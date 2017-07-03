#Башкирия-Экономика - Да будет свет?
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04.07.17 22:43
В Башкирии перед судом предстанут двое бывших сотрудников угро, обвиняемых в получении взятки
04.07.17 21:28
В Башкирии 300 тысяч рублей за первенца будут получать и полные, и неполные семьи
04.07.17 21:05
В Стерлитамаке может появиться новый вуз
04.07.17 20:42
Рустэм Хамитов заявил о новых назначениях в Башкирии
04.07.17 16:58
В Башкирии пчёл-гастарбайтеров поставят на карантин
04.07.17 16:14
В Башкирию придут ливневые дожди с градом?
04.07.17 15:46
В Уфимском районе сельскохозяйственные земли отдали под дачи
04.07.17 15:03
На проспекте Салавата Юлаева в Уфе снимают ограничение скорости
04.07.17 14:59
В Белорецком районе у женщины украли деньги, накопленные на корову
04.07.17 14:53
В Башкирии на одного безработного приходятся две вакансии
04.07.17 14:45
В Уфе задержан похититель мокасин
04.07.17 14:41
Яна Габбасова из Нефтекамска будет учиться в киноакадемии Голливуда
04.07.17 14:39
Башкирская спортсменка привезла с первенства Европы сразу семь медалей
04.07.17 14:30
В Башкирии глава сельсовета предстала перед судом за фальсификацию документов
04.07.17 14:01
У бюджетников Башкирии выросла «минималка»
04.07.17 13:52
Борцы из Башкирии стали бронзовыми призёрами Кубка Европы
04.07.17 13:46
Уфимец стал «телефонным террористом», чтобы получить адрес магазина
04.07.17 13:43
В Уфе с заторами будут бороться «вафельной» разметкой
04.07.17 13:35
Уфимцев приглашают на работу в Крым
04.07.17 13:17
В Уфе запустят пилотный проект по трудоустройству инвалидов
04.07.17 13:00
Уфимца будут судить за нападение на врачей "скорой помощи"
04.07.17 12:55
Избежать затоплений в Уфе поможет строительство 300 километров ливневой канализации
04.07.17 12:38
В Уфе перед судом предстал «черный риэлтор»
04.07.17 12:24
В Уфе проблему обманутых дольщиков решит единая информационная система
04.07.17 12:08
Семье Новаевых из Уфы вручена медаль «За любовь и верность»
04.07.17 12:05
В Уфе ликвидировали девять незаконных свалок
04.07.17 11:51
Уфимка отдала лже-сыну 100 тысяч за «откуп от тюрьмы»
04.07.17 11:17
На Уфу вылилось осадков в два раза больше нормы
04.07.17 10:46
В Башкирии «Киа» заехала под «КамАЗ». Пострадали два человека
03.07.17 20:22
В Баймаке ревнивец застрелил бывшую сожительницу
03.07.17 16:57
В Башкирии приступили к реконструкции первых дворов по федеральному проекту
03.07.17 16:42
В Уфе разыскивается грабитель, попавший под камеры видеонаблюдения
03.07.17 16:17
Лучшие сказители живут в Баймакском районе
03.07.17 15:04
В Салаватском районе пройдет всероссийский фестиваль по туризму среди инвалидов
03.07.17 14:59
В Ишимбае задержали серийного вора
03.07.17 14:43
В Уфе в ДТП пострадали девять пассажиров маршрутки
03.07.17 14:42
В Башкирии дворы благоустраивают в прямом эфире
03.07.17 14:41
В Благовещенске за травму ребёнка наказали заведующую детсадом
03.07.17 14:24
Башкирские спортсмены стали призёрами чемпионата России среди лиц с повреждениями ОДА
03.07.17 14:06
Международный аэропорт «Уфа» пополнит бюджет республики на 57 млн рублей
03.07.17 13:03
Житель Стерлитамака грабил женщин с помощью арматуры
03.07.17 13:01
В Уфимском районе сельская администрация незаконно передала в собственность дорогостоящую землю
03.07.17 12:36
В Уфе можно сдать макулатуру и получить за это подарок
03.07.17 12:33
В Башкирию пытались ввезти подкарантинную продукцию
03.07.17 12:03
В Башкирии с 1 июля выросли тарифы на «коммуналку»
03.07.17 11:31
Клещи покусали почти восемь тысяч жителей Башкирии
03.07.17 11:30
В Башкирии водитель на «пятёрке» разбился о столб
03.07.17 11:08
В Уфе объявлен конкурс на новую мелодию для «поющего» фонтана
03.07.17 11:06
В Башкирии стартовала акция «Помоги собраться в школу»
03.07.17 10:28
В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину
03.07.17 10:10
В Башкирии средняя зарплата превысила 29 тысяч рублей
03.07.17 09:18
Хайбуллинцы познакомили свердловчан с культурным наследием башкир
02.07.17 21:20
В Башкирии два туристических объекта обозначили как приоритетные инвестиционные проекты
02.07.17 21:08
В Башкирии на поддержку потребкооперации выделят 30 миллионов рублей
02.07.17 20:58
В Октябрьском прошёл семинар для экспертов по доступной среде
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