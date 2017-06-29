Сейчас США то и дело жалуются всему миру на российских летчиков. То, мол, они бомбардировщик штатовский слишком лихо перехватили, то прошли в опасной близости от их авианосца, то угрожающе спикировали на «безобидный» эсминец, то летают там, где их не ждут. Однако по отношению к нашим кораблям и самолетам американские летчики делают то же самое. Но крика по этому поводу никто не поднимает, потому что так было всегда: мы «прощупываем» натовскую обороноспособность, они — нашу.

В ЦРУ их знают поимённо



Об этом хорошо известно пилотам 924-го гвардейского морского ракетоносного авиаполка. Недавно они приезжали в Уфу на встречу однополчан, а столицу республики в этот раз выбрали потому, что в 924-м служило много уроженцев нашего региона. И это повод для особой гордости, поскольку полк — одно из ключевых звеньев обороноспособности страны. И порой его асы выполняли такие задачи, информация о которых еще много лет будет храниться под грифом «совершенно секретно». В Пентагоне еще со времен «холодной войны» этих летчиков прозвали «толстокожими». Сей эпитет закрепился, говорят, даже в официальных бумагах минобороны США. Причем американские спецслужбы знают каждого отставного или действующего пилота 924-го авиаполка в лицо. В их ведомствах есть каталоги, где на российских асов собраны подробные досье.



— Нам об этом часто говорило высокое начальство, но мы не особо верили, — рассказывает гвардии полковник Виктор Кирьянов. — А недавно один наш сослуживец в отставке, сейчас он занимается общественной работой, поехал с какой-то делегацией в Штаты, однако прямо в аэропорту его завернули обратно. Объяснили это тем, что тот когда-то участвовал в операциях против интересов США. Коллега, конечно, валенком прикинулся: мол, не участвовал, не был, даже рядом не стоял, ошибочка у вас, господа. А янки ему выложили полный ворох сведений о нем. Вплоть до того, как зовут его внуков. В общем, все знали. Выходит, такие мы важные персоны.



Заграница «за углом»



Персоны они и в самом деле важные. За границей бывали чаще, чем первые лица государства. Правда, не в самих зарубежных государствах, а в нейтральном воздушном пространстве. То и дело приходилось вылетать на стратегических бомбардировщиках с оленегорского аэродрома, что в Мурманской области, и доходить чуть ли не до Англии. А потом обратно домой.



Как уверяет Виктор Кирьянов, ничего необычного в таких боевых дежурствах нет: «Всех делов-то — за угол зайти, а там — на Атлантику. До Гренландии, Исландии или куда приказ будет. Никаких проблем в этом мы не видели».



Вражья погода



«Зайти за угол» на языке пилотов означает обогнуть Норвегию. Она совсем рядом, и Штаты часто любят посылать туда свои авианосцы с полным сопровождением. А задача летчиков — их отследить. Но поскольку «рисоваться» янки нет никакого резона, они делают все, чтобы как можно дольше оставаться незамеченными или вовсе уйти от наблюдения. Иногда это им удается, там тоже не дураки служат.



— Помню, потеряли одну авианосную американскую группу, — рассказывает полковник. — Стали искать, летали долго. Наконец нашли, она в норвежских шхерах притаилась. Засекли мы ее, и давай по ней учебную атаку отрабатывать. Янки сразу подняли в воздух целый рой «Фантомов» (американских истребителей — ред.). Те и закружили вокруг нас, как осы. Короче, стали всячески мешать. Правда, это им не удалось.



Именно поэтому натовцы и прозвали летчиков 924-го «толстокожими»: если уж те взялись выполнять задачу, значит, доведут до конца. Их ничем не проймешь, на помехи и прочие выпады они не реагируют. Всегда сохраняют абсолютное спокойствие, чем заставляют нервничать соперника.



Мешать потенциальному противнику — дело обычное. Так же, как и вести за ним наблюдение, сопровождать, фотографировать и под шумок стращать. Иногда попытки запугивания заканчиваются трагично. Летчики вспоминают, как в 80-х один дерзкий американский ас решил поразить «иванов» своим мастерством, но ошибся в расчетах и врезался в стратегический бомбардировщик Ту-160. Это равносильно столкновению легковушки с мощным грузовиком. Наш отделался повреждениями, а «Фантом» рухнул в Атлантику.



Впрочем, полеты наших летчиков тоже не всегда заканчиваются благополучно. Гвардии майор Анатолий Донсков рассказывает, что на авиабазе в Кипелово (Вологодская область) есть несколько могил летчиков, но они пусты. Экипажи не вернулись с заданий, покоятся на морском дне, а в гробах — только парадные мундиры. Асы погибли во время одиночных дежурств. При каких обстоятельствах это произошло — тайна за семью печатями.



Про Кипелово военные летчики-«дальнобойщики» даже двустишие сложили: «Среди лесов и снега белого какой-то гад создал Кипелово». Правда, слову «гад» асы частенько предпочитают нецензурный синоним. Обижаться на безвестного основателя этого поселка у летчиков были все основания: здешняя погода без конца преподносила им сюрпризы. «Над авиабазой постоянно плохая видимость, — вспоминает Анатолий Донсков. — Возвращаешься с дежурства, заходишь на посадку — полосы не видно. А посадка — штука не из простых, садиться надо идеально ровно. Даже крен в семь градусов недопустим — самолет крылом коснется земли раньше, чем шасси. Это уже ЧП. Экипаж, который обычно к концу полета веселеет и травит байки, в этот момент хранит гробовое молчание, не мешает командиру».



НАТО спит, они летают



На боевом дежурстве стратегический бомбардировщик находится шесть-восемь часов, но иногда полет может длиться до полусуток и дольше. В этом случае экипаж выматывается до предела. Анатолий Донсков рассказывает, что в особо затяжных полетах труднее всего бороться со сном:



— Несколько раз был близок к тому, чтобы уснуть за штурвалом. Прогнать дремоту сперва пытался, дергая себя за волосы, но шлем не давал. Тогда придумал «взбадриваться» лупцуя себя кулаком по физиономии. Это помогало, но бывало, что оставались синяки. Обычно неодолимая дремота подкрадывается под утро. Как только солнце встало, сонливость улетучивается.



Натовские летчики о таких нагрузках даже представления не имеют. Асы 924-го рассказывают, что обычно те работают по расписанию «день-ночь». Ночью пилоты, службы летного обеспечения и системы ПВО отдыхают.



БУЙное бомбометание



Долетали «толстокожие» и до Америки. Например, Анатолию Донскову доводилось через всю страну идти к США, и точка разворота была определена только за двести километров от Сан-Франциско. Бомбардировщик шел над Тихим океаном в плотном окружении «Фантомов», американцы подлетали так близко, что с ними можно было жестами общаться прямо из кабины. Но враждебности не проявляли, относились к «толстокожим» предельно корректно.



— Подходит один вплотную к борту, разводит в стороны ладони. Этот жест означает просьбу показать содержимое бомболюков. Я ему в ответ описываю ладонью круг: мол, ты сперва свое мастерство покажи. Американец понимает, что я имею в виду, делает мертвую петлю и заканчивает ее ровно в той точке, откуда начал. Я ему показываю два больших оттопыренных пальца: молодец! Он кивает и показывает колечко из большого и указательного: вы тоже молодцы! Я открываю бомболюки, американец снижается, осматривает их и отходит от борта, — вспоминает майор.



Случались во время таких встреч и курьезы. Летчики полка со смехом вспоминают, как кто-то из коллег чуть было не «бомбанул» «Фантом»… радиобуем. Его надо было сбросить в океан, а натовский ас подлетел в тот момент, когда аппарат уже готовились скидывать. Увидев, что бомболюк открывается, потенциальный противник «поднырнул» прямо под него, чтобы узнать, что там внутри. Наши стали усиленно махать ему руками, вали, мол, чудак, от греха подальше. Тот, думая, что его отгоняют из соображений секретности, проявил настырность. В итоге тяжеленный радиобуй размером с хороший шкаф полетел «Фантому» прямо на «башку». Летчик успел сманеврировать, а потом обескураженно развел руками: мол, вы, «толстокожие», совсем, что ли «безбашенные», буями швыряетесь. Наши в ответ тоже развели руками: «Мы же тебя предупреждали, сам виноват».



«Знамя с нами»



О подробностях службы летчиков гвардейского морского ракетоносного авиаполка ваш корреспондент узнал во время встречи однополчан, которая на днях прошла в Уфимском речном училище. Кто-то из офицеров привез бывшее знамя полка. Для присутствующих это стало полной неожиданностью, поскольку этот экземпляр списали в архив минобороны «по старости» еще в 90-е. Но бывший комполка пошел на всяческие ухищрения, однако воинскую святыню сохранил. «Наше знамя с нами, а значит, троекратное «уррраааа»! — такой была реакция асов.



Встреча однополчан прошла весело. С шутками-прибаутками, байками, подначками и шутливыми тостами. Как выяснилось, юмор летчики ценят и толк в нем понимают. Хотя задачи выполняли отнюдь нешуточные. Стратегического значения.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

924-й гвардейский морской ракетоносный авиаполк был создан в мае 1938 года как 33-й скоростной бомбардировочный полк. Уже через год на воздушном первомайском параде его пилоты показали отличную групповую слетанность, за что им выдали денежную премию. В этом же году полк принял участие в боях с японцами на Халкин-Голе, в следующем — в войне с финнами.

С первого дня Великой Отечественной войны полк активно участвовал в боевых действиях, в марте 1942 года ему присвоили звание гвардейского.

В 1965 году полк перебазировали на аэродром Оленья (ныне Оленегорск).

В 2002 году полк становится отдельным гвардейским морским ракетоносным авиационным.

«ТОЛСТОКОЖИЕ» БАЙКИ Стрелок-радист Иван Габарчук заслужил славу полкового «Василия Теркина». Среди летчиков до сих пор ходит легенда о его «золотой коммерции». Однажды в Ленинграде, гуляя по Невскому, Габарчук в шутку предлагал прохожим купить у него золото в слитках. Те шарахались от веселого летчика, как от чумы. Ведь в те годы одно только упоминание о сделке с драгметаллами запросто могло привести на допрос в КГБ.

Некоторым памятен фейерверк, который при перелете из Крыма на Север устроили майор Ким Кардаш и капитан Семен Фельдштейн. Пролетая над Полтавой, родным городом Кардаша, они устроили в ночном небе салют. Выпустили по 12 сигнальных ракет с каждого самолета. После посадки «виновников торжества» быстро нашли те, кому надо. Офицеров серьезно наказали.

//СПРАВКА «РБ»



Воздушный парад



Российская ракетоносная морская авиация наземного базирования сегодня в основном представлена тремя моделями самолетов: МиГ-29К/КУБ, Су-24 и Ту-142.



МиГ-29К/КУБ — многоцелевой истребитель четвертого поколения. Вооружен управляемыми ракетами РВВ-АЕ и Р-73Э для воздушного боя, противокорабельными ракетами Х-31А и Х-35, противорадиолокационными ракетами Х-31П и корректируемыми авиабомбами КАБ-500Кр для поражения наземных и надводных целей.



Максимальная скорость полета — 2300 км/ч, практический потолок — 17500 м, дальность полета — 2000 км.



Су-24 — всепогодный фронтовой бомбардировщик. Экипаж — 2 человека, вооружение — пушка калибра 23 мм, управляемые ракеты «воздух — поверхность» и «воздух — воздух», неуправляемые и корректируемые авиабомбы и снаряды, а также съемные пушечные установки. Может нести тактические ядерные бомбы.



Максимальная скорость — 1400 км/ч, практическая дальность — 2850 км, практический потолок — 11 тысяч метров.



Ту-142 — дальний противолодочный самолет, вооружен взрывными сбрасываемыми источниками звука, торпедами, противолодочными авиаракетами, противолодочными и практическими бомбами, а также морскими минами. Для обороны применяется стрелково-пушечная кормовая установка с двумя пушками АМ-23 или ГШ-23Л, а также комплекс средств радиопротиводействия.



Экипаж — 9 человек. Максимальная скорость — 855 км/ч, практический потолок — 13500 метров.



МЕЖДУ ТЕМ

Не так давно издание The Washington Post процитировало жалобы пилотов НАТО на то, что те «подвергаются издевкам со стороны российских пилотов». Дескать, наши летчики показывают им средний палец, когда натовцы слишком близко подлетают к российским самолетам на перехват. И такое поведение российских асов «раздражает и нервирует» потенциальных противников.



Также издание пишет, что в прошлом году летчики НАТО поднимались в воздух из-за российских самолетов 600 раз. При этом России также постоянно приходится перехватывать самолеты НАТО.