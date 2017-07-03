Сразу три многоэтажки уфимского ТСЖ «Парковый» признаны победителями республиканского конкурса «Лучший многоквартирный дом». При вручении наград этот успех был отмечен особо. Дело в том, что «Парковый» в конкурсе участвует не впервые, и каждый раз ему удается показать себя с лучшей стороны. Что в нем такого особенного и почему до этого уровня не могут подтянуться другие управляющие компании, попытались разобраться корреспонденты «РБ».

Круглосуточно под охраной



Жилой комплекс «Парковый» начал строиться в 2002 году на территории между цирком и бывшей вертолетной площадкой. Сейчас в девяти домах высотой от семи до шестнадцати этажей живут полторы тысячи человек.



Войти на территорию комплекса можно свободно с нескольких сторон, а вот въехать просто так не получится — дорогу преграждает шлагбаум, возле которого пост охраны. Доступ разрешен только тем машинам, номера которых есть в базе, и заранее оговоренным гостям.



— В каждой семье до трех машин, а дворы небольшие, — поясняет такую строгость управляющий ТСЖ Александр Крапивин. — Подземные парковки, которые предусмотрены в комплексе, положение не спасают. Мало того, жильцы некоторых домов пожелали, чтобы у них был свой шлагбаум, и мы, конечно, пошли им навстречу.



Положение усугубляется еще и тем, что на места для парковки покушаются посторонние: жильцы соседних домов и сотрудники находящихся поблизости офисов. Привлекает их то, что автомобили круглосуточно находятся под охраной, кругом видеокамеры. Шлагбаумы призваны оградить этот поток.



Коммунальная автономия



Офис ТСЖ мы нашли быстро — он был на первом этаже одного из домов. Кабинет управляющего оказался крайним от двери, чтобы жильцам в случае чего далеко не идти. Здесь же располагалась касса, где можно заплатить за квартиру, и даже паспортный стол. Очередей не было, как и раздосадованных жильцов, которым в очередной раз что-то не то насчитали. А все потому, что товарищество само начисляет плату, не обращаясь к организациям типа ЕРКЦ.



— В расчетах у нас все прозрачно, — поясняет главный бухгалтер ТСЖ Регина Сибагатуллина. — Мы отвечаем за каждую цифру и всегда можем объяснить, как она складывается. Кроме того, самостоятельно начислять и взимать плату для ТСЖ куда дешевле, чем оплачивать эти услуги сторонним организациям. Да и живое общение с жильцами многого стоит: всегда можно узнать о возникших проблемах.



Административный персонал ТСЖ — всего четыре человека: вышеупомянутые управляющий и главный бухгалтер, а также бухгалтер-кассир и паспортистка. Однако при необходимости никто из них не откажется и клумбы разбить, и праздник провести, и почту разнести. А всего в штате 60 человек: охранники, консьержки, несколько дворников, сантехников и электриков, мастер и инженер.



Все они свои, проверенные, что не идет ни в какое сравнение с сомнительными сотрудниками, приходящими из столь же сомнительной конторы по аутсорсингу. В противовес бытующему мнению, что аутсорсинг позволяет экономить деньги, в «Парковом» уверены, что это тупиковый вариант — себе выйдет дороже.



— По сути ТСЖ живет автономно, — отмечает А. Крапивин. — У нас все свое, все делаем сами: закупаем материалы и ремонтируем кровлю, обновляем подъезды, асфальтируем и благоустраиваем территорию. Если жильцы хотят как-то по-особенному оформить подъезд, советуем им купить все, что для этого нужно, а сам ремонт делает наша бригада. В конце концов нам это потом обслуживать, и лучше, если все будет сделано качественно.



Велопарковка в подъезде



Заходим в один из подъездов, и картина предстает непривычная: на полу холла мраморная плитка, на стенах картины, у стены мягкие диванчики.



— Жильцы так захотели, — поясняет управляющий.



Здесь же, на входе, аккуратными рядами стоят велосипеды — и взрослые, и детские, коляски для малышей и даже инвалидное кресло.



— У нас парк рядом, и жители очень любят там кататься, — говорит А. Крапивин. — Нет никакой необходимости каждый раз поднимать велосипед на этаж — велопарковки у нас в каждом подъезде.



В соседнем доме консьержка Любовь Шамшеева поливает украшающие холл цветы в подвесных горшках. На столе у нее, однако, монитор, куда передается изображение с камер видеонаблюдения. А еще она тщательно бдит за всеми, кто заходит в подъезд.



— Я всех жильцов знаю в лицо, — поясняет консьержка. — И детей их, и родственников. Они же при надобности меня предупреждают, кого можно пускать, а кого нельзя. Если требуется, прошу показать документы и только тогда пропускаю наверх. Кроме того, жильцы ко мне обращаются, если отключился, допустим, свет: я тут же нахожу дежурных, и проблема решается.



Добавим здесь же, что сантехники в «Парковом» работают круглосуточно и даже ночью появляются через пять минут после вызова. Часть персонала живет тут же в служебных квартирах, другие — где-то недалеко. А еще здесь не увидишь «классического» слесаря — пьяного и небритого. К внешнему виду обслуживающего персонала предъявляются строгие требования, все сотрудники носят униформу.



Порядок у контейнеров



Территория жилого комплекса заслуживает отдельного упоминания. Каждый двор четко зонирован: парковка, проезд, детская площадка, клумба. Рядом с качелями или на газоне машину при всем желании не поставишь.



Игровая площадка с детским городком есть в каждом дворе и занимает, как правило, его центр. В песочнице лежат совки, ведерки, машинки — время обеденное, и малыши ушли домой. Игрушки они заберут вечером — здесь их никто не украдет. Для тех, кто просто хочет посидеть и отдохнуть, установлены скамейки. Последние здесь тоже делают в своей мастерской.



Поодаль расположены контейнерные площадки. Они непривычной удлиненной формы и выкрашены в бордовый цвет. Сверху над баками закругленный навес, а спереди конструкция запирается на замок. Выкинуть мусор можно, а вот порыться в нем, опрокинуть бак не получится. Так в «Парковом» борются с набегами бомжей и с загрязнением территории.



Среди достопримечательностей комплекса также собственная спортивная площадка и «центральная площадь» — заасфальтированный пятачок со скамейками. Здесь проводятся праздники — Новый год, День защиты детей и другие. Рассказывают, что бывает весело: детей развлекают приглашенные аниматоры, а за победу в конкурсах ребята получают призы.



Почти за ту же плату



— Давно в «Парковом» живете? Вам нравится? — спрашиваем Ирину Абдульманову, которая гуляет на площадке с малышом.



— Живу с момента заселения дома, — отвечает она. — Нравится, как здесь за всем смотрят. Никаких замечаний нет.



— А были у вас ситуации, когда, допустим, срочно требовалась помощь сантехника?



— Моментально отреагировали. Что такое подавать заявку, ждать, долбиться в закрытую дверь, мы не знаем. Дочь, когда ко мне приезжает, всегда удивляется, как здесь чисто, зелено, ухоженно. В общем, все идеально.



Жители к такой заботе о себе уже привыкли и обращаются в ТСЖ по любому поводу, даже не относящемуся к его деятельности.



— Они всегда звонят мне, когда сосед буянит, или на гитаре играет, или делает ремонт, — понимающе улыбается управляющий. — Стараемся решать все вопросы по-хорошему. Иногда, правда, до абсурда доходит: сообщают, например, что кошка в подъезде родила, и требуют принять меры.



Ничего сверхъестественного в наших домах нет, так должно быть у всех уфимцев, подвел итог управляющий.



Заметим здесь же, что при всем комфорте в «Парковом» плата по статье «содержание и ремонт» составляет 19,4 рубля за квадратный метр площади. Это не сильно отличается от сумм в квитанциях жильцов, уже уставших бороться со своими управляющими компаниями и ЖЭУ.



Кстати



На звание «Лучший многоквартирный дом» претендовали 143 дома, расположенные в 18 муниципальных образованиях.

При определении победителей учитывалось оформление и чистота в подъездах, техническое состояние конструктивных элементов, лестничных клеток, инженерных сетей и фасада дома, применение энергосберегающих технологий, доступная среда, оборудование детских и спортивных площадок, благоустройство придомовой территории.



Победителями стали 50 домов. Двадцать из них находятся в Уфе. Также отличились Ишимбай, Салават, Кумертау и Учалы, где лучшими признаны три и более домов.



Министерство ЖКХ поощрило дома-победители премиями в 100 тысяч рублей.