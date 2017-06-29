В Башкортостане с официальным визитом побывала делегация членов Ландтага Свободного государства Саксония и Парламентского форума Центральной и Восточной Европы. За четыре дня гости провели встречи с руководством региона, побывали в нескольких муниципалитетах, посетили промышленные и аграрные предприятия, учреждения культуры и образования. Об итогах визита в интервью рассказал председатель Государственного Собрания — Курултая РБ Константин Толкачев.



— Константин Борисович, как бы вы оценили сегодняшнее состояние взаимоотношений Башкортостана и Саксонии?



— Еще с советских времен у нашей республики сложились дружественные отношения с Восточной Германией. У нас были тесные связи и в экономике, и в культуре, и на правительственном уровне. В Уфе ежедневным напоминанием об этом периоде до сих пор служат улица и остановка общественного транспорта имени округа Галле, побратимом которого является столица республики.



Эти отношения поддерживались и в постсоветский период. В 1992 году было принято совместное заявление Свободного государства Саксония и правительства Республики Башкортостан о торговых, экономических, общественных и культурных связях. В 2002 году Государственное Собрание принимало делегацию Ландтага Свободного государства Саксония во главе с заместителем председателя госпожой Андреа Домбуа. По итогам визита был подписан протокол о намерениях дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества. В 2008 году состоялся ответный визит делегации Государственного Собрания. Однако впоследствии обстоятельства сложились таким образом, что наше некогда плодотворное сотрудничество с Саксонией начало постепенно угасать. Не наша в том вина, как и не вина германской стороны…



— Нынешний визит должен способствовать оживлению этих отношений?



— Да, хотя на самом деле это оживление началось чуть раньше. В 2016 году я встречался с членом Ландтага Йоргом Кизеветтером. Он тогда сообщил о своем намерении развивать сотрудничество между Саксонией и Башкортостаном, прежде всего в сфере охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Поскольку стремление возобновить диалог было обоюдным, результат не заставил себя долго ждать. У коллег из Германии было желание приехать, наладить связи, мы пригласили их, и к нам прибыла очень представительная делегация.



— Как прошли переговоры?



— В рамках визита состоялось несколько деловых встреч. Основная прошла в Доме Республики, где гостей принимал глава Башкортостана. Обсуждался потенциал наших экономических взаимоотношений, необходимость и реальная возможность увеличить его в разы. Рустэм Хамитов отметил важность работы в формате «регион с регионом», предложил организовать презентацию инвестиционного и промышленного потенциала Башкортостана в Германии и пригласил представителей Саксонии принять участие в III Форуме малого бизнеса регионов стран — участниц ШОС и БРИКС. По итогам встречи руководство республики и саксонская сторона договорились, что приложат максимум усилий, чтобы возобновление отношений не стало формальностью, а максимально оперативно перетекло в сферу экономики.



Также члены делегации посетили Дом Государственного Собрания и встретились с нашими депутатами, а в Конгресс-холле — с членами правительства, Торгово-промышленной палаты и представителями бизнес-сообщества республики. Для гостей была организована презентация инвестиционного потенциала Башкортостана. Члены делегации смогли подробно ознакомиться с перспективами развития разных отраслей производства на территории региона, оценить возможности реализации двусторонних инвестиционных проектов в регионе и создания совместных предприятий.



— Уже сейчас можно говорить о каких-то конкретных направлениях развития экономического сотрудничества с Саксонией на ближайшую перспективу?



— Да, пожалуй, можно назвать несколько отраслей. Перед отъездом из Уфы глава делегации президент Парламентского форума Центральной и Восточной Европы, государственный министр юстиции Свободного государства Саксония Себастьян Гемков сообщил, что саксонская сторона заинтересована в первую очередь в реализации совместных проектов в сфере машиностроения, нефтехимии, переработки отходов и производства энергии. У нас хорошие перспективы сотрудничества и в сфере промышленного оборудования: под эгидой Российско-Германской внешнеторговой палаты планируется визит в Уфу немецких производителей. Кроме того, по итогам пребывания делегации Ландтага в республике подтвердилось, что германская сторона заинтересована и в сотрудничестве в области сельского хозяйства. Мы познакомили коллег с работой совхоза «Алексеевский» в Уфимском районе и были приятно удивлены их реакцией — они не ожидали увидеть подобные технологии агробизнеса, задавали много вопросов, всячески выражали заинтересованность в сотрудничестве.



— Известно, что программа у саксонской делегации была довольно насыщенной и не ограничивалась только деловыми встречами. Можете рассказать об этой, менее официальной, стороне визита германских гостей?



— Да, культурная программа продумывалась очень тщательно, причем не только нами как принимающей стороной, но и самими гостями. Особенно приятно, что члены Ландтага выразили желание в обязательном порядке посетить Парк Победы и возложить цветы к мемориальному комплексу. Правильно и то, что подобное возложение состоялось затем у памятника российским репрессированным немцам. Хотелось бы отметить, что в Германии в целом бережно относятся к советскому наследию, к памятникам нашим воинам. На фоне в целом не самого благоприятного в настоящий момент отношения к России других наших западных партнеров это особенно показательно.



— Кстати, об отношениях. Визит делегации и в самом деле пришелся на период довольно напряженной внешнеполитической обстановки. Обсуждалась ли эта тема во время встреч? Какова тут позиция германской стороны, их отношение к пресловутым экономическим и политическим санкциям в отношении нашего государства?



— Мы не обошли эту тему стороной. И у меня есть все основания полагать, что наши саксонские коллеги были максимально откровенны. Ни единого слова одобрения санкций и политики в отношении России со стороны западных стран мы от них не услышали. Всем понятно, что санкции наносят вред, мешают экономическому сотрудничеству, выстраиванию элементарных человеческих взаимоотношений между гражданами государств, привыкших жить в отношениях добрососедства. Нарушены экономические связи, пострадали предприятия, люди, которые на них работали. Что тут хорошего? В условиях продолжающихся санкций со стороны Запада, нагнетания информационного фона вокруг России сотрудничество по линии региональных парламентов России и ФРГ остается одним из немногих и одновременно эффективных форм двустороннего диалога.



— Какие еще мероприятия состоялись в рамках визита?



— Поскольку как саксонская сторона, так и наша республика заинтересованы в укреплении не только экономических, но и культурных, научных, духовных связей, мы организовали встречу с руководством и преподавателями Уфимского государственного нефтяного технического университета, посещение Уфимской соборной мечети «Ляля-Тюльпан» и встречу с Верховным муфтием Талгатом Таджуддином. Также совместно с гостями обсудили вопросы укрепления духовного единства между народами и развития межконфессионального диалога. Для Германии эта тема сейчас не менее актуальна, чем для России. Гости также познакомились с основными достопримечательностями Уфы, посетили концерт ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, побывали в Евангелическо-Лютеранской церкви, в Национальном музее республики, на сабантуе в Кармаскалинском районе.



— И какое же впечатление произвел на гостей наш национальный праздник?



— Самое благоприятное. Они проявили большой интерес к нашим народным промыслам, национальной кухне, традициям башкирского народа. В Германии тоже любят народные праздники, поэтому неудивительно, что они не только с большим азартом следили за всем происходящим на сабантуе, но и сами приняли участие во многих конкурсах. На столб, правда, не полезли и бороться на поясах не вышли, но из лука стреляли, подушками на бревне бились и в других состязаниях тоже участвовали. Это говорит и об открытости человеческих характеров, и о близости наших культур, интересов, менталитета.



— Насколько, по-вашему, мы и в самом деле ментально близки? Что вообще собой представляет сегодня Саксония? Большинству жителей нашей республики название этого региона мало о чем говорит...



— Близость культур лучше всего проявляется при живом общении. Она есть, и проще почувствовать ее, чем пытаться описать словами. Если говорить о Свободном государстве Саксонии, то это самая восточная из земель Германии, на границе с Чехией и Польшей. На самом деле эта территория никогда не была местом обитания саксов. До десятого века ее населяли славянские племена, которые потом постепенно были онемечены. После Второй мировой войны Саксония входила в состав ГДР, поэтому взрослое население этого региона хорошо знакомо с советской культурой. Кстати, приятно был удивлен, обнаружив, что некоторые члены делегации довольно сносно говорят по-русски.



Саксония — родина великих людей. Многие немецкие философы — от Лейбница до Ницше — родом из Саксонии. Известные композиторы Роберт Шуман, Рихард Вагнер и Иоганн Бах родились и творили в Саксонии. Саксония славится своими вузами, особенно Лейпцигским университетом, в котором в свое время учились Гете, Ницше, Радищев и другие выдающиеся деятели науки и искусства. У Башкортостана с Саксонией довольно много общего. У нас даже численность населения одинаковая — чуть более четырех миллионов человек. Саксония в нынешних границах и нынешнем статусе была воссоздана в 1990 году. С этого времени саксонцы ведут отсчет современной истории парламентаризма в своем регионе. В настоящее время работает шестой созыв Саксонского Ландтага. Все это по хронологии практически идентично современной истории парламентаризма в Башкортостане.



— Первый шаг для возоб-новления отношений сделан. Каким вы видите наше сотрудничество в перспективе?



— Сейчас основная задача — материализовать достигнутый уровень доверия в виде конкретных соглашений в самых различных сферах: экономике, образовании, здравоохранении, культуре. Если говорить о дальнейших контактах, то саксонская сторона сделала нам ответное приглашение и готова принять делегацию депутатов Госсобрания. Кроме того, республика ждет еще одну делегацию представителей бизнеса Германии. Уверен, эти визиты состоятся в самое ближайшее время и принесут реальные результаты, потому как стремление к этому есть у обеих сторон.

Между тем



В парламенте Башкирии приветствовали депутатов Жогорку Кенеша

Константин Толкачев провел встречу с членами официальной делегации депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, сообщает пресс-центр ГС РБ.



Спикер отметил, что в настоящее время Госсобранием заключены соглашения о сотрудничестве с 28 парламентами субъектов Российской Федерации. «Используются такие формы взаимодействия, как разработка и обсуждение проектов федеральных законов, обмен нормативными актами и их проектами, методическими и иными материалами, проведение совместных конференций, семинаров, встреч и консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес. Государственное Собрание устанавливает связи и на международном уровне в формате «регион с регионом», — рассказал спикер.



Вице-спикер Жогорку Кенеша Данияр Толонов поблагодарил принимающую сторону за теплый прием и рассказал о деятельности киргизского парламента. Он отметил, что Кыргызстан придает большое значение развитию отношений с регионами России и видит перспективы развития двустороннего взаимодействия по различным направлениям, в частности в гуманитарной сфере и туризме.