Развитие сотрудничества с Кыргызстаном для нашей республики — одно из важнейших направлений во внешнеэкономической сфере, заявил глава Башкирии во время рабочей встречи с президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым.

Рустэм Хамитов признался, что у республики есть интерес к сотрудничеству в области сельского хозяйства, промышленности и энергетики. В качестве примера он привел поставки биологических препаратов и комплексных удобрений в Кыргызстан. В киргизском направлении успешно работает и другое уфимское предприятие — один из лидеров Приволжского нефтегазового энергетического строительного консорциума. В составе консорциума 15 предприятий, в том числе два киргизских.



«Есть возможности поставок производимой в Башкортостане продукции машиностроения, в том числе автобусов, сельскохозяйственной техники. Ведутся переговоры о создании в Бишкеке оптово-распределительного центра», — сообщил Рустэм Хамитов. По его словам, республика намерена реализовать в Кыргызстане несколько проектов, связанных со строительством логистических центров и ряда производств, поставкой продукции из Башкортостана.



По мнению главы региона, надо наращивать импорт из Кыргызстана в республику.

«В чисто политическом плане эти контакты бесценны, — считает Алмазбек Атамбаев. — Они не дадут возможности темным силам сыграть в другую игру, спровоцировать трещинку между братской Россией и Кыргызстаном. Поэтому такие визиты должны быть у нас ежегодными».



По его мнению, пора открывать прямые рейсы в Кыргызстан из Башкирии. Он рассказал, что рядом с Иссык-Кулем построен международный аэропорт. «Почему бы и жителям Башкортостана не отдохнуть на берегах Иссык-Куля или в ореховых лесах Кыргызстана?» — задал вопрос Алмазбек Атамбаев и заверил, что у них «будет намного веселее, чем в Египте или Анталье».



Р. Хамитов и А. Атамбаев не раз подчеркивали, что киргизский и башкирский народы связывают общие национальные корни, богатая история тюркского мира, единая духовная культура. И это придает отношениям двух республик особенно дружеский, даже родственный характер.