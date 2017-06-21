Стартовый сбор прошел на уфимском стадионе «Нефтяник». Сначала футболисты прошли медицинское обследование, по итогам которого опытные специалисты поставили персональную оценку: «Как вы провели летний отпуск». Журить особо никого не пришлось — профессиональному подходу к межсезонью футболистов «Уфы» учить не надо. Общий вердикт: за период каникул все игроки выполнили данные им задания и вернулись в отличном функциональном состоянии.



Деньки на родной арене — занятия в двухразовом режиме — пролетели быстро. Уже сейчас «Уфа» находится в Первопрестольной, где сыграет несколько контрольных матчей. 28 июня подопечные Сергея Семака отправятся на заграничный сбор в Австрию, который продлится ориентировочно до 10 июля. А уже 16-го «Уфа» вступит в новый, четвертый, сезон РФПЛ гостевым матчем против новичка премьер-лиги — «Тосно».

Глава обороны



Вратарская ротация в «Уфе» уже давно дело привычное. Причем, как правило, голкиперы уезжают из Башкирии на повышение. Евгений Кобозев в свое время мог стать «номером один» в «Тереке», но все же не сумел раскрыть солидный потенциал и сейчас потерял статус перспективного стража ворот. Давид Юрченко успешно играет в «Анжи». А переход Андрея Лунева в «Зенит» вообще можно считать одним из главных трансферов в истории уфимского клуба. Есть мнение, что после ухода «с трона» Игоря Акинфеева, давно замученного травмами, именно Лунев станет его основным преемником в национальной команде.



Пока же до последнего момента одним из членов вратарской когорты сборной России был Александр Беленов, официально представлявший «Уфу». Но на Кубок Конфедераций он в итоговую заявку не попал. Впрочем, закончилась и аренда опытного голкипера в башкирской дружине. Останется ли Беленов в «Уфе» или уйдет — пока не ясно.



— Мы бы хотели закрыть этот вопрос быстрее, но не получается по ряду причин, — отметил гендиректор клуба Шамиль Газизов. — Хотели бы сохранить Сашу, но у него есть очень хорошее предложение, которое мы не перебьем. Мы предлагаем Беленову меньше. Ему понравилось в нашем клубе, есть моменты, которые зацепили. Надеемся на хороший результат в переговорах, ведь он известный футболист, вызывается в сборную России.



Таким образом, пока в «Уфе» остался на контракте лишь один опытный вратарь — Георги Шелия, славящийся как своими феноменальными сэйвами, так и ляпами. При этом расторгнут трудовой контракт с голкипером Михаилом Бородько, в прошлом сезоне сыгравшим 11 игр в молодежном первенстве страны. О перспективах, естественно, думают, и на уфимском сборе были просмотрены сразу два вратаря — юный Максим Богатырев из «Локомотива-М» и опытный Евгений Фролов, ранее выступавший за краснодарскую «Кубань» и калининградскую «Балтику». Но это явно не футболисты уровня премьер-лиги. Хотя пример того же Лунева показывает, что в «Уфе» умеют открывать новых звезд.



Счастливы вместе



Рабочие моменты в футбольном коллективе — само собой разумеющееся. Но не стоит забывать и о приятном. В перерыве между чемпионатами опытный защитник «Уфы» словенец Боян Йокич успел связать себя узами Гименея. Говорят, этот факт, как правило, негативно влияет на игру. Однако срабатывает подобная примета все больше у отечественных спортсменов, а на иностранцев особо не влияет.



Тем временем голеадор «Уфы» Слай отметился добрым поступком в Нигерии. Как оказалось, у африканского форварда есть благотворительный фонд, цель которого — поддержка детей в его родной стране. Он помогает ребятишкам, страдающим от голода, бедности или болезней. Помимо материальной поддержки нуждающимся Сильвестр Игбун также подарил детям рюкзаки и футболки своего нынешнего коллектива.



Ну а неугомонная пресс-служба башкирского клуба традиционно приняла участие в очередном благотворительном форуме. Женская команда «Уфы» провела товарищеский матч с будущими мамами. При этом девушки в интересном положении обыграли коллектив, не первый год выступающий в первенстве страны. Само собой, не без «помощи» профессионалок. Акция была приурочена к стартовавшему Кубку Конфедераций и грядущему мундиалю-2018 в России.

Прямая речь

Шамиль ГАЗИЗОВ,

генеральный директор ФК «Уфа»:

— Самое главное, что сохранился костяк команды, хотя были предложения по определенным игрокам, но они не всех устроили. По крайней мере, не устроила нас компенсация. Удалось договориться с ребятами: все очень трепетно относятся к команде, клубу, городу, республике, поэтому это все сдерживает. Новички все же будут. Скорее всего, пара иностранцев… Мы задрали приличную планку, седьмое место — огромное достижение для команды, для республики. Если удастся повторить, то это будет большое достижение, очень серьезный результат. Тогда мы закрепимся как середняк, как создавшийся клуб, как инфраструктура, как серьезная единица. Этот год будет сложным, но мы с оптимизмом смотрим вперед и надеемся на определенный прогресс, по крайней мере, прогресс в игре.