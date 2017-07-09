«…Земля — это единственное, что имеет ценность, единственное, что вечно. За нее стоит бороться, за нее стоит даже умереть… Земля — все равно, что родная мать. Любовь к своей земле придет к тебе, от этого никуда не уйти». Эти строки из «Унесенных ветром», наверное, близки и понятны каждому сельскому жителю. И сегодня, встретившись с Ольгой Владимировной Ивановой, я опять вспомнила эти слова.

Ольга — женщина удивительная. Городская, одна из немногих в республике женщин — руководителей крестьянских хозяйств. Любовь к земле приходила к ней постепенно. Сначала она полюбила мужчину, а потом землю, где он родился.



К сожалению, ее супруг четыре года тому назад трагически погиб. Иван Сергеевич Иванов не просто умел работать, он жил своей работой! Знал, что и как надо делать. Всегда.



Его глаза горели, его открытая и щедрая душа согревала теплом окружающих. Государственный был человек. Заботился не только о своем хозяйстве, но и о селе. Хотел поднять деревню, хотел, чтобы она процветала, чтобы в ней был порядок. А какие условия создал для людей!



Первым делом огородил мордовское кладбище, запрудил пруд. Много сил вложил в строительство церкви. За короткий срок в деревне были построены новые корпуса для хранения и переработки зерна, ремонтные мастерские, зерноочистительный комплекс, маслобойня. Укрепилась материально-техническая база хозяйства.



Иван Сергеевич был отличным организатором производства. В 2012 — 2013 годах хозяйство вошло в число лучших свеклосеющих предприятий России. Урожай составлял более 500 центнеров с гектара, а урожайность зерновых культур — более 30.



Авария! Услышав трагическую весть, ермекеевцы были потрясены. Никто не хотел в это верить. Разве может такой человек умереть?!



Трудно представить всю глубину горя, которое пережила тогда Ольга. Чтобы забыться, с головой ушла в работу. О распродаже хозяйства даже мысли не было. Во-первых, это было бы предательством по отношению к мужу. А во-вторых, Иван Сергеевич всегда говорил: «У меня есть наследник, есть кому продолжить мое дело».



Чтобы сохранить уровень, достигнутый мужем, Ольга настойчиво занималась самообразованием. Изучала методы защиты посевов и обработки полей, выбирала лучшие и приемлемые для наших непростых климатических условий. Читала литературу, копалась в интернете, советовалась со знающими людьми. Боролась с сорняками и всевозможными насекомыми и вредителями. Благо, рядом были опытные товарищи и преданные работники.



Сельское хозяйство — одна из самых трудоемких отраслей, где очень многое зависит от погоды. Здесь мало завершить посевную кампанию в оптимальные агротехнические сроки. Горячая пора начинается после посевных работ. За полями нужен глаз да глаз. Упустил момент, считай, ожидаемого урожая не получишь. Каждый день необходимо объезжать посевы, вовремя провести междурядку, обрабатывать растения от сорняков и вредителей. Следует отметить, что у Ольги Владимировны все это получается здорово.



Основное направление деятельности КФХ — растениеводство и переработка сельхозпродукции. Помимо зерновых выращиваются высокорентабельные культуры: сахарная свекла, подсолнух, гречиха.



Хозяйство оснащено высокопроизводительной отечественной и зарубежной техникой. На жатве зерновых задействован комбайн «Акрос-580», а на уборке сладких корнеплодов — импортный «Холмер». В прошлом году приобрели зерноочистительный агрегат с сушилкой, который обошелся в 11 млн рублей.



КФХ О. Ивановой из года в год реализует населению около 15 тонн подсолнечного масла и до 20 тонн качественной муки, изготовленной из сорта пшеницы «тулайковская золотистая». Продукция Ивановой пользуется спросом в Октябрьском, Белорецке, Уфе и соседних регионах. Нынешние дожди кому во вред, а кому и на пользу. На полях Ольги Владимировны озимая пшеница выросла в человеческий рост. А какие ухоженные стоят колосья! Красота необыкновенная. Сотни гектаров земли, и ни одной соринки. Умеют наши женщины работать! Глядя на свои поля и перебирая в ладони зерна пшеницы, Ольга Владимировна говорит: «Влаги она получила достаточно, теперь бы солнышка и тепла. В прошлом году урожайность озимой составила 45 центнеров с гектара, надеемся, что такие результаты будут и в нынешнем году. Лишь бы погода не подвела».



Общая площадь полей хозяйства — 1050 гектаров. В дальнейшем Иванова планирует увеличить посевную площадь и улучшить качество возделываемых культур. Сегодня в хозяйстве идет обработка полей под будущие посевы сахарной свеклы.



Ермекеевцы ценят Ольгу Владимировну и благодарны ей. Ведь она оказалась настоящей хозяйкой. Купить в хозяйстве Ивановой можно все что угодно: и зерно, и отруби, и жом.



«Городская. Не потянет. Все распродаст и уедет», — думали некоторые. Ошиблись. Ольга Иванова сегодня достойно продолжает дело, начатое мужем. Бывает трудно, тяжело. Иногда опускаются руки, иногда просто хочется быть хрупкой, слабой и беззащитной. Но живым надо жить. А для того чтобы жить — работать. Поднимать детей, заботиться о родителях.



Кстати, старший сын, Семен, в этом году окончил Башкирский аграрный университет. Последние два года пришлось учиться заочно. За это время он успел создать свое КФХ. В прошлом году посеял гречиху, сахарную свеклу и собрал самый лучший урожай в районе. Не это ли достойное продолжение дела отца!