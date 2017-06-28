Сабантуй в Краснокамском районе уже несколько лет кряду прирастает формами и красками ярмарки. Над причинами такого преобразования никто всерьез не задумывается. Ну едут себе люди отовсюду и едут. Везут свои изделия и предметы народного промысла и везут: овощи, ягоды, консервы, чудные украшения, сувениры, детские игрушки. Все рукотворное, глаз не оторвать. Так и хочется кошелек открыть.



В этих переменах, если заглянуть в историю, прослеживается, можно сказать, генная память людей, живущих на просторах Прикамья. Не случайно же старинное село Николо-Березовка заложили купцы Строгоновы: уж больно удачным для торговых дел посчитали они это место на высоком берегу Камы. А Свято-Никольский храм в архитектурном отношении редчайший пример верности классицизму в стиле барокко, стал еще одной точкой притяжения: каждый год здесь проводятся на Николу Вешнего Дни славянской культуры и письменности. Тысячи людей со всей округи и даже из далеких окраин России съезжаются сюда — и как паломники, и как туристы.



Зря печалимся по поводу того, что Башкирия менее интересна, чем соседние регионы, в смысле развития туризма, зря. Есть и адреса, и объекты намоленные, наполненные традициями и тайнами истории, разной мистикой и мифами. Например, сабантуи. На них выплескивается в разных формах народное творчество: песни, пляски, борьба. Кипят и дымятся торговые ряды. Конные скачки и бега, конкур. Старики молодеют, в молодых вселяется богатырская удаль. Но все это происходит как-то торопливо, в рамках «до обеда». Не раскованно, не на всю мощь. Не хотим или не умеем для гостей упаковывать то, что нам даровано предками и природой? Ниже назовем эти благословенные адреса, которые, да простят меня читатели за рыночное поклонение, давно ждут коммерциализации, как это произошло с тысячами объектов Парижа, Барселоны, да той же самой татарско-русской Елабуги.

Арапник и волчатник без всякой подделки



Фартит же этим краснокамцам! Во многих районах из-за дождей вычеркнули из программы сабантуя конные скачки. А тут с утра солнце и ни облачка. На стадион между полноводной Камой и вековым сосновым бором, что на северной окраине Николо-Березовки, устремились автомобили, груженные разборными юртами, полевыми кухнями, лошадьми и призовыми баранами. И уже вскоре повеяло шашлыками и духом кумыса. Все располагает к гуляньям, общению, торговле. Шахматисты, борцы, бревнолазы, конники готовятся на своих пятачках к соревнованиям.



Вдоль берега растянулись шатры-буфеты. Поперек стадиона образовалась «аллея мастеров». Аллею представляет с венком на голове экскурсовод районного музея Елена Некрасова. Более 60 мастеров и мастериц съехались из деревень Краснокамского, Янаульского районов, прибыли из Удмуртии, Ивановской области, Ставропольского края. Они целый год ждали сабантуя в Николо-Березовке. Впрочем, у мастеров есть свое расписание передвижения по России. Едут туда, где дал ростки рынок их товаров. Мастеров не интересуют на сабантуе ни куреш, ни бревнолазание, ни кони. Они в своем мире изделий народного промысла. Общаются, перенимают технологии плетения, вязания, резьбы. Море фантазии.



Вот мужчин и женщин завораживают нагайки, арапники, волчатники, а проще говоря, разные плетки из черной кожи, которые делает Алмаз Сайфуллин — он же казачий атаман хутора Петропавловский, он же бывший майор запаса ВДВ, а сегодня инвалид. Шьет кубанки и все, что нужно казаку.



— Меня в России все казаки знают, — рассказывает он. — В 2014 году в Крыму памятник казакам ставили, сдружились, а кубанские товарищи подарили мне вот этот настоящий кинжал. То, что я делаю, в первую очередь казачья культура, лишь затем товар.



Напротив казачьей лавки прилавок уроженки Николо-Березовки Веры Набиуллины, мастерицы по вязанию.



— У меня трое сыновей, двое хорошо вяжут, — спешит сообщить Вера и признается: — Знаете, как их девочки любят!



— Этих девчонок не поймешь, — размышляю вслух, — то им таких, как Григорий Мелехов подавай, то — наоборот.



На «Аллее мастеров» все внимательны к друг другу, подслушивают, подсматривают. Рядом с вышивками Веры разложили самодельные украшения подружки с детства Кристина Шайхутдинова и Анна Милосердова. Обе в декретном отпуске. Уход за ребенком совмещают с творческим процессом. Личный пример — лучшее воспитание. Подружки дают волю рукам и фантазии. Анна Милосердова надевает эксклюзивные бусы на шею — и это уже не она, это уже модель. И как бы говорит: если хотите быть в центре внимания, выход один — мои бусы и колье. Конкурентов у них нет.



Аллея длинная, мастеров много, экскурсия увлекательная.



А может, и нам замахнуться?



Кстати, в 100 километрах ниже по Каме, в татарско-русском городке Елабуга в 2008 году возродили Спасскую ярмарку, приходящуюся на Спасов день, 15 августа. Она длится три дня! Стала уже всероссийской. Подчеркиваю: коммерциализировали древнюю традицию. Более 600 мастеров из ста городов страны.



Эта ярмарка теперь уникальное мероприятие в мире событийного туризма. Едут семьями со всей страны, забивают гостиницы, просятся в дома на постой, живут просто в палатках в поле. На целых три дня елабужане и гости окунаются в атмосферу позапрошлого столетия. В одном месте можно увидеть и приобрести изящные короба из бересты (кстати, купленные 40 лет назад, они до сих пор разносят по нашему дому аромат березы), гжель, хохлома, глиняные свистульки и игрушки, меховые изделия, шали и кружева.



Здесь же можно попробовать себя в роли подмастерья. Народная музыка (заметьте, не надоевшая английская), шум, гам, веселье.



Все это было и в Николо-Березовке, но в малом формате.



— Мы уже понимаем, что наш сабантуй тоже набирает элементы ярмарки и нуждается в расширении формата, — радуется глава администрации Краснокамского района Разиф Гальмуллин. — Будем приглашать больше гостей, приведем в порядок достопримечательности, их здесь много.



Тут уместно вспомнить, что в Илишевском районе еще в советские годы, более 30 лет назад, сабантуй был переведен на двухдневную программу — начинают в пятницу вечером, завершают в субботу.



К сожалению, сегодня никто из организаторов сабантуев не пытается даже посчитать, насколько в день праздника плуга увеличивается товарооборот в муниципалитете. Тем более нечего говорить о попытках планирования сабантуев как мест притяжения туристов — местных и из соседних регионов, как это делают елабужане, проводящие заблаговременно массированную рекламу. У нас же пока одно кондовое объявление о расписании праздников плуга по районам, утвержденное в правительстве. Туристы, которых потенциально очень много, не открыли пока сабантуи как туристские маршруты — и не в силу своей инертности. В этом туриста не упрекнешь. О коммерциализации, то есть о возврате вложенных в эти праздники средств, сил и нервов, никто не помышляет. По признанию муниципальных чиновников и предпринимателей, которые спонсируют не по своей воле районные массовки, сабантуи для них сегодня сплошная обуза.



Когда-то, в эпоху байских манер, в руководстве сложился трафаретный сценарий праздника: в каждую установленную отдельно взятой агрофирмой юрту с сервированным столом заходят члены официальной делегации, исчезают там от глаз народа, затем под игру гармоней и тальянок, идут во второй шатер, затем в третий. И так до последнего. В этой церемонии, видимо, есть сакральный смысл. Но объяснить трудно. Затем следуют награждения лучших, парад-алле, спортивные состязания.



Один очень известный в Башкортостане специалист по спортивному коневодству в сердцах признался: почти во всех районах в нарушение правил безопасности сабантуи проходят в центре скакового поля. Во время соревнования дорожки перебегают дети и взрослые. Очень опасно. Дорожки плохие, грейдером не ровняются. Ограждения должны быть только с внутренней стороны, а не снаружи — лошадь может покалечиться на большой скорости. Зрительские скамейки на недопустимо близком расстоянии от дорожек. К тому же у рысаков и скакунов должны быть разные дорожки.



— Проводить конные соревнования нужно на ипподроме, ярмарку и другие игры — за его пределами, шашлыки и прочую торговлю — отдельно, нельзя валить все в кучу, — резюмировал специалист.



Конные соревнования — гвоздь сабантуя. Это мнение большинства. Но спортивные лошади есть не в каждом районе — они дорогое удовольствие. Чтобы на рысаков и скакунов посмотрело как можно больше туристов и местных жителей, необходимо, считают специалисты, развести календарь сабантуев на более длительный период, например, с третьей декады мая по конец июня. Ведь лето, не будем забывать, пик туризма.



Станет ли туризм частью экономики?



«Отдых и туризм — части экономики» — вбросил в Башкирию неожиданно смелый для нашего слуха в 2012 году лозунг член Общественной палаты РФ, доктор искусствоведения, профессор Вячеслав Глазычев. Ныне покойный ученый, получивший известность как исследователь российской глубинки, подготовил тогда объемный доклад по заданию руководства региона, который назывался: «Башкирия выбрала инновационный путь развития». Вот, в частности, два фрагмента из него о туризме.



«Сегодня две трети действующих санаториев и иных здравниц не отвечают разнообразию сегодняшних требований к условиям проживания и сервиса… Высказанная Рустэмом Хамитовым идея соединения традиционного для республики лечения кумысом с экологическим и познавательным туризмом в системе малых «поселков» весьма продуктивна и несомненно требует тщательной проектной проработки как локализации, так и оформления в бизнес-планах.



«Башкортостан обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом, однако резкость перехода от недооценки возможностей этой отрасли хозяйства к излишним иллюзиям в отношении развития туризма как отрасли экономики несколько настораживает». Исследователь напоминает, что инфраструктуры почти нет, а вложения в нее должны быть огромны. В одночасье не могут появиться дороги, отели, даже те же самые туалеты.



Однако главный тормозящий фактор всякого развития Вячеслав Глазычев назвал в самом начале доклада: у подавляющего числа руководителей и чиновников отсутствует бизнес-подход к проектам. Подсчитать ожидаемый реальный, а не условный экономический эффект, как показал опрос, не может практически никто. Отсюда накатанные годами сценарии традиционных событий, устаревшие стандарты, консерватизм мышления.



Спустя пять лет в неимоверных муках родился, пожалуй, один туристический маршрут, просчитанный как бизнес-проект — это Бурзянский кластер, в состав которого входит «зеленый маршрут» в рамках строительства Шелкового пути, который серьезно рассматривается ЮНЕСКО и обрел статус федерального. Идейный его вдохновитель — предприниматель из Куюргазинского района, а не минэкономики и не агентство по туризму, к большому сожалению. Есть и другие яркие точки притяжения туристов со сформировавшимися традициями, как, например, фестивали народного творчества «Крещенские морозы», «Бирское яблоко». Но, к сожалению, они не смогли до сих пор выйти за региональные рамки. Хотя к ним интерес со стороны огромный. И опять называются два тормозящих фактора: нет инфраструктуры и бизнес-проектного мышления.