Недавно ООН выделила деньги на создание…болота в Давлекановском районе нашей республики, сейчас все работы завершены, «объект» начал успешно функционировать. Специалисты уверяют, что через пять лет местность заболотится так, что «любо-дорого

будет глянуть».

Деньги — в трясину



С точки зрения непосвященного все это подозрительно смахивает на какую-то загадочную экологическую диверсию. Однако проект прошел все согласования, над расчетами трудились ведущие экологи республики и России. Они сумели убедить ООН в необходимости раскошелиться на благое дело.



Тем более что «строительство болота» подразумевает всего лишь его реанимацию. Дело в том, что когда-то болото Берказан на территории природного парка «Аслы-Куль» служило пристанищем для массы перелетных птиц, в том числе и для пеликанов. А в придачу ко всему еще и подпитывало водами само озеро Аслыкуль.



Но в семидесятые годы какие-то «умные головы» дали команду Берказан осушить, чтобы добывать торф. Болото осушили быстро, затем так же быстро свернули и торфодобычу, а вот результаты скоропалительного решения сказаться не замедлили: птицы здесь гнездиться перестали, а Аслыкуль начал мелеть. Причем настолько, что жители ближайшей деревни Ахуново стали периодически испытывать нехватку воды.



— Решение заново обводнить Берказан вызрело давно, — говорит директор Уфимского института биологии РАН Василий Мартыненко. — Вопрос был лишь в том, где взять деньги. Тогда-то мы и решили обратиться в Организацию Объединенных Наций. При ней действует специальная программа по окружающей среде, проще говоря, ПРООН. Но главным было убедить ооновских чиновников в необходимости проекта. Совместными усилиями с Башкирским отделением Русского географическиго общества, депутатами Госсобрания, министерством экологии и другими ведомствами это удалось.



В болото ООН «вбухала» 13,5 миллиона рублей. Работы по обводнению, начавшиеся в прошлом году, недавно закончились. Об этом в Организацию Объединенных Наций отрапортовали, но тамошние чиновники пожелали воочию убедиться, что «объект» действительно сделан как надо, и прислали сразу нескольких кураторов, в том числе эколога из Уганды Стюарта Вильямса. Вместе с ними в Уфу приехали ученые из Беларуси, Армении и Азербайджана. Они у себя на родине тоже хотят заняться обводнением болот, а у нас поучиться, как это делать правильно.



Наши топи лучшие в мире



Поездка на Берказан больше всего впечатлила эколога из Минска. Казалось бы, чем-чем, а болотами удивить белоруса вряд ли можно. Однако ученый Владимир Колтунов признал: наши болота самые лучшие в мире. В смысле — уникальные. Например, Берказан, даже несмотря на длительную обезвоженность, все же во многом сохранил свою экосистему. Теперь же, когда он заполняется водой, процесс восстановления пошел как по рельсам.



— Лебедей теперь здесь много появилось, я как-то ради интереса даже стал их считать, оказалось 27 особей, — говорит Олег Ануфриев, директор подрядной организации, которая занималась обводнением. — Раньше тоже время от времени появлялись, но одна-две пары. Не больше. Будем надеяться, что теперь Берказан оживет.



По словам Олега, никаких сложностей работы по обводнению не представляли. Тем более что с нуля пришлось делать только часть проекта. Ведь мелиоративная система на Берказане была построена еще прежде. Когда болото осушили и с него начала разбегаться-разлетаться живность, наскоро построили дамбу. Она до 90-х собирала талые и родниковые воды. Потом ее никто не ремонтировал, а трубы с задвижками потихоньку растащили на металлолом. Теперь отремонтировали, каналы привели в порядок, вновь установили трубы с задвижками. Сейчас почти 700 гектаров болот приходят в себя от длительной засухи. Живность — тоже.



— Кабаны здесь никогда не переводились. Камыш тут густой, высотой почти два метра, — говорит глава администрации Давлекановского района Ильгиз Мухаметзянов. — Местные жители рассказывают, сейчас кабанов больше стало, иногда треск стоит, как будто целые стада бродят.



В оживлении болота администрация заинтересована не меньше, чем ООН. У нее серьезные планы по привлечению туристов в природный парк «Аслы-Куль». А если живность вернется, то полдела сделано. Птички туристов заинтересуют. Особая ставка сделана на пеликанов, которые когда-то тут водились. Однако вернутся ли эти водоплавающие, биологи однозначного ответа не дают. А администрация пока прощупывает почву на предмет возможности «прописать» их на Берказане искусственным путем.

СЛОНЫ И МЕДВЕДИ

И кураторам, и ученым болото понравилось. Правда, угандец, глядя на будущую пеликанью резиденцию, несколько опечалился. Как выяснилось, он по родине взгрустнул, тем более что проблем с экологией в Африке невпроворот. Из-за глобального потепления в Танзании Килиманджаро тает, а в родной Уганде всякие акулы бизнеса норовят заповедную саванну нефтекачалками утыкать. Да еще и браконьеры слонов из-за бивней отстреливают.



И бивни эти в Китай продают. Как и наши олигархи, китайские бизнесмены сейчас от больших денег тоже немного ошалели и чудят что есть силы. Правда, по-своему. Вот личную печать, из слоновой кости вырезанную, им вынь да положь. Понт это у них такой, хотя и денег стоит немалых. А слоны гибнут, экологи переживают.



Иноземного куратора слегка утешила подаренная ему каскетка с эмблемой «Единой России». Однако поначалу партийную символику он принял за герб «какого-то зоологического общества».



Его сбил с толку единоросский медведь, а русского языка угандец не знает. В общем, приехал, не подготовившись.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей СИРИН,

специалист Центра сохранения и восстановления болотных экосистем, доктор биологических наук:

— Прежде чем приступить к обводнению Берказана, мы провели опрос местных жителей. Все высказались за. Правда, не обошлось без досадных эксцессов. Один местный фермер сперва воспринял идею с энтузиазмом и даже предоставил технику. Он был заинтересован, чтобы его родное село не страдало от нехватки воды.



Но потом предприниматель заявил, что воды, заполняющие Берказан, дескать, заливают пастбища, и попытался получить за это компенсацию.

Василий МАРТЫНЕНКО,

директор Уфимского института биологии РАН:

— Территория Берказана может получить статус ценных международных водно-болотных территорий, или Рамсарских угодий. Рамсарская конвенция — межправительственный договор, его цель — сохранить и рационально использовать водно-болотные площади как местообитание водоплавающих птиц.



Статус Рамсарских угодий подразумевает предоставление особого режима охраны

и использования природных ресурсов. Первое водное болотное угодье международного значения в Башкортостане однозначно поднимет статус региона. Также это даст возможность получать средства на мониторинг и развитие этой территории из фондов программы развития ООН.