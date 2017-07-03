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Государство должно изменить свое отношение к человеку, создать условия для людей. Только тогда можно надеяться на поворот в сознании и положительные изменения в демографии. К такому выводу пришли участники круглого стола, обсудившие факторы, которые влияют на рождаемость. Его инициатором выступило агентство по печати и средствам массовой информации республики.
— Прежде всего нужно понимать: есть процессы, которыми можно управлять, и такие, которыми нельзя, в том числе в демографии, — отметил завкафедрой социологии и социальных технологий авиационного университета Равиль Насибуллин. — К примеру, в 1990 годах детей рождалось мало, и теперь мы подошли к такому времени, когда рожать должны они. Нас ожидает демографическая яма, рождаемость упадет. И государство должно создавать условия, чтобы смягчить этот процесс.
Опубликовано: 07.07.17 (10:24) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Государство должно изменить свое отношение к человеку, создать условия для людей. Только тогда можно надеяться на поворот в сознании и положительные изменения в демографии. К такому выводу пришли участники круглого стола, обсудившие факторы, которые влияют на рождаемость. Его инициатором выступило агентство по печати и средствам массовой информации республики.
— Прежде всего нужно понимать: есть процессы, которыми можно управлять, и такие, которыми нельзя, в том числе в демографии, — отметил завкафедрой социологии и социальных технологий авиационного университета Равиль Насибуллин. — К примеру, в 1990 годах детей рождалось мало, и теперь мы подошли к такому времени, когда рожать должны они. Нас ожидает демографическая яма, рождаемость упадет. И государство должно создавать условия, чтобы смягчить этот процесс.
Опубликовано: 07.07.17 (10:24) Республика Башкортостан
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В Октябрьском мастер ЖЭУ с коллегой похищали канализационные люки
Горожанкин в.и. 2017-07-03 20:53:51
В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину
Ольга 2017-07-03 15:34:48
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Где в республике самые плохие дороги?
Село Тугай Благовещенский район 2017-07-02 00:25:23
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Радик Мухарямов 2017-06-28 09:04:42
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Ксения 2017-06-27 18:02:28
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06