Он не успел ничего: с 18 лет умел только Родину защищать

Утро 22 июня 1941 года было солнечным и теплым. 18-летний Ваня Якушев, может, на рыбалку собирался с друзьями, а может, дела по хозяйству были, — этого мы не узнаем. Но уже к вечеру он стоял в длинной очереди возле Улу-Телякского райвоенкомата.

...1 мая 2017 года. Берлин. Легендарный аэропорт Темпельхоф, когда-то крупнейший в Европе, ныне закрыт. Это был последний аэродром, с которого могли покинуть пылающий Берлин главари рейха. Теперь это парк. Мимо меня по взлетной полосе проносятся любители «наземного» виндсерфинга, велосипедисты и скейтбордисты, поодаль запускают воздушных змеев, готовят к подъему яркие воздушные шары. Здесь и жилье беженцев с Ближнего Востока — выглядит маленькой точкой на громадном поле.



Но мысли упрямо уносят в далекий 1945-й, когда за этот аэродром шли жестокие бои с огромными жертвами с обеих сторон. Он был взят советскими войсками в конце апреля. В архиве минобороны попался документ: «Якушев Иван Степанович, Башкирская АССР. Призван 22 июня 1941-го. Погиб 1 мая 1945-го в боях за Берлин. Первоначально захоронен на территории аэродрома Темпельхоф».



Между двумя датами уместились окружение и плен, армейская штрафная рота, извещение о его гибели, воскрешение, ранение, присвоение звания гвардии старшины, потери боевых друзей, подвиг и награждение орденом Славы III степени. Испытания, выпавшие на долю парня, который с 18 лет не видел ничего, кроме войны.



Я попыталась узнать о нем больше в документах минобороны. Красноармеец Якушев после освобождения из плена (скорее всего, в начале войны) был направлен во 2-ю армейскую штрафную роту 40-й армии Воронежского фронта. А 16 февраля 1943 года Иван, как сказано в документе, погиб. Совинформбюро в тот день передавало: «Сегодня наши войска после решительного штурма, перешедшего потом в ожесточенные уличные бои, овладели городом Харьковом». Похоронка ушла в Башкирию, на станцию Урман, в сельсовет Надеждинский, совхоз «Белорус», сестре Матрене Архипенко.



Но тогда он выжил.



Из наградного листа: «19.08.1944 года при занятии рубежа обороны с. Мариамполь Радомской губернии Козенецкого уезда противник перешел в контратаку. Замешательство среди бойцов подразделения. Они пытались отходить, создалась ситуация, близкая к панике. Тогда тов. Якушев с гвардии сержантом Абрамовым выдвинулись впереди отходящих бойцов, заставили остановиться их и занять прежний рубеж. Атака была отбита. Тов. Якушев награжден орденом Славы III степени».



Будто заговоренный от пуль и осколков — в 1944-м раз зацепило — он шел к логову нацизма, мимо сожженных деревень, теряя товарищей.



И дошел до Берлина! Победа — вот она. Красное знамя уже поднято над рейхстагом! Но Ивану не суждено было расписаться на его стене — в боях гвардии старшина Якушев пал смертью храбрых. И похоронен был поначалу где-то здесь, на Темпельхофе. К какому мемориалу потом перенесен, пока установить не удалось.



Вот я и пришла 1 мая на поле аэродрома. Сегодня я здесь вместо не найденной пока родни земляка. Как знать, помнит ли кто его...



Ваня Якушев. Призван в первый день войны. Погиб в последний день битвы за Берлин. Не дает покоя одна мысль: к 22 годам парню пришлось увидеть и пережить всю войну — 1410 дней из 1418.



Это все, что мне удалось узнать о нем. Но, как сказал маршал Василий Чуйков, ни один солдат, ценой жизни проложивший путь к победе, не должен остаться безвестным.



Берлин — Уфа.



P.S. Когда готовили материал, все же нашлась родня Ивана Якушева. Сотрудник Иглинского РВК Регина Логвинова подтвердила, что Матрена получила похоронку.



Управделами Надеждинского сельсовета Екатерина Шейкина нашла родню Ивана, переехавшую в Красноярский край. Звоню в Канск, слышу голос Веры Денисовны, невестки Матрены: «Матрена ему, сироте, как мать была. Спасибо, дорогие, что вспомнили Ивана...».