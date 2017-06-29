Программа поддержки местных инициатив, затеянная в республике еще несколько лет назад при содействии Всемирного банка и действовавшая лишь для Зауралья, с прошлого года приобрела статус республиканской. Теперь и называется она по-другому — развитие механизмов инициативного бюджетирования.

— Мы творчески переработали накопленный опыт и вышли на новый уровень, — без лишней скромности заявил «РБ» представитель Института стратегических исследований Башкортостана (ИСИ).



Действительно, судя по цифрам, программа софинансирования проектов, выбранных жителями населенных пунктов в качестве приоритетных, с каждым годом набирает обороты и популярность. К примеру, премьер-министр Рустэм Марданов отмечает, что число допущенных к участию проектов только за год увеличилось более чем на 120. Увеличилась и вовлеченность населения в обсуждение насущных проблем: почти полмиллиона человек участвовали в сходах граждан, против 200 тысяч в прошлом году.



Словом, гражданская активность растет. Правда, люди в среднем меньше стали участвовать в выбранных проектах финансово. Кураторы инициативного бюджетирования объясняют это тем, что «спонсоры стали выделять больше денег».



Такой ответ не устраивает региональное правительство. «Проект начинался для того, чтобы люди своими средствами поучаствовали в жизни поселка, города, стали бережнее относиться к построенному, — говорит Рустэм Марданов. — Нельзя уходить от вовлеченности населения в решение общих проблем».



Эксперты «РБ» считают, что муниципальным чиновникам, ответственным на местах за реализацию проекта, легче работать с крупными предприятиями и бизнесменами, чем с множеством простых граждан. Впрочем, снижение «финансовой активности» населения наблюдается лишь в деревнях, что может быть и признаком бедности сельчан. В городах доля денежного участия людей даже выросла.



В ИСИ считают, что к 2030 году 10 процентов регионального бюджета можно было бы распределять с учетом местных инициатив. Кроме того, «муниципалитеты и население должны научиться зарабатывать на этих проектах», уверены ученые. Наш собеседник из института заметил, что не только дороги, кладбища, освещение улиц могли бы стать для жителей приоритетными, но и модернизация инфраструктуры.