До конца месяца планируется сдать в эксплуатацию две блочно-модульные котельные: одну — в селе Кандры, другую — в селе Серафимовский. Подразумевается, что они заменят аналоги, которые устарели морально и физически: износ кандринской котельной превысил 60 процентов, а серафимовская и вовсе готовится отметить шестидесятилетний юбилей. Но самый главный их минус — чересчур высокая стоимость вырабатываемого тепла.

В прошлом году Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку республики на выделение средств для модернизации системы отопления в Туймазинском районе. Так, район стал первым муниципалитетом в Башкирии, который получил на это из Фонда солидную сумму — около 260 млн рублей. Помимо госкорпорации средства также выделили республика и частный инвестор. В общей сложности размер финансовых вливаний достиг около полумиллиарда рублей.



Первый транш поступил в район в конце прошлого года. И работа закипела. Строителям приходилось принимать и нестандартные решения. В частности, фундамент заливали в конце ноября, когда наступили холода. Чтобы не нарушать технологию производства, над ним возвели подобие отапливаемой теплицы.



Сейчас строительство кандринской и серафимовской котельных завершено, там ведутся пусконаладочные работы и благоустраивается территория.



— Благодаря современной «начинке» новые котельные будут работать в автоматическом режиме, а все данные станут поступать в единую диспетчерскую службу, — говорит начальник отдела ЖКХ райадминистрации Айдар Гиниятуллин. — Автоматизация позволит сократить численность персонала — в каждой котельной может остаться по одному оператору. Благодаря современным когенерационным установкам вырабатывается электроэнергия и для собственных нужд. По нашим прогнозам, реконструкция позволит добиться существенной экономии газа и электроэнергии. Как результат, мы сможем экономически обосновать нынешние тарифы. Ведь до сегодняшнего дня платежи населения не позволяли окупать расходы на производство тепловой энергии. Возможно, введение в строй четырех котельных даст возможность отказаться от ежегодных субсидий.



Почему четырех? Сейчас в Туймазах ведется реконструкция еще двух котельных. Но хотя и называется это реконструкцией, речь все-таки идет о строительстве новых корпусов с самым современным оборудованием.



Котельная № 7 обеспечивает тепловой энергией практически половину Туймазов, а потому останется одной из самых мощных в районе. Ненамного слабее будет котельная № 1, расположенная на окраине города. Ее реконструкция ведется на перспективу: сейчас здесь активно расселяют жильцов из ветхого жилья. Скоро на месте двухэтажек появятся современные высотки, которым потребуется в разы больше тепла и горячей воды.



Обе котельные планируется ввести в отопительный сезон 2018 — 2019 годов.



Кроме того, за счет средств республиканской адресной инвестпрограммы в районе обновят уличные магистрали. Ожидается, что в общей сложности удастся заменить более 27 километров сетей теплоснабжения.

Кстати



В нынешнем году правительство увеличило финансирование перехода на поквартирные системы отопления и установку блочных котельных. На это будет выделено дополнительно 98 млн рублей.



Общий объем финансирования в 2017 — 2019 годах составит 650 млн рублей, в том числе 503 млн рублей — из бюджета республики.



До конца года планируется сдать 21 блочно-модульную котельную, на индивидуальное отопление перейдут более 2,2 тыс. квартир. Из эксплуатации будут выведены 37,8 километра ветхих тепловых сетей и 16 неэффективных котельных.



Напомним, что за два последних года на индивидуальное отопление переведены более 2,6 тыс. квартир, построено 20 блочных котельных. Выведено из эксплуатации 54 километра ветхих тепловых сетей и 16 неэффективных котельных.



По данным министерства ЖКХ, износ объектов коммунальной инфраструктуры на начало 2017 года в среднем составлял 55 процентов.

Справка



В апреле прошлого года Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Башкортостана на предоставление финансовой поддержки для модернизации теплоснабжения на территории города Туймазы, сел Серафимовский и Кандры. По условиям соглашения 60 процентов составят средства Фонда, 20 — средства республиканского бюджета и 20 — частного инвестора.



Первый транш — 30 процентов от общей суммы — поступил в декабре 2016 года.