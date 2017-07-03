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Летом, во время планового ремонта электролиний, каждый месяц на два дня с 8 утра до 8 вечера все население и предприятия района остаются без электричества. Если, конечно, не обзавелись генераторами. И это еще без учета аварийных отключений в остальное время года.
Что значит хотя бы один день без электричества? Это испорченные продукты в холодильнике, молчащие телефоны, компьютеры и телевизоры, замершие в цехах станки. Зимой — промерзшие радиаторы отопления.
Прямая речь
Рустам ШАРИПОВ,
— Действительно, проблема есть, и очень серьезная. Были обращения жителей и в администрацию района, и в правительство республики. Но пока резервной линии электроснабжения (так называемой закольцовки) так и нет, и все держится на одной-единственной ветке. Из-за этого ежегодно летом во время профилактического ремонта происходит полное отключение района от электроснабжения.
Опубликовано: 04.07.17 (10:22) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Экономика
Летом, во время планового ремонта электролиний, каждый месяц на два дня с 8 утра до 8 вечера все население и предприятия района остаются без электричества. Если, конечно, не обзавелись генераторами. И это еще без учета аварийных отключений в остальное время года.
Что значит хотя бы один день без электричества? Это испорченные продукты в холодильнике, молчащие телефоны, компьютеры и телевизоры, замершие в цехах станки. Зимой — промерзшие радиаторы отопления.
Прямая речь
Рустам ШАРИПОВ,
— Действительно, проблема есть, и очень серьезная. Были обращения жителей и в администрацию района, и в правительство республики. Но пока резервной линии электроснабжения (так называемой закольцовки) так и нет, и все держится на одной-единственной ветке. Из-за этого ежегодно летом во время профилактического ремонта происходит полное отключение района от электроснабжения.
Опубликовано: 04.07.17 (10:22) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
04.07.17 22:43
В Башкирии перед судом предстанут двое бывших сотрудников угро, обвиняемых в получении взятки
|
AHOHC
В Октябрьском мастер ЖЭУ с коллегой похищали канализационные люки
Горожанкин в.и. 2017-07-03 20:53:51
В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину
Ольга 2017-07-03 15:34:48
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Где в республике самые плохие дороги?
Село Тугай Благовещенский район 2017-07-02 00:25:23
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Радик Мухарямов 2017-06-28 09:04:42
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Ксения 2017-06-27 18:02:28
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06