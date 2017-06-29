Самый русский праздник отмечают в Белокатайском районе — русской песни и частушки! Возникнув в самых недрах района, в старинном русском селе Емаши, он сошел с клубной сцены и пошел гулять в народ. Да как, с размахом! Был районным, потом республиканским, а нынче уже межрегиональным стал. В этом году в празднике участвовали 57 коллективов и 33 солиста из Башкортостана, Челябинской, Оренбургской, Свердловской областей, Пермского края, Удмуртии и Ханты-Мансийского автономного округа.

Впервые в этом году победители XIV межрегионального праздника русской песни и частушки выступили на одной сцене с участниками международного фестиваля национальных культур «Берҙәмлек». И это придало празднику не только некий международный статус, но и азарт: кто кого перепоет, перепляшет?



Свидетелями этой интернациональной удали, буйства красок, парада народных костюмов стали и участники международной акции и фототура «Природа. Человек. Культура», который в 27-й раз собрал лучших мастеров фотообъектива из восьми стран мира. Они и запечатлели эти всполохи народного творчества на белокатайской земле.

КСТАТИ

Кто победил на XIV межрегиональном празднике русской песни и частушки:

народный хор русской песни Белорецка,

народный ансамбль русской песни «Русь» Уфимского района,

народный хор русской песни «Щедрый вечер» Октябрьского музыкального колледжа,

образцовый фольклорный ансамбль русской песни «Ивалён» Давлеканово,

народный ансамбль казачьей песни «Станичники» Магнитогорска,

вокальный ансамбль «Ладица» Свердловской области,

Дарья Мордвинова из Октябрьского.

Частушки в Белокатае учат петь с малолетства. Фото: Виталий ВОРОНИН.

Солистка танцевальной группы Южной Кореи рада «неожиданному» солнцу в Белокатае. Фото: Рамиль КИЛЬМАМАТОВ.

Бразильский танец форро заставит путиться в пляс любого. Фото: Светлана КОМКОВА.