В Шамонино еще никто не пожалел, что поменял столицу на деревню.

В Шамонино еще никто не пожалел, что поменял столицу на деревню.

«Осколок города» деревня Шамонино образовалась практически на пустом месте семь лет назад. Тогда, в 2010-м, в двадцати километрах от города учителям, врачам, работникам культуры, полицейским бесплатно дали земельные участки, а потом за небольшие деньги отстроили для них целые улицы похожих друг на друга домов. Злые языки пророчили, что проект быстро загнется: небогатые бюджетники останутся со своими проблемами один на один, страдая от отсутствия инфраструктуры. Однако деревня не только выжила, но и расцвела, превратившись в пример успешной жизни горожан за городом. Чтобы посмотреть, чем живет поселок сегодня, корреспонденты «РБ» выехали в Шамонино.

Край — рай



За пару дней до этого, чтобы разведать обстановку, мы зашли в группу Шамонино ВКонтакте. Заценили приставку «смарт», солнышко, радугу и семью на аватарке, а также девиз: «Если есть на свете рай, это наш шамонинский край». И повесили на стену вопрос: кто может интересно рассказать о жизни деревни?



Сначала сыпались лайки и ценные советы, мол, почитайте, что пишут люди в группе, и все поймете. Ну а потом на призыв откликнулась Шаура Гаппасова, наша коллега (13 лет на БСТ), блогер и мама четверых детей — с младшенькой она как раз сидит в декрете. Старожил Шамонино, как бы ни смешно это звучало по отношению к молодой цветущей женщине, она пообещала рассказать все как есть, и мало того — привлечь к этому других жителей.



Дождь в день нашего визита лил не переставая, но это не помешало шамонинцам подтянуться к школе — своего рода культурному центру села. В трехэтажном современном здании с ухоженной территорией, несмотря на каникулы, бурлила жизнь.



— Я 17 лет проработала в городе, а здесь с открытия школы, — поделилась преподаватель химии и биологии Ирина Саитова. — Пока дом строился, ездила сюда из города на работу, а потом уже переехала на постоянное место жительства. И ни на минуту не пожалела. Интеллигентные семьи, хорошие дети, заинтересованные в их учебе родители.



Школа уже переполнена: в ней учатся больше 700 детей. Только в этом году набрали пять первых классов, чего не в каждой городской-то школе увидишь. Объяснение бэби-буму простое: семьи в деревне в основном молодые, и три ребенка в доме скорее норма, чем исключение. А почему бы и нет, если жилищная проблема решена, под рукой школа, два детских сада (требуется уже третий) и свои врачи в амбулатории.



По дороге на каблучках



Юнир и Зиля Адигамовы — типичная шамонинская семья. Живут тут с основания деревни, уже семь лет. Он — предприниматель, специалист по деревообработке, она работает в детском саду. Родители трех девочек, младшая из которых родилась уже здесь.



— Все проблемы деревни мы решаем сами, — отмечает глава семьи. — В каждом квартале выбран староста, действует группа в соцсети, если нужно, собираемся вместе и обсуждаем вопросы. Например, зимой сельсовет (администрация находится в Русском Юрмаше — авт.) чистит снег только на центральных улицах Шамонино. Чтобы было убрано везде, скидываемся на тракториста. Получается не так дорого — по тысяче рублей с дома за зиму, зато выходишь в шесть утра — а улицы даже в буран вычищены.

Не везде в деревне было наружное освещение. Собрались, обсудили, приняли решение. И вот результат: на темной доселе улице Дружбы народов загорелись фонари. Точно так же разобрались, почему в некоторых местах деревни свет был слабым. Провели замеры, обратились в контору, та установила трансформаторы, и вопросов по освещению больше нет.



— Детей по утрам прямо от домов забирает школьный автобус, а по дорогам в деревне можно ходить на каблучках, — с гордостью отмечает Шаура Гаппасова. — А какие у нас бывают праздники! На елку, сабантуй, День защиты детей собираются практически все жители. Шамонинцы из числа артистов помогают их организовать и провести.



— Мне здесь нравится, — подтверждает старший сын Шауры, 15-летний Булат, пришедший в школу на отработку. — Чисто, тихо, безопасно, ребята дружелюбные. Хорошие учителя, внимательные, серьезные. Можно заниматься в кружках и спортивных секциях.



Больше ста детей, например, ходят в танцевальную студию «Дарман», которую организовали местные жители Алина и Роберт Хамидуллины. Нынче родители арендовали детскую филармонию в Уфе и устроили там большой концерт. Действует в деревне и театральная студия — занятия ведут артисты Башкирского драмтеатра. Не проблема нанять автобус и вывезти ребят на спектакль в город.



В школе есть и необычные кружки — ментальной арифметики и робототехники. Преподаватель последнего Айбулат Кунысбаев пока ездит из города, но уже заразился желанием переехать сюда.



Настоящий американец



То, что шамонинцы на редкость дружны, отзывчивы и легки на подъем, подтверждает и бурная жизнь уже упомянутой группы ВКонтакте. Участников в ней почти четыре тысячи — больше, чем самих жителей, а найти или предложить можно практически все. Кто настроит роутер, где продают петунии, нужна бригада для утепления фундамента, у кого осталась капустная рассада, возьму попутчиков до города и прочее, прочее. Что интересно, на все эти объявления следует быстрая реакция.



— Мы стараемся во всем друг друга поддерживать, — подтверждает Шаура. — Если, например, нужна мебель, заказываем ее у местных мастеров. Также у своих покупаем продукты — у многих родители живут в Зауралье и привозят казы, кумыс. Кое-кто держит перепелов, кур, коз. Да и в магазинчики стараемся ходить в свои, а не привозить из городского супермаркета. Продукты свежие, нужные можно заказать, да и в долг дают.



Атмосферой Шамонино проникаются даже те, кто приехал сюда не так давно. Райля Ишкильдина, например, работала учителем в Сипайлово, в прошлом году вышла на пенсию.



— Я как будто бы всегда в Шамонино жила, — говорит она. — Мы здесь как одна семья. Помогаю детям по химии, да и просто так ребята заходят. Играем в игры, читаем сказки, пишем диктанты, блинчики печем.



— А в бытовом плане одной не трудно?



— Да вы что! У меня соседи хорошие, много знакомых среди молодежи, родственники есть. Если какие проблемы с водой или электричеством, тут же приходят и помогают.



Забавно, но в Шамонино прижился даже самый настоящий американец. Джереми Саваж купил здесь дом и живет с супругой Эми и тремя детьми. Преподает в Уфе в интерколледже и параллельно занимается английским языком с шамонинскими детьми. Хочет остаться здесь навсегда, но пока у него только рабочая виза. Зато его семья уже сносно говорит и на русском, и на башкирском.



Под конец разговора мы решили устроить шамонинцам маленькую проверку.



— Если бы вам сейчас предложили квартиры в городе, вы бы переехали? — спросили мы их.



— Нет!!! — не сговариваясь, в один голос закричали они. А потом дружно рассмеялись, оценив свою единодушную реакцию.

Чего не хватает шамонинцам для полного счастья

Доступного по цене общественного транспорта



Маршрутка № 131, связывающая Шамонино с Уфой, ходит каждые 20 минут, однако стоит проезд 60 рублей. Туда-обратно получается 120 рублей, что немало.



Своей шамонинской администрации

В деревне, получается, власти нет, она в Русском Юрмаше, это очень неудобно. В идеале у шамонинцев должен быть представитель в администрации Уфимского района. Решать проблемы тогда было бы проще.



Дома детского творчества и спорткомплекса



Кружки и секции в школе, конечно, есть, но их мало, хотелось бы более серьезного развития. Творчеством и спортом могли бы заниматься не только дети, но и взрослые.



Почтальона



Прежняя уволилась, и место никто не торопится занять из-за низкой зарплаты. Многие, между тем, выписывают по несколько изданий, которые копятся в соседнем селе Шмидтово, пока кто-нибудь не съездит за всей пачкой.



Надёжного водоснабжения



Проблема остро стоит в верхней части деревни. В сухое лето не польешь огород, не наполнишь бассейн (речки или озера рядом нет). В этом году, к счастью, идут дожди.



Системы вывоза мусора



Раньше жителям за 50 рублей раздавали мешки, а потом их вывозили, однако сейчас вопрос завис. Сейчас каждая семья отвозит мусор в город и выкидывает там.



Тротуаров



Их в Шамонино нет вообще, все ходят по дороге. Дети зачастую там же играют. Это неудобно и для пешеходов, и для водителей.

Компетентно

Рустам Исхаков,

член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации

«Совет муниципальных образований РБ»:

— Гражданская зрелость, чувство ответственности всегда были присущи жителям нашей республики. Таких примеров множество, и это радует. Кроме Шамонино, инициативные люди есть в Мишкинском, Ишимбайском районах, городах Учалы, Бирск. Там активистами являются лидеры территориального общественного самоуправления и иных локальных сообществ. Именно такие люди — неравнодушные, социально активные — играют главенствующую роль в развитии гражданского общества в республике.



Вопрос привлечения граждан к участию в решении вопросов местного значения сегодня является весьма актуальным. Есть целый ряд таких вопросов, при решении которых без активного участия самих граждан невозможно организовать какую-либо деятельность. Это и благоустройство, и охрана общественного порядка, и работа с детьми и молодежью, и многое другое. Когда инициатива решения проблемы исходит снизу, непосредственно от граждан, это и есть признаки истинного местного самоуправления и гражданского общества. Это значит, что жители понимают свою важную роль в развитии своего села, города и взяли на себя ответственность за это. Такие инициативы развивают чувство ответственности, усиливают дружеские, добрососедские связи, формируют понимание своей роли в судьбе малой родины. Появляется ценность того, что сделано.