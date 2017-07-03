Летом, во время планового ремонта электролиний, каждый месяц на два дня с 8 утра до 8 вечера все население и предприятия района остаются без электричества. Если, конечно, не обзавелись генераторами. И это еще без учета аварийных отключений в остальное время года.

Что значит хотя бы один день без электричества? Это испорченные продукты в холодильнике, молчащие телефоны, компьютеры и телевизоры, замершие в цехах станки. Зимой — промерзшие радиаторы отопления.



Предприятие Вильдана Каримова занимается деревообработкой.



— Сидеть без электричества в XXI веке — это за гранью понимания... У меня ведь заказы, не могу же я клиентам сказать, что у нас электричества не было. Не поймут, а заказчики со стороны и не поверят просто, — Вильдан признался: чтобы справиться с заказами, ему приходится работать ночами. — На следующий год кассовые аппараты введут, тогда что будем делать, они же без электричества никак…



Вопрос с монтажом аварийной линии элетропередачи обсуждается давно, но пока безрезультатно. Еще лет пять назад Башкирские распределительные электросети, отвечая на запрос по этому поводу, отметили, что в инвестпрограмму БашРЭС на 2013 — 2016 годы этот объект не включен.



«Приблизительная стоимость строительства второй ВЛ-110 кВ для электроснабжения потребителей Бурзянского района (ВЛ-110 кВ «Узян-Байназарово») составит 525 млн рублей, со временем реализации проекта не менее трех лет» — говорится в официальном письме. И предложен вариант решения проблемы — установить газотурбинные электростанции.



Два года назад рассматривался вопрос строительства резервных дизельных электростанций. Тема их проектирования и установки обсуждалась и на правительственном совещании, которое состоялось в райцентре Старосубхангулово.



Планировалось установить три резервные электростанции: одну мощностью 1,5 тыс. кВт — в деревне Байназарово, еще две мощностью по 2 тыс. кВт — в райцентре. По предварительным подсчетам, потребуется 25 — 30 млн рублей для станции в Байназарово и 50 млн рублей для двух станций в Старосубхангулово.



Но вопрос до сих пор не решен, а потому холодильники текут, а станки простаивают...

Прямая речь

Рустам ШАРИПОВ,

глава администрации Бурзянского района:

— Действительно, проблема есть, и очень серьезная. Были обращения жителей и в администрацию района, и в правительство республики. Но пока резервной линии электроснабжения (так называемой закольцовки) так и нет, и все держится на одной-единственной ветке. Из-за этого ежегодно летом во время профилактического ремонта происходит полное отключение района от электроснабжения.



В прошлом году, к примеру, было шесть плановых отключений общей продолжительностью 65 часов. Бывают и аварийные — когда падают деревья, образуется наледь.



Вопрос о резервном источником электроснабжения неоднократно обсуждался на разных уровнях. Проблему систематического отключения электроэнергии может решить строительство двух дизельных генераторных подстанций в Байназарово и Старосубхангулово.



Но на последней сессии совета района в марте директор производственного отделения «Белорецкие электрические сети» ООО «Башкирэнерго» Николай Бардин сообщил о планах строительства резервной линии электропередачи ВЛ-110 кВ «Узян-Байназарово». То есть энергетики сами отходят от варианта дизельных генераторов. Окончательного решения пока нет…