Если спросить забугорного гостя, что такое Россия, чаще всего услышишь: медведь, икра, балалайка, матрешка.С медведями и прочими атрибутами загадочной славянской души более или менее все ясно, а вот матрешка оказалась полна тайн. Начиная со своего происхождения, по устоявшейся легенде, японского. Потому и выставку, открывшуюся в Национальном музее РБ, назвали осторожно «Мир японских кукол кокэси». Хотя сходства между нашей круглощекой красавицей и изысканными дамами в кимоно, если приглядеться, предостаточно.

Почему кукла плачет?



Говорят, вся история человечества — это и история кукол. Созданные по образу и подобию человеческому, кем только они этому человечеству не служили. И посредниками между миром людей и миром суровых духов. И утешением для раскапризничавшегося чада. И предметом роскоши, доступной только для знати, у которой все, включая игрушки наследника, долженствовало означать, сколь богат и именит сей господин. Служили куклы сувенирами, оберегами, артистами в театрах — кукольных, конечно. Японию же, страну, как известно, битком набитую всякими интересностями, и вовсе называют «Страной тысячи кукол», но речь здесь не обо всех — всех даже сами японцы не знают. Кокэси, или кокэши, появилась в Стране восходящего солнца всего-то лет двести назад на окраине острова Хонсю, и переводится «кокэси» на русский язык без затей — «кукла».



Надо сказать, Хонсю — это район горячих лечебных источников. Этим и воспользовались ушлые местные резчики по дереву, вытачивая различные поделки для приехавших подлечиться, в том числе и для детей.



Дерево-то всегда под рукой, и, заметьте, практически такое же, как в России: вишня, клен или береза. В отличие от нашей пышнотелой красотки, кокэси выглядят более утонченно: удлиненное цилиндрическое туловище и большая голова, рассказывает Регина Ситдикова, научный сотрудник экскурсионного отдела музея. Обязателен строгий, освященный веками выбор красок: красная, черная, желтая и зеленая. На первый взгляд, все куклы похожи, как кровные родственники. Ан нет! Есть традиционной школы, есть авторской. Только вот понятия эти, как и все в Японии, носят смысл, совсем противоположный российскому. Традиционная кукла — дело рук одного мастера: он и дров нарубит, и древесину насушит — процесс это трудоемкий. Иной раз пять лет ждать приходится. Затем сам выточит и сам раскрасит. Кстати, традиционных кокэси производят мастера одиннадцати школ — сообразно месту, где кукла появилась на свет. Если присмотреться, различаются они, кроме названий, раскраской и резьбой.



Любителям атмосферных японских ужастиков, пожалуй, придется по нраву наруко кокэси. В отличие от остальных кукол, у нее может поворачиваться голова, издавая при этом своеобразный писк. За что ее и называют плачущей куклой — тут есть над чем призадуматься: стоит ли дарить ее впечатлительному ребенку? Но в любом случае, несмотря на отсутствие рук-ног, как и у наших матрешек, традиционные кокэси очень похожи на жителей Страны восходящего солнца.



Колобок, исполняющий желания



Этого нельзя сказать иной раз об авторской кукле, над которой трудится целый коллектив, всяк проявляя свою фантазию. Например, в одной из витрин за посетителями пристально следит кокэси с гипнотизирующим взглядом рептилии. Тоже задумаешься, а поселить ли такую в детской?



К авторским куклам относится и известный в России Дарума, похожий уже не на матрешку, а на колобка. Не простого, а волшебного, исполняющего желания. Попервоначалу вид у него тоже страшноватый: изготавливают Даруму без зрачков. Покупая в храме куклу под Новый год, японец загадывает заветное желание и рисует один зрачок. Если за год желание исполнилось, то Дарума обзаводится вторым зрачком. Если нет, его ждет незавидная участь: относят в тот же храм, где купили, и сжигают. Но, как может показаться, не из чувства мести или наказания, а потому, что невезучий покупатель приобретает вторую куклу и вновь терпеливо ждет исполнения мечты. Это, кстати, самый популярный персонаж выставки.



Не брезгуют мастера кокэси и изготовлением обычных игрушек, которые, по словам Регины, пользуются повышенным вниманием самых маленьких посетителей выставки. Волчки, все, что можно таскать за собой на веревочке, забавы под названием «борцы»: небольшой цилиндрик, на котором два волчка закручиваются одновременно. Кто первым вылетит, тот проиграл. Просто сумо какое-то!



Кстати, выставка Национального музея доставляет немалую радость не только местным любителям экзотики. Некие иностранцы, к слову, побывавшие в Японии, не смогли по каким-то причинам оценить искусство изготовления кокэси. А хотелось. Каково же было их удивление, рассказывает Регина, когда встреча с мечтой случилась как раз в Уфе.



Есть кокэси и для посетителей постарше, задумчивых философов: трио деревянных японочек, любимиц Регины, так и называется — «Медитация» и напоминает широко известную композицию из трех обезьянок: «ничего не вижу», «ничего не слышу», «ничего не говорю».



Если матрешка — растиражированный атрибут российского бытия, то та же участь не избежала и кокэси: ее изображения можно увидеть на канцтоварах, наклейках, модных аксессуарах и одежде, пуговицах, брелоках для мобильных телефонов. Встречаются даже освежители воздуха в виде кокэси. А в 2007 году американская галерея пригласила около сотни художников расписать деревянные болванки: так появились кокэси-женихи, невесты, персонажи Звездных Войн и даже Санта Клаусы.



Уфимский след японских игрушек



Есть легенда, связанная с происхождением японской забавницы, столь схожей с нашей матрешкой. Весьма лестная для русских умельцев, но, увы, не подкрепленная фактами.



Оставим на время грохочущий XXI век, пролетим незримой тенью над бездной смутных времен и окунемся в прохладную зелень Абрамцево — усадьбы известного мецената Саввы Мамонтова — приют художников, музыкантов, поэтов. Сергей Малютин, сын купца и одаренный художник, архитектор, наверняка не раз бывал здесь. Мог ли Сергей Васильевич пройти мимо забавной игрушки — добродушного лысого мудреца Фукуруму, привезенного с острова Хонсю женой Мамонтова. Японцы-то, кстати, утверждают, что первым выточил подобную игрушку русский монах. Но мог ли Фукуруму с далеких загадочных островов прижиться на российской почве? Малютин создал эскизы игрушки, которая отныне и навсегда стала российским брендом: деревянную куклу по ним выточил лучший игрушечник из Сергиева Посада Василий Звездочкин в мастерской Мамонтова «Детское воспитание». Ну, и назвали ее, конечно, Матрешка, а как же иначе: курносая, круглолицая, краснощекая. А кроме того, в дореволюционной провинции имена Матрена, Матреша считались одними из наиболее распространенных, в основе которых лежит слово «матерь». Они ассоциировались с матерью многочисленного семейства, обладавшей хорошим здоровьем и дородной фигурой. Еще говорят, на абрамцевских вечерах чай подавала прислуга с таким именем.



Первая русская матрешка была восьмиместная. За девочкой с черным петухом следовал мальчик, затем опять девочка. Последняя, восьмая, изображала спеленатого младенца. Так что, если японские фигурки внутри в основном цельные, у нашей Матрены родни хватает: только успевай открывать и доставать родственников мал мала меньше.



В 1900 году русская матрешка экспонировалась на Всемирной выставке в Париже, где получила медаль и мировое признание.



Но закончились веселые посиделки в Абрамцево, разлетелся старый мир, как жухлые листья разносятся горьковато пахнущей трухой по ветру. Не собрать, не вернуть… Зато в Уфе поселился двоюродный брат «папы» русской матрешки, Андрей Малютин, будущий основатель творческой династии Малютиных.



И если Сергей Васильевич уже принадлежит истории, то Евгений Малютин, художник, поэт, иконописец — уфимец и наш современник, так же как и его дочь Рената. Совсем недавно папа с дочкой приглашали любителей живописи в «Путешествие в вечность». Место в этой вечности, по-видимому, обеспечено как нашей дородной Матрене в цветастых сарафанах, так и изысканной кокэси в расписном кимоно.