Основная тема картин художника, объединенных общим названием «Отражение», — старая Уфа, уфимские улицы, дома, жители столицы. Умение сочетать талант рождения сказочного мира и дар живописца повседневности в полной мере присуще одному из самых известных наших сценографов. Его картины словно наполнены чистым, сияющим светом, будто только что загорелась радужным огнем заря новорожденного мира.

«Я счастлив тем, что застал старую Уфу, которой нынче все меньше. У меня она осталась не только на картинах, но и в воспоминаниях детства: я жил в комнатушке с печкой, бабушка просыпалась пораньше, чтобы ее растопить — к утру комната вымерзала, за водой ходили на колонку. Я тоже помогал — с бидончиком. Это все во мне живо, отсюда и темы: а не изобразить ли мне того себя, из детства, колющего дрова, — вспоминает художник. — Я как-то даже до Нижегородки хотел добраться, мне казалось, что раз такое название — значит, она под землей находится».



Творческую деятельность художник совмещает с педагогической. Его произведения хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Центральном музее театрального искусства имени А. А. Бахрушина, Государственном музее имени М. И. Глинки в Москве, музее имени М. В. Нестерова в Уфе, фонде ТЮРКСОЙ (Турция), частных собраниях в России и за рубежом.



С 1968 года Рифхат Арсланов работает в театре оперы и балета, сейчас является главным художником театра, автором декораций к спектаклям. Всего Арсланов поставил более ста спектаклей на сценах драмтеатров Башкортостана, России.



Москва.