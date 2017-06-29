«Основой для тарифа на твердые бытовые отходы для населения станут нормативы накопления, а размер его будет усредненно-приемлемый», пообещал депутатам заместитель министра природопользования и экологии РБ Филюс Яхин.

По словам замминистра, весь прошлый год чиновники занимались нормативной документацией, разработали территориальную схему обращений с отходами. Республику условно поделили на четыре основные зоны, в качестве пятой выделили закрытое Межгорье. В каждой из них будет работать региональный оператор, с которым местные жители обязаны заключить договоры на вывоз и переработку ТКО — твердых коммунальных отходов. При зонировании учитывались не только природно-климатические особенности территорий, но и наличие достаточного количества населения как основного поставщика мусора, а также крупных городов с соответствующей инфраструктурой.



— Мы определили порядок заключения договоров с региональными операторами, которые займутся сбором, транспортировкой и переработкой, утвердили документы, регламентирующие их деятельность, — сообщил Филюс Яхин. — В ближайшее время планируем разработать нормативы накопления мусора, они-то и станут основой для установления тарифов. К маю 2018 года по конкурсу будут отобраны региональные операторы, которые в течение ближайшего месяца представят свои инвестиционные программы и обоснуют тарифы. Еще полгода уйдет на заключение договоров с управляющими компаниями и жильцами. Сделать это можно будет через систему МФЦ. С января 2019 года налог станет обязательным для всех жителей.



Время для подготовки, как считают в министерстве, есть. Однако налицо и проблемы, с которыми могут столкнуться потенциальные регоператоры. Для них важен достаточный объем мусора, за который они получат плату, напрямую зависящую от численности населения. Северо-восточная часть республики в этом смысле представляет собой «белое пятно», заметил Филюс Яхин, там проживает всего порядка 150 тысяч человек. Для регоператора это мало. Приходить сюда и тем более открывать новые перерабатывающие мощности, которых сегодня катастрофически не хватает, он вряд ли захочет. То же самое касается и Зауралья.



Тема ТКО, которой были посвящены сразу два крупных мероприятия — заседание комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, а также парламентские слушания, всех задела за живое. Депутатов интересовало, почему регион задыхается от нехватки не только полигонов и перерабатывающих линий, но и элементарных контейнерных площадок в местах массового отдыха, почему так медленно внедряется система раздельного сбора отходов, особенно в сельской местности. Ведь помимо прочего это условие может заметно повлиять на снижение будущего тарифа.



Замминистра пояснил, что сегодня вопросы сбора, транспортировки и переработки отходов находятся в ведении муниципалитетов. Заниматься ими местные власти будут вплоть до 2019 года, пока не передадут полномочия регоператорам. Из крупных проектов, подчеркнул Филюс Яхин, в ближайшее время планируется ввести в строй вторую очередь полигона ТБО в Новых Черкассах. Это будет цех по сортировке и переработке мусора мощностью 400 тысяч тонн в год.



Напомним: с законодательной инициативой о переносе сроков платы за переработку ТБО на 1 июля 2017 года, которую первоначально планировалось ввести уже с 1 января, депутаты парламентского комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию выступили еще в конце прошлого года. Они объяснили это отсутствием четкой и ясной методики расчета тарифов за коммунальную услугу. И оказались правы. На решение мусорного вопроса правительство РФ добавило целых два года.

Комментарий

Рашит Хайруллин,

председатель комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:

— В республике уже есть интересный опыт в этой сфере. Например, в Учалах услуги по вывозу и обращению с отходами включены в квитанции за газ. Во многих сельских районах мусор в деревнях для удобства местного населения собирают в определенные дни и часы. Словом, в отдельных муниципалитетах создана определенная система, и люди привыкли к ней. С другой стороны, надо быть готовым к тому, что при заключении договоров с населением на оказание услуг по обращению с ТКО могут возникнуть трудности. Возможно, не все сразу примут новые условия, из-за чего договорная кампания рискует затянуться. Кроме того, еще один обязательный платеж в квитанциях будет ощутим для людей, особенно проживающих в частном секторе. Поэтому подготовительно-разъяснительную работу необходимо начинать уже сегодня.