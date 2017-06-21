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23.06.17 16:17
В Шаранском районе руководителя муниципального учреждения отдали под суд за мошенничество
23.06.17 12:34
Дачное товарищество заставили снести незаконные постройки на Павловском водохранилище
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Приёмная Дмитрия Медведева в Уфе берёт на контроль решение проблем, поступивших на «прямую линию» президенту
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Сегодня результаты борьбы с раком, что называется, фифти-фифти: одна половина больных вылечивается, другая — увы... Правительство, обеспокоенное такой ситуацией, установило показатели снижения смертности. В прошлом году с ними справились всего четыре региона, тогда как в 38 регионах число умерших, напротив, увеличилось. В среднем по стране намеченные цифры были выполнены менее чем на треть. Вполне закономерный результат, констатируют онкологи.
Болезнь — одна для всех
Опубликовано: 23.06.17 (09:46) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Сегодня результаты борьбы с раком, что называется, фифти-фифти: одна половина больных вылечивается, другая — увы... Правительство, обеспокоенное такой ситуацией, установило показатели снижения смертности. В прошлом году с ними справились всего четыре региона, тогда как в 38 регионах число умерших, напротив, увеличилось. В среднем по стране намеченные цифры были выполнены менее чем на треть. Вполне закономерный результат, констатируют онкологи.
Болезнь — одна для всех
Опубликовано: 23.06.17 (09:46) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
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В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
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Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
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В Уфе будет своя «Аллея Славы»
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Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
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прохожий 2017-04-28 12:00:52
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Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 20:46:54
В Татышлах при пожаре погибли трое человек
свой 2017-04-07 09:09:55
В Уфе мальчика насмерть завалило во время уборки снега
Зуфар Кашфиевич-дедушка этого мальчика 2017-04-06 13:19:39
НОВОСТИ
23.06.17 16:17
В Шаранском районе руководителя муниципального учреждения отдали под суд за мошенничество
|
AHOHC
AHOHC
Герр инвестор слово держит (Экономика) 20.06.17 (10:41)
Ольга 2017-06-21 11:12:15
В республике начнут обучать межнациональным отношениям (Вопрос эксперту) 15.06.17 (11:00)
Рияз Масалимов 2017-06-19 09:05:48
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
ТСЖ 2017-06-13 13:21:05
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58