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Метеорологи предупреждали о дождливом июне давно. Руководитель Башгидромета Вилора Горохольская еще накануне посевных работ отмечала, что осадков в начале лета будет «немного больше нормы»! Оказалось, не так уж и немного. На днях главный метеоролог была вынуждена констатировать: дождей уже выпало в два с половиной раза больше нормы. В Альшеевском районе норма перекрыта в семь раз, а в Кушнаренково и Уфе (в районе Демы) — в пять. В первую очередь тревожно за урожай. Мало того, что дожди мешают ухаживать за посевами, так еще растениям не хватает тепла, отмечают эксперты. Потому возможно их отставание в росте.
Надежды тают
Мнение
Артур НУГУМАНОВ,
— Я не согласен, что урожай будет нынче хуже. Зерновые прекрасно растут. Даже лучше, чем в прошлом году. А то что химпрополку нельзя проводить, так и не надо. Это необязательная агротехнологическая операция. С сорняками можно бороться и механическим способом. Бороновать всходы, например.
Гульназ ЗАКИРОВА,
— Мы живем на Урале, у нас изменчивый климат, нынче преобладают воздушные массы арктического происхождения, поэтому холоднее, чем обычно. Но это не из ряда вон выходящее событие. Ни одного температурного минимума по метеостанции Уфа-Дема пока не побито. Самый холодный июнь в Башкирии синоптики наблюдали в 1979 году, тогда среднемесячная температура оказалась на 4,1 градуса ниже нормы. Прохладно было и в 2003 году, тогда было на 3,1 градуса холоднее средних многолетних значений.
Опубликовано: 27.06.17 (10:17) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Р. Нурлыгаянов(razit2007@mail.ru)2017-06-27 22:14:03
Очень своевременная статья. Уважаю обоих экспертов. По заготовке кормов мы упустили еще в мае. Мы, как и в прошлые времена, ждем, пока трава растет по пояс, чтобы массы было много. Мы ждем. пока закончим посевные работы, потом сабантуй, затем начинаем шевелиться. У нас слишком мало прогрессивных технологий заготовки кормов ("сенаж в упаковке" или агрегаты по заготовке травяной муки. В дождливую погоду вряд ли можно бороновать посевы. Труд крестьянина всегда был и остается рискованным и зависимым от погодных условий, к великому сожалению.
Метеорологи предупреждали о дождливом июне давно. Руководитель Башгидромета Вилора Горохольская еще накануне посевных работ отмечала, что осадков в начале лета будет «немного больше нормы»! Оказалось, не так уж и немного. На днях главный метеоролог была вынуждена констатировать: дождей уже выпало в два с половиной раза больше нормы. В Альшеевском районе норма перекрыта в семь раз, а в Кушнаренково и Уфе (в районе Демы) — в пять. В первую очередь тревожно за урожай. Мало того, что дожди мешают ухаживать за посевами, так еще растениям не хватает тепла, отмечают эксперты. Потому возможно их отставание в росте.
Надежды тают
Мнение
Артур НУГУМАНОВ,
— Я не согласен, что урожай будет нынче хуже. Зерновые прекрасно растут. Даже лучше, чем в прошлом году. А то что химпрополку нельзя проводить, так и не надо. Это необязательная агротехнологическая операция. С сорняками можно бороться и механическим способом. Бороновать всходы, например.
Гульназ ЗАКИРОВА,
— Мы живем на Урале, у нас изменчивый климат, нынче преобладают воздушные массы арктического происхождения, поэтому холоднее, чем обычно. Но это не из ряда вон выходящее событие. Ни одного температурного минимума по метеостанции Уфа-Дема пока не побито. Самый холодный июнь в Башкирии синоптики наблюдали в 1979 году, тогда среднемесячная температура оказалась на 4,1 градуса ниже нормы. Прохладно было и в 2003 году, тогда было на 3,1 градуса холоднее средних многолетних значений.
Опубликовано: 27.06.17 (10:17) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Р. Нурлыгаянов(razit2007@mail.ru)2017-06-27 22:14:03
Очень своевременная статья. Уважаю обоих экспертов. По заготовке кормов мы упустили еще в мае. Мы, как и в прошлые времена, ждем, пока трава растет по пояс, чтобы массы было много. Мы ждем. пока закончим посевные работы, потом сабантуй, затем начинаем шевелиться. У нас слишком мало прогрессивных технологий заготовки кормов ("сенаж в упаковке" или агрегаты по заготовке травяной муки. В дождливую погоду вряд ли можно бороновать посевы. Труд крестьянина всегда был и остается рискованным и зависимым от погодных условий, к великому сожалению.
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НОВОСТИ
28.06.17 12:31
Рустэм Хамитов: Судебный процесс затрагивает «Башнефть», «Роснефть» и правительство Башкирии
|
AHOHC
AHOHC
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Радик Мухарямов 2017-06-28 09:04:42
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Ксения 2017-06-27 18:02:28
Хайдар Валеев вновь возглавил Центризбирком Башкирии
Ирек. 2017-06-27 14:49:16
Где в республике самые плохие дороги?
Юрис 2017-06-25 14:12:11
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06
И не друг, и не враг, а так… сосед (Cоциум) 22.06.17 (11:01)
прохожий 2017-06-23 13:32:31
Герр инвестор слово держит (Экономика) 20.06.17 (10:41)
Ольга 2017-06-21 11:12:15
В республике начнут обучать межнациональным отношениям (Вопрос эксперту) 15.06.17 (11:00)
Рияз Масалимов 2017-06-19 09:05:48