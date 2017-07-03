Для башкирского спорта турнир, проходящий на столичных стадионах «Нефтяник» и «Динамо», событие историческое. Ведь предыдущий смотр лучших отечественных спортшкол Советского Союза был у нас еще в 1974 году. Сейчас Уфа получила право на проведение всероссийского финала благодаря успешным выступлениям главной команды и своих юношеских спортшкол. И, конечно же, наличию должной инфраструктуры.

В столицу Башкирии съехались 20 лучших команд страны — от Владивостока до Грозного. Все они прошли отбор на начальной стадии первенства. Так, юноши «Уфы» сумели хорошо выступить на предварительном этапе в зоне «Урал — Западная Сибирь». Это и позволило в итоге провести финал у нас. Российский футбольный союз поддержал кандидатуру Уфы как хозяйки турнира.



Возраст участников — выпускной, семнадцать лет. При этом многие из них уже проверили силы в минувшем молодежном первенстве Премьер-лиги. И наверняка в недалеком будущем кто-то примерит футболку национальной сборной России.



В первую неделю соревнований на «Нефтянике» и «Динамо» состоялись групповые этапы. Отчасти настроение участникам подпортили ливни, но даже если какие-то матчи приходилось на время приостанавливать, все они были доиграны. Качество уфимских полей, и прежде всего их дренаж, не подвело.



Уровень же большинства команд оказался действительно очень высоким. Фактически в Уфу прибыли все «сборники», еще не так давно сражавшиеся на мировых аренах за путевку на юношеское первенство Европы. К сожалению, пробиться на континентальный турнир той команде не удалось. Поэтому сборная России-2000 получила нового тренера. Им стал известный специалист, немало работавший в командах РФПЛ, Андрей Гордеев. Он принял участие в церемонии открытия уфимского футбольного форума.



— Прежде всего стоит задача посмотреть кандидатов в сборную нового состава, — отметил он. — Московское первенство я уже видел. Сейчас задача — оценить, кто на что способен.



Неожиданно неконкурентно выступили на групповом этапе две именитые московские команды, представляющие спортшколы ЦСКА и «Динамо». В четвертьфинал они не пробились. Мощные же столичные «Спартак» и «Чертаново», катком прошедшие по соперникам в группах, волей календаря сошлись уже в первом раунде игр на выбывание.



Замечательно выступили в предварительных матчах команды из Санкт-Петербурга. При этом коллектив ФК «Зенит», призер прошлогоднего первенства страны, в этот раз борьбу за медали прекратил уже после стартовых игр. А вот команды СДЮСШОР «Зенит» и «Локомотив» порадовали болельщиков выходом в четвертьфинал.



Уфимцы, ведомые Рустемом Шаймухаметовым, начали турнир скромно, но постепенно набирали обороты — дали бой «Спартаку» и обыграли «Академию-Ротор» из Волгограда. Пройти в четвертьфинал не удалось, и сейчас башкирская команда сражается за места с 9-го по 16-е, имея при этом хорошие шансы завершить домашний турнир в десятке сильнейших. И это будет хорошим результатом. Специалисты отметили: сражаться на равных с лучшими спортшколами страны, имеющими десятилетние традиции, нашим юношам пока трудно. Хотя перспективы есть — уфимец Данил Емельянов, главная башкирская звездочка, уже провел матчи за сборную страны в своем возрасте.