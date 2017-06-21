«День прошел зря, если я не танцевал», — представьте, эту довольно легкомысленную фразу произнес не кто иной, как немецкий мыслитель Фридрих Ницше. Думается, для Руслана Абулханова, солиста Башкирского театра оперы и балета, каждый день проходит с толком.

Симпатичные девочки до балета доведут



Правда, дорога к изящному искусству танца была довольно-таки извилистой. Поначалу папа — композитор, баянист, музыкант — отдал сына в музыкальную школу имени Наримана Сабитова в класс баяна. При ней же существовала и танцевальная студия, пробудившая в подростке неодолимое желание потанцевать — приходилось все совмещать, в том числе игру на баяне и хор. В студии на подающего надежды юношу обратили благосклонный взгляд педагоги и посоветовали попробоваться на более серьезном уровне. Хореографический колледж принял Руслана без особых проблем.



Однако в душе подростка, как водится в этом возрасте, бушевали смутные сомнения. «Если честно, я не совсем понимал, во что ввязываюсь, — признается Руслан. — Я и в театре-то, по-моему, ни разу не был, и даже не представлял, что танцевать придется, к примеру, в лосинах. Главное, что влекло меня к балету, — это возможность нескучно провести время с симпатичными девочками».



Понять, что юноша идет верной дорогой, помог-таки поход в театр: там шел вечер одноактных балетов «Вальпургиева ночь» и «Кармен-сюита». «Я сидел в первых рядах и очень впечатлился — спектакли-то реально зрелищные, — рассказывает Руслан. — Наверное, если бы пришел на «Лебединое», был бы разочарован — не дорос еще, понятно. Ну, а по-взрослому осознал, что балет для меня — это навсегда, уже на пятом-шестом году обучения. До этого я как человек, привыкший все делать добросовестно, честно отрабатывал программу колледжа, особо не заморачивался, жил в своих фантазиях. И вот мне шестнадцать лет: было детство и прошло, а сейчас я уже взрослый. Пора все решать и определять. И я влюбился. Понял, что это — мое. Попытался представить себя кем-то другим — и не смог».



От Гномика до Принца



Итог ожидаемый: в России, да и за ее пределами, знают московскую школу балета, питерскую, пермскую, конечно, но и наша, башкирская, не в последних рядах. И не только благодаря имени, которое носит колледж: из его стен вышло немало знаменитостей, блистающих на лучших сценах мира. «Ноги у нас растут» не абы откуда — из Питера и Перми, — рассказывает Руслан. — Наши педагоги получили прекрасное классическое образование именно там во время войны, воспитав в свою очередь наших нынешних замечательных учителей. Хороши у нас и «народники» — это отметил приезжавший недавно знаменитый хореограф Владимир Васильев. Кстати, какой-то критик отметил, что редкий театр имеет в своем штате такое количество своих выпускников. Это как раз и говорит о хорошей школе, о самобытности нашего балета. В Большом театре танцуют выпускники со всего мира — это неплохо, но никак не характеризует московскую школу балета».



Блеснуть профессионализмом и талантом ему самому впервые довелось в балете Карена Хачатуряна «Белоснежка и семь гномов». Видимо, блеснул весьма успешно, потому что в «Белоснежке» начал с Гномика и дотанцевался до Принца. Вместе с «повышением» научился бороться со страхом выхода на сцену. «Вообще, надо быть готовым к любым неожиданностям, — считает Руслан. — Заболел артист, за полтора часа находят выручалочку, и все — выходи танцевать ведущую партию. А ведь для определенного спектакля нужна определенная форма. Нурали, например, в «Бахчисарайском фонтане» — это характерная партия, движения, близкие к народному танцу. Принц в «Лебедином» —уже совсем другая история. Нагрузка у Нурали больше силовая, у Принца — классическая».



Сейчас у Руслана в репертуаре тридцать спектаклей и еще концертные программы. Зато возникла просто традиция какая-то: исполнять самые разноплановые и разножанровые роли в пределах одной постановки.



В «Спартаке», например, он и Красс, и Гладиатор. «Мне нравится вживаться в образы непростые, Спартак — он все же достаточно понятный: положительный герой, вызывающий сочувствие и восхищение. А как сыграть отрицательного персонажа и при этом расположить к себе зрителя — это интересная задача, — считает Руслан. — Красс импонирует мне своей властностью, он готов идти до конца, через все, чтобы добиться своей цели. Кто-то даже мне сказал: «У тебя Красс получился, как Наполеон». А Гладиатор — что ж, тоже роль достаточно сложная.



Вообще я не разделяю партии на те, в которых нужно стараться, и проходные. Выходя в кордебалете, играю определенную роль, я — часть спектакля, и немаловажная. Пусть это не определенный образ, но это «кирпичик» постановки, ее фон, атмосфера».



В «Щелкунчике» Руслан перетанцевал все: от «кирпичика» до Принца — Испанская, Китайская куклы, Арлекин, Черт. «Движения движениями — это дело артиста, но тут важно войти в образ, и в этом очень помогают педагоги. Самые мудрые как раз за этим и следят: за целостностью персонажа, за тем, чтобы техника не отставала от образа», — отмечает он.



А вы тут Принца не встречали?



Драматические актеры, как правило, вдумчиво рассказывают о том, как перелопачивают горы литературы, дабы постичь глубину образа. «У нас этот процесс тоже входит в подготовку к роли, — рассказывает Руслан, — но я больше люблю смотреть. И не спектакли, а фильмы. Они помогают вживаться в ту или иную эпоху. Например, когда готовился к роли Модеста Алексеевича в «Анюте», с удовольствием посмотрел старую ленту «Анна на шее». Люблю смотреть, как разные исполнители играют одну и ту же роль, примечая, какую фишку я приберу себе, а что оставлю без внимания».



Ну, с чиновниками все понятно, а вот как станцевать Принца — абстрактного, нереального, обязательно прекрасного и исключительно благородного — каких на улице не встретишь? «Да очень просто, — смеется Руслан. — Их же никто в жизни не видел, сказочных, по крайней мере. Придумал себе такого хорошего, воспитанного, галантного — вот вам и Принц к восхищению прекрасных дам».



Люблю с законным чувством гордости отыскивать в репертуаре наших театров незнакомые названия: креативим, значит, помаленьку. Руслан засветился в «Даксофонии» на музыку Ханса Райхеля в постановке Александра Пепеляева. «Это был номер, сделанный на конкурс, после чего его благополучно забыли, — рассказывает Руслан. — Хореография современная, герои — два таких насекомых — богомола. Номер длинный: когда его танцуешь, время останавливается, и ощущение возникает такое, будто всю жизнь уже прожил. Конец предсказуем: самца съедают. Жизненно так. Мы номер сейчас восстановили и танцуем в «Коктейле из льда и пламени».



Заболеть Крассом



Между тем балет «Ромео и Джульетта», показанный на Нуреевском фестивале и преподнесенный как раз как образец современной хореографии, Руслана не вдохновил. «Два слова: дань моде. Не факт, что через 20 — 30 лет хореография останется именно в таком виде. Пусть это будет — но как эксперимент. А время отделит зерна от плевел, — уточняет он. — К тому же такие эксперименты несут очень мало информации в небольшом «хореографическом тексте». Тем более, зритель у нас большей частью не подготовлен. Он приходит в театр отдыхать, а не разгадывать хореографические ребусы. Приходит себя показать, на других посмотреть. И это правильно: театр — это праздник. Мне очень понравилась в постановке сцена, когда Ромео погиб, а эта девочка просыпается. Она радуется тому, что наконец-то проснулась и любимый рядом. Она еще ничего не знает, ластится к нему, как щеночек, счастливая. И ты, зная все наперед, ужасаешься тому, что сейчас она все поймет. Это сильно».



Роль-мечта присутствует в жизни каждого творческого человека, и танцовщики не исключение. «Для меня это Базиль в «Дон Кихоте», Солор в «Баядерке». Я не взялся за них не потому, что мне не хватает амбиций — просто адекватно оцениваю себя. Для этих партий нужно быть абсолютно раскрепощенным на сцене и технически хорошо подготовленным. Это приходит с возрастом и опытом.



Пока я овладел умением легко и просто выходить из роли. Есть у меня финальная фишечка: выхожу на поклоны до центра сцены в образе, а разворачиваюсь к зрителю, уже будучи Русланом. Сил полно: да я сейчас вам еще станцую! А в гримерке наступает чувство полного опустошения. Были у меня премьеры, после которых я уходил на больничный: так сильно падал иммунитет, поднималась температура. Это тот же Модест Алексеевич на меня так неслабо подействовал. Красс тоже в постель уложил», — говорит Руслан.



Взлететь над городом



В жизни Руслан — сплошное противоречие. Вопреки сложившемуся мнению о том, что певцы пуще глаза берегут голосовые связки, а танцовщики — руки-ноги, Руслан большой экстремал. Среди его увлечений — байкерство, горные лыжи. «Ручки-ножки — это не главное, главное — голова, — разумно считает он. — Не стоит влезать в травмоопасные ситуации, ни в коем случае нельзя экономить на экипировке. Эти мои увлечения не от любви к экстриму. Просто я люблю одиночество. Для меня это один из способов отдохнуть, разгрузить психику. Домой возвращаюсь расслабленным, добрым и умиротворенным — как будто меня привезли с морского берега».



Жизнь лицедея — жизнь бродячая, но из своих поездок Руслан привозит не оскаленные маски африканских колдунов или брелоки с Эйфелевой башней. В каждом городе он делает «прыжок в разножку» — шпагат в воздухе на фоне самого известного здания. «Пока прыгается — прыгаю, — смеется он, — потом, наверное, буду стоять на руках. Такой снимок для меня своего рода сувенир. Например, в Мексике прыгнул на фоне пирамиды Тиотиокан. Отметился и в Уфе — на крыше зданий комплекса «ПушкинЪ». Побывал-то я много где, везде приживался, немного даже по-итальянски говорю. За рубежом можно хорошо поработать, хорошо отдохнуть, много что посмотреть. А жить все же лучше в Уфе».