Словосочетание «бесплатное образование» давно уже вызывает скептическую улыбку у родителей. Проблема выбора, профориентация, нежные воспоминания о прошлогоднем откровении вице-премьера Ольги Голодец по поводу того, что российской экономике необходимо не более 35 процентов работников с высшим образованием, — это темы отдельного разговора. Родителей нынешних выпускников, думается, заинтересует, почем же нынче диплом о высшем образовании.

В Башкирском госуниверситете в этом году, как, впрочем, и в прошлом, самое дорогое направление обучения — культурология. За него придется выложить 139 тыс. 120 рублей против 126 тыс. 370 год назад. Правда, радость эта весьма сомнительна. Для несведущих: культурологи занимаются научной работой. Они исследуют различные виды искусств, народные традиции и социальные течения, определяют особенности их формирования и развития. По данным Санкт-Петербургского госуниверситета, профессия эта маловостребована, что подтверждает и довольно незавидная средняя зарплата по России: от 10 до 25 тыс. рублей.



Пару культурологии составляют наноматериалы. Хотя все, что связано с «нано-», считается перспективным, сам процесс обучения очень сложный, а потому плата за обучение наноэлектронике «всего-то» 92,1 тысячи.



На почетном втором месте — юриспруденция, несмотря на устоявшееся уже мнение, что юристов пруд пруди, а токарей не хватает. Востребованность этой профессии у абитуриентов растет так же, как и плата за обу­чение: от 90 до 110 тыс. рублей.



Международные форумы, которые с завидной регулярностью принимает столица республики, очевидно, являются причиной того, что направление «международные отношения» также призвано растрясти родительские кошельки. Плата за будущего международника — 92,7 тыс. против 75 тыс. рублей в прошлом году.



В среднем стоимость обучения по отдельным специальностям выросла на 10 — 20 тысяч рублей. Хотя желание отдать 80,8 тыс. рублей за то, чтобы досконально изучить востоковедение и африканистику, вызывает вопросы. Вот если бы китаеведение или там азиатоведение — это как-то более актуально.



УГАТУ проинформировал на своем сайте о плате за первое и второе полугодие обучения: она, к радости первокурсников, особенно их пап-мам, остается неизменной.



Абитуриенты рвутся в небо, а цена обучения по направлению «двигатели летательных аппаратов», их «техническая эксплуатация» и «авиастроение» рвется к рекордной для вуза сумме — 140 тыс. 80 рублей. Повысилась она по-божески — со 126 тыс. 370 в прошлом году.



Наноэлектроника в университете в чести — плата за обу­чение даже выросла: до 92 тыс. 750 с 74 тыс. 370 рублей. Впрочем, 92 тыс. 750 рублей — это, пожалуй, самая распространенная цифра, которую слышат родители абитуриентов, подающих документы на самые разные специальности. В целом «подросли» цены где-то на 18 тыс. рублей.



Плата за обучение в БГМУ не только остается традиционно высокой (пожалуй, самой высокой в республике), но и подрастает как на дрожжах. Особенно это касается будущих стоматологов. За овладение искусством лечить полость рта придется выложить 150 тыс. рублей против 135 тыс. 840 в прошлом году.



Направление с довольно туманным для несведущих названием «лечебное дело» остается одним из самых популярных в медвузах. По мнению специалистов, из-за бескрайних горизонтов, которое это направление открывает. Выпускник может стать терапевтом, педиатром, гинекологом (акушером-гинекологом), хирургом, кардиологом, эндокринологом или невропатологом. Цифры здесь тоже нехилые: от 117 тыс. 840 рублей в прошлом году, до 122 тыс. 540 — в этом.



На почетном третьем месте — фармация, и, судя по количеству расплодившихся аптек, выпускники, отучившиеся на этом направлении, не пропадут. Если, конечно, смогут выложить 120 тыс. 360 рублей за обучение — против 115 тыс. 740 в прошлом году.



В нефтяном университете, как ни странно, лидируют профессии чисто творческие: дизайн, искусство костюма и текстиля — 160 тыс. рублей, архитектура — 150 тыс. рублей. А вот третье место занимает все же профильная специальность геология — 130 тыс. рублей.



Как известно, в прошлом году УГНТУ получил статус опорного вуза, присоединив при этом УГУЭС. Поэтому неудивительно, что в разделе «платное образование» за 2015 — 2016 год отсутствовал целый ряд направлений. Тем не менее архитектура опять же традиционно лидировала по плате за обучение: от 170 тыс. рублей за первый год до 123 тыс. — за пятый. Экономика, менеджмент, нефтегазовое дело и геология, теплоэнергетика и теплотехника тоже сохранили лидерские позиции — от 135 тыс. до 140 тыс. рублей.

Между тем



По данным минтруда и соцзащиты РБ, самые востребованные ныне профессии:



среди рабочих: водитель автомобиля, рабочий, подсобный рабочий, кондуктор, электрогазосварщик;

среди служащих: менеджер, медсестра, врач, инженер, воспитатель.

Впрочем, за время учебы все еще может измениться, а эксперты утверждают: получить новую, более востребованную профессию никогда не поздно. По данным того же Санкт-Петербургского госуниверситета, студенты в возрасте 45+ в вузах уже привычное явление, хотя и не массовое.



Для многих из них получение первого или второго высшего образования — это и шанс «достроить» свою карьеру и расширить диапазон возможностей, и спасение от профессионального выгорания, и своеобразная «психотерапия».