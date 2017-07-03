Путь к вершине был очень сложным, и преодолели его только сильные и выносливые.

Путь к вершине был очень сложным, и преодолели его только сильные и выносливые.

Ветеран боевых действий в Афганистане уфимец Рафаэль Исхаков — человек в республике известный. Прежде всего тем, что в минувшем году он совершил восхождение на Эльбрус. Для любого человека это поступок нерядовой. Но для Рафаэля он выдающийся вдвойне, поскольку передвигается он на протезе. То, что с группой идет инвалид, большая ее часть даже не заметила.

Современный активный протез от немецкой фирмы, учитывающий вес и давление на стопу, правильно пружинящий, стоит немало — более 150 тысяч рублей. Однако Рафаэлю платить за него не пришлось — приобрести протез ветерану помог российский благотворительный фонд «Память поколений».



— Фонд сам обратился в ветеранские организации республики, в частности в «Боевое братство», и предложил помощь, — рассказывает Р. Исхаков. — Стали выяснять у ветеранов, кто в чем нуждается. Я сказал, что мне нужно протезирование.



В феврале минувшего года Рафаэля пригласили в Москву.



— Мне нужно было только обеспечить проживание, все остальное сделали бесплатно, — говорит ветеран. — Обследовали, сняли слепок, дважды примерили. Технологии же постоянно меняются, и новый протез отличался от старого, как «Жигули» от иномарки. Он позволяет ходить куда более динамично, что ли.



Рафаэль всю жизнь занимается спортом, ходит в походы, сплавляется по рекам, поднимался на Иремель. Давно задумывал восхождение на Эльбрус, и новый протез в этом плане пришелся как нельзя кстати. В августе того же года он отправился на вершину вместе с группой из 25 человек, однако подняться наверх удалось только семерым.



— Очень тяжело физически, трудно дышать, — рассказывает Р. Исхаков. — Но я к восхождению заранее готовился, ходил в длительные лыжные походы. И все трудности на пути к вершине преодолеть смог.



Нынче Рафаэль Саматович обратился в фонд еще с одной просьбой: отдохнуть и подлечиться в Крыму. И ему снова пошли навстречу. В июле Рафаэля ждут две недели отдыха в одном из санаториев на курорте Саки. Лечение рассчитано на реабилитацию людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. До этого туда уже ездили другие ветераны из Уфы.



— К нам может обратиться любой ветеран с подтверждающими его статус документами или его представитель, родственник, — пояснила исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова. — Достаточно заполнить заявку на официальном сайте фонда https://pamyatpokoleniy.ru/i_know_veteran.



Какой-то фиксированной суммы помощи нет: в фонде отталкиваются от того, что необходимо конкретному ветерану, отмечает Е. Круглова. Чаще всего это медицинские аппараты, средства реабилитации, некоторым нужны операции или высокотехнологичное лечение. Получив помощь, ветераны могут заниматься спортом, работать, вести активную социальную жизнь.



Из Башкирии обращения поступают достаточно часто. Среди нуждающихся в помощи — участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей, участники боевых действий в Афганистане, контртеррористических операций на Северном Кавказе.



— Сейчас мы реализуем большой проект по приобретению ветеранам-инвалидам высокотехнологичных кресел-колясок, — сообщила исполнительный директор фонда. — Речь идет о специализированных модификациях, поскольку среди тех, кто получает коляски, много спортсменов и ветеранов войн, активно занимающихся спортом.



Источники средств фонда — частные и корпоративные пожертвования, а также доходы от продажи значков «Красная гвоздика». С помощью последних фонд пытается привлечь внимание максимального числа людей к ветеранам боевых действий. Каждый, кто носит этот значок, распространяет информацию об акции, что помогает ей стать всенародным движением.



Правда, по словам Е. Кругловой, культура благотворительности у нас в стране только формируется. При этом люди охотнее жертвуют средства на помощь детям, а не взрослым людям. Преодолеть недоверие к благотворительным фондам можно только с помощью открытой и достоверной информации, прозрачности отчетов, уверена руководитель. Подробные отчеты о помощи всегда можно посмотреть на сайте фонда.

Справка



Рафаэль Исхаков — ветеран боевых действий в Республике Афганистан. Окончил военное училище в городе Каменец-Подольский, служил в Тульской области. В 1984 году был направлен в Афганистан в составе инженерно-саперного полка. Два месяца спустя подорвался на мине. Лечился в госпитале в Тбилиси, затем был демобилизован.