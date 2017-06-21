Сегодня результаты борьбы с раком, что называется, фифти-фифти: одна половина больных вылечивается, другая — увы... Правительство, обеспокоенное такой ситуацией, установило показатели снижения смертности. В прошлом году с ними справились всего четыре региона, тогда как в 38 регионах число умерших, напротив, увеличилось. В среднем по стране намеченные цифры были выполнены менее чем на треть. Вполне закономерный результат, констатируют онкологи.

Болезнь — одна для всех



Более того, заранее невыполнимыми считают они и целевые показатели снижения смертности до 2020 года.



— В тех условиях, в которых мы работаем, достичь их невозможно, — заявил главный онколог страны Михаил Давыдов с трибуны IX съезда онкологов России, прошедшего в Уфе. — Наш профиль особенный, это своего рода государство в государстве, ведь рак может появиться где угодно: от головного мозга до почек и печени. Поэтому и отношение к многопрофильной онкологии, которая должна стать приоритетом всего здравоохранения, требуется особенное. Необходимо выстроить четкую, эффективную, а главное, единую для всей страны систему профилактики, диагностики и лечения. Чтобы каждый человек, независимо от того, где он живет, мог рассчитывать на одинаково высокие стандарты помощи.



Все это будет учтено при утверждении Национальной стратегии борьбы с раком до 2030 года, основные направления которой профессиональное сообщество обсудило на съезде в Уфе. По словам Давыдова, именно по этой причине большая встреча онкологов, которая организуется раз в четыре года, проходила в столице Башкирии не в формате конгресса, а в формате съезда.



В основу долгосрочной противораковой программы лягут опыт, уже накопленный регионами, а также основные направления и проблемы, обозначенные на съезде. Финансироваться мероприятия будут из региональных бюджетов и отчасти — из федерального, а также за счет средств спонсоров и в рамках государственно-частного партнерства.



Особенно большие надежды чиновники и медики возлагают на ГЧП при создании сети хосписов и центров помощи паллиативным (безнадежным) пациентам, подавляющее большинство которых составляют онкобольные. Этой осенью документ отправится на согласование в минздрав России, а со следующего года начнется его реализация.



Региональный компонент



Что же мешает онкологам бороться с чумой XXI века?



— Далеко не всем больным помощь оказывают в многопрофильных специализированных центрах, некоторые лечатся в обычных больницах, которые с радостью принимают таких пациентов из-за высокой стоимости онколечения. Но при этом однозначно страдает качество, зачастую возникают рецидивы, — говорит Михаил Давыдов. — Много вопросов и к оснащенности клиник: не все региональные онкодиспансеры имеют радиологические отделения и цитологические лаборатории, а это осложняет постановку правильного диагноза и снижает эффективность лечения. Приведу только одну цифру: рак молочной железы, который в России лидирует среди разновидностей женской онкологии, лечится только у 63 процентов наших пациенток, тогда как в США — почти стопроцентно.



В регионах ситуация разная. Башкирия в этом смысле заметно выделяется в лучшую сторону. По словом профессора Давыдова, республика сильна как диагностикой и лечением, так и научной школой. Это позволяет медикам выполнять все рекомендации ведущих специалистов Российского научного онкологического центра имени Блохина.



— Смертность от рака у нас ниже, чем в Приволжском округе и в среднем по России, в половине случаев он диагностируется на ранней стадии, — добавил министр здравоохранения РБ Анвар Бакиров. — Тем не менее каждый пятый житель республики в течение жизни заболевает одной из форм рака. Поэтому особый упор стараемся делать на обследование здорового населения.



С 2015 года в поликлиниках действует программа онкоконтроля, благодаря которой врачи ежегодно обнаруживают болезнь у сотен ничего не подозревающих людей. Причем в большинстве случаев своевременно, что дает шанс на выздоровление.



Мечта онколога



Еще одно ключевое направление — своевременная постановка диагноза. По словам профессора Давыдова, ранняя диагностика — это мечта онколога. Увы, пока она таковой и остается. Помочь сделать ее реальностью может современная система профилактических обследований. Но пока они практикуются лишь в единицах регионов. Например, в Татарстане несколько лет работает программа по обследованию на рак молочной железы, в Красноярском крае всех жителей старше 50 лет проверяют сразу на несколько видов онкологии, включая рак кожи, щитовидной железы, прямой кишки. В Уфе в этом году стартовал пилотный проект по раннему выявлению предопухолевых и опухолевых заболеваний шейки матки у определенных групп женщин. Пока он работает в нескольких поликлиниках города с прицелом на то, что постепенно в него включатся и все остальные.



Откровенно слабой считают онкологи и профилактическую работу с населением.



— Нас особенно беспокоит рак легких, которым ежегодно заболевают около 60 тысяч россиян, этот вид онкологии перекрывает по численности сразу несколько видов рака: желудка, толстой кишки, поджелудочной железы и простаты, — сообщил Михаил Давыдов. — Причем обнаружить рак легкого на ранней стадии можно только с помощью МРТ, флюорография показывает уже запущенные формы. Практика показала, что всевозможные плакаты, беседы и ролики, напоминающие о вреде курения, — выстрелы вхолостую. Тут нужны более радикальные меры. Например, как в Америке, где некурящих охотнее берут на работу и платят им более высокую зарплату. Это помогло снизить заболеваемость в два раза.



Ежегодно в нашей стране рак находят почти у 500 тысяч человек, умирают от него около 300 тысяч, каждый третий — в течение первого года после постановки диагноза. Онкология — враг очень опасный, и бороться с ним непросто. По твердому убеждению профессора Давыдова, заметный прорыв здесь, в отличие от других направлений медицины, возможен «только после создания своего алгоритма работы и выделения отдельного финансирования».