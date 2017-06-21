Пару лет назад, когда за один доллар выкладывали 85 — 90 рублей, могло ли прийти в голову, что курс 1:60 будут называть катастрофой? Едва ли.

Не стоит делать этого и сегодня. Тем более, как заявляет правительство в лице главы минпромторга Дениса Мантурова, «для эффективной реализации проектов импортозамещения» реальному сектору экономики в ближайшие месяцы необходим курс в пределах 58 — 62 рубля. То есть, текущий.

Скажете, нефть еще способна преподнести сюрпризы, и вот тогда... Может.Но вот что забывают экономисты и аналитики, указывая на фундаментальные основания ее падения в последние месяцы, — факторы ее возможного роста.

А ведь они есть!

Главный из них, конечно же, неуклонное выполнение соглашения по сокращению добычи между странами ОПЕК и вне организации: в мае оно было исполнено на 106 процентов. По словам министра энергетики Саудовской Аравии, «чтобы соглашение начало серьезно влиять на рынок, потребуется какое-то время из-за большого объема накопленных мировых запасов».

Один из первостепенных факторов, снижающих сегодня нефтяные цены, сланцевое производство. При стоимости барреля ниже 50 долларов оно становится малорентабельным или вовсе убыточным, что обязательно скажется на объемах и ценах еще до конца этого года.

Есть и ряд «мелких», факторов заключенных мною в кавычки по причине их немалого воздействия на будущее нефтяного рынка. К примеру, Китай недавно объявил о расширении квот на импорт нефтепродуктов для независимых производителей на 1,8 миллиона баррелей в сутки, Это значит возобновление роста спроса на сырье со стороны одной из крупнейших экономик мира. Спроса, которого не видели уже много лет.

Или вот сообщение о формировании в Мексиканском заливе тропического шторма Синди: вынужденная остановка добычи на шельфе, как и остановка перемещения танкеров, нефть, безусловно, заставит вырасти.

Впрочем, сверстанный из расчета 40 долларов за баррель российский бюджет, я уверен, внутригодовые колебания «черного золота» даже и не заметит.

Так есть ли смысл говорить о нынешней ситуации в терминах «катастрофы»?

Однако на этой неделе одна катастрофичная история для российского рынка акций все же случилась.

Как вы знаете, в мае было открыто судебное разбирательство «Роснефти» и «Башнефти» с АФК «Система». Последней вменяется исковое требование на сумму 170,6 миллиардов рублей для «покрытия убытков, причиненных «Башнефти» в ходе реорганизации 2014 года». Цифра эта огромна, и неудивительно, что, когда на рынок пришло сообщение об отзыве иска, акции АФК «Системы» взлетели на 20 процентов.

И хотя «Роснефть» спустя всего четыре минуты сообщение опровергла, два миллиарда рублей и соответствующее им количество акций уже успели сменить владельцев. Подобное манипулирование рынком встречалось и ранее, но поражает масштаб. И невольное втягивание в аферу Арбитражного суда республики, зарегистрировавшего ходатайство, откровенно пугает.

Если мы сегодня не в состоянии доверять сообщениям из картотеки судов, то что нас ждет завтра? Кем еще захотят прикрыть свои действия финансовые мошенники?