже у не читающих) и не оскорблять его непрофессионализмом;
не злорадствовать вслед «уходящим натурам» с их ритуальностью («приятен запах типографской краски, люблю читать на ночь…»), а, наоборот, использовать их читательскую квалификацию для улучшения контента издания и воспроизводства аудитории (читательские клубы, письма читателей и т.п.);
через различные формы медиа-образования готовить читателя с широким кругозором, привычкой к вдумчивому чтению и др.;
находить нового читателя, развивая сеть корпоративных, в том числе семейных СМИ.
не изменять журналистике, отдавая дань публицистике как основному потоку информации в бумажном издании (аналитика и комментирующая, в том числе визуальная, информация — инфографика);
использовать возможность внимательного и многократного прочтения материалов бумажных изданий в любое время и в любом месте, делая их удобными по конструкции, навигации и дизайну;
такой минус, как «дискретность выпуска», обратить в плюс: сделать так, чтобы читатель ожидал встречи с любимым автором, с интересной рубрикой и т.д.;
газетчикам не следует во что бы то ни стало гоняться за оперативностью (интернет, ТВ, РВ не перегнать!), а брать другим, сделав акцент на аналитику, развивая «свои» информационные жанры: расширенная заметка, отчет, интервью в многочисленных его разновидностях и др.;
искать возможности удешевления розничной продажи и стоимости подписки; добиваться аккуратной и своевременной доставки, развивая альтернативные формы распространения печатной продукции; повышать качество полиграфии;
идти в ногу с прогрессом (тот же Андрей Мирошниченко предлагает разные практические гипотезы и модели грядущих СМИ: «газета как витрина сайта, мультиавторство, межкорпоративные CRM-медиа, Медиа 3.0, где редактор будет пастухом блогеров, а френды будут роиться вокруг симулированных блогерами центров значимости, и т.п.»).