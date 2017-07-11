У семьи есть все шансы отпраздновать новоселье в следующем году.

У семьи есть все шансы отпраздновать новоселье в следующем году.

Спустя два года после того, как Юртумбаевы из Учалинского района в одночасье стали многодетной семьей, они готовятся праздновать новоселье.

Напомним, в феврале 2015 года у Азата и Зарины родились сразу три девочки. К этому моменту у них уже подрастали двое сыновей, и все это время молодая семья была вынуждена ютиться у бабушки Азата («РБ» от 18 августа 2016 года — «Без угла»). Тогда ведущий эксперт местного отделения Управления труда и соцзащиты населения Зифа Хисаметдинова заверила «РБ», что у Юртумбаевых есть все шансы получить положенное жилье в следующем году. И слова не разошлись с делом. Среди трех многодетных семей, которые на днях получили сертификаты на приобретение жилья, есть и Юртумбаевы.



Конечно, дети уже заметно подросли. Старший Тимур учится во втором классе, и только на «хорошо» и «отлично», активно участвует в конкурсах и мероприятиях школы. Второй сын, Ринат, пока ходит в садик, увлекается рисованием. Дочери-тройняшки Дарина, Карина и Сабрина находятся под постоянным контролем мамы. Кстати, пока родители участвовали в торжестве, девочки то и дело давали о себе знать. Понимая важность момента, они периодически одобрительно гугукали. Семья получила сертификат на 3 млн 478 тыс. рублей.



— Хотим купить дом в Учалах, такой, чтобы детям было вольготно, — призналась Зарина Шакировна.



В этот же день сертификаты получили еще две многодетные семьи.



— Приятно и очень важно, когда люди получают возможность приобрести дом или квартиру. Ведь это значит, что дети будут расти в комфортных условиях, семьи станут крепче, а главное, останутся жить у нас, в Учалах, — отметил глава райадминистрации Фарит Давлетгареев и особо выделил семьи Султанмуратовых и Давлетшиных, которые ждали этого события девять лет.



В семье Султанмуратовых пятеро детей. Зульфия Рауфовна трудится на Учалинской швейной фабрике, а Иршат Шавкатович — на промышленном предприятии. Двое их сыновей окончили Учалинский колледж горной промышленности, трое детей пока школьники.



В многодетной семье Давлетшиных из деревни Кудашево также подрастают пятеро ребят, все они несовершеннолетние. Радик Рамилович работает бульдозеристом, Лерида Талхаевна — домохозяйка.



ВАЖНО

В рамках республиканской программы «О государственной поддержке многодетных семей» за последние два года сертификаты получили пять многодетных семей на общую сумму более 17 млн рублей.