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«Северные амуры», прозванные так за мастерское владение луком, отметились в годы войны с Наполеоном не только во Франции. Шустрых всадников в белых остроконечных шапках до сих пор нежно вспоминают в Нидерландах: в 1813 году башкирский полк в составе российской армии освобождал страну от французов, после чего государство получило независимость.
В следующем году королевство отмечает 200-летний юбилей и вспоминает тех, кто так или иначе причастен к славной истории Нидерландов. Не забыли и «амуров»: на берегу реки Эйсел планируется установить памятник башкирскому всаднику.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Альберт АДАМС:
— Создавая проекты, мы стараемся объединить не только разные виды искусства, но и людей разного рода деятельности. В Башкортостане мы впервые побывали в 2014 году. Еще тогда удивились вашему уровню образования, тому, насколько ваш народ чтит традиции, культуру, как относится к искусству. Нам есть чему у вас поучиться. В искусстве можно общаться друг с другом без слов. Ведь каждому человеку, независимо от места проживания, нужна гармония. Именно ее и дарит искусство.
Альберт Адамс — лидер ансамбля «Гексагон». Это секстет из пяти духовиков и пианиста. Ансамбль успешно выступает с 1991 года на различных площадках, в Амстердаме, Лондоне, Париже, Страсбурге, Словении, на «Фестивале Фландрии». Ни одна музыкальная библиотека не осталась без внимания участников ансамбля. По всему миру они разыскивают неизвестные, забытые произведения композиторов для своего репертуара. Результат этого поиска – уникальный каталог из более чем 4 тысяч работ. С 2013 года на различных концертных, музейных и театральных площадках ансамбль представляет программу «Воображение», сопровождаемую визуальной проекцией работ художников-любителей разных возрастов.
— Я взялся за проект с большим удовольствием — он необычен, далеко не все знают подробности европейского похода российской армии, в котором принимали участие башкирские всадники. Я изучил досконально все особенности амуниции лучников — прежде всего по картинам голландских художников. В то время у нас в России рисовали больше портреты вельмож, нежели простых солдат. А голландцы с западной дотошностью изображали малейшие детали необычных башкирских костюмов. Думаю, все у нас получилось.
Александр Таратынов живет и работает в Москве и Голландии. Член-корреспондент Российской академии художеств, лауреат всероссийских и международных конкурсов по монументальному искусству. Автор памятников Д’Артаньяну — в Маастрихте, Великой Княгине Анне Павловне — в Гааге, А. С. Пушкину — в Латвии и Черногории, В. Высоцкому — в Новосибирске. Представитель творческой династии: скульптором был его отец, мама Сирена — художницей, жена Катя — живописец, а дочери Глаша и Агаша — мастера живописи и мелкой пластики.
Опубликовано: 29.06.17 (10:57) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
«Северные амуры», прозванные так за мастерское владение луком, отметились в годы войны с Наполеоном не только во Франции. Шустрых всадников в белых остроконечных шапках до сих пор нежно вспоминают в Нидерландах: в 1813 году башкирский полк в составе российской армии освобождал страну от французов, после чего государство получило независимость.
В следующем году королевство отмечает 200-летний юбилей и вспоминает тех, кто так или иначе причастен к славной истории Нидерландов. Не забыли и «амуров»: на берегу реки Эйсел планируется установить памятник башкирскому всаднику.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Альберт АДАМС:
— Создавая проекты, мы стараемся объединить не только разные виды искусства, но и людей разного рода деятельности. В Башкортостане мы впервые побывали в 2014 году. Еще тогда удивились вашему уровню образования, тому, насколько ваш народ чтит традиции, культуру, как относится к искусству. Нам есть чему у вас поучиться. В искусстве можно общаться друг с другом без слов. Ведь каждому человеку, независимо от места проживания, нужна гармония. Именно ее и дарит искусство.
Альберт Адамс — лидер ансамбля «Гексагон». Это секстет из пяти духовиков и пианиста. Ансамбль успешно выступает с 1991 года на различных площадках, в Амстердаме, Лондоне, Париже, Страсбурге, Словении, на «Фестивале Фландрии». Ни одна музыкальная библиотека не осталась без внимания участников ансамбля. По всему миру они разыскивают неизвестные, забытые произведения композиторов для своего репертуара. Результат этого поиска – уникальный каталог из более чем 4 тысяч работ. С 2013 года на различных концертных, музейных и театральных площадках ансамбль представляет программу «Воображение», сопровождаемую визуальной проекцией работ художников-любителей разных возрастов.
— Я взялся за проект с большим удовольствием — он необычен, далеко не все знают подробности европейского похода российской армии, в котором принимали участие башкирские всадники. Я изучил досконально все особенности амуниции лучников — прежде всего по картинам голландских художников. В то время у нас в России рисовали больше портреты вельмож, нежели простых солдат. А голландцы с западной дотошностью изображали малейшие детали необычных башкирских костюмов. Думаю, все у нас получилось.
Александр Таратынов живет и работает в Москве и Голландии. Член-корреспондент Российской академии художеств, лауреат всероссийских и международных конкурсов по монументальному искусству. Автор памятников Д’Артаньяну — в Маастрихте, Великой Княгине Анне Павловне — в Гааге, А. С. Пушкину — в Латвии и Черногории, В. Высоцкому — в Новосибирске. Представитель творческой династии: скульптором был его отец, мама Сирена — художницей, жена Катя — живописец, а дочери Глаша и Агаша — мастера живописи и мелкой пластики.
Опубликовано: 29.06.17 (10:57) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
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Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Радик Мухарямов 2017-06-28 09:04:42
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Ксения 2017-06-27 18:02:28
Хайдар Валеев вновь возглавил Центризбирком Башкирии
Ирек. 2017-06-27 14:49:16
Где в республике самые плохие дороги?
Юрис 2017-06-25 14:12:11
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06
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прохожий 2017-06-23 13:32:31
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Ольга 2017-06-21 11:12:15