Нашему отцу Георгию Павловичу Петрякову нынче исполнилось бы сто лет. На его долю выпали тяжелые испытания: война, плен, реабилитация. Но он прошел через все, вернулся и вырастил четверых сыновей.

В конце 1930-х годов в Стерлитамаке и Уфе были сформированы две стрелковые дивизии: 170-я и 186-я. Уже на второй день войны дислоцированный в Белебее стрелковый полк, входивший в состав первой из них, был отправлен на фронт. 3 июля бойцы получили приказ занять левый фланг Себежского укрепрайона, через четыре дня приняли первый бой.



13 июля дивизия попала в окружение. При попытке выхода из него отец попал в плен и был отправлен в лагерь для военнопленных в городе Невель тогдашней Калининской области. Работал он на разгрузке автотранспорта.



1 сентября отец совершил побег и до мая 1942-го пытался выйти к своим частям. Однако полиции удалось его схватить. И снова его отправили в лагерь для военнопленных, на этот раз в Веймар. Работал на станкостроительном заводе, дважды бежал, но был задержан.



После фильтрации 2 ноября 1945 года отец вернулся на Родину. Дома Георгия Петрякова ждали жена Надежда Алексеевна и сын Александр. Вскоре семья переехала в Ермекеевский район. В совхозе «Спартак» отец четверть века проработал токарем, шофером, 15 лет — автомехаником. В его ведении было более 70 единиц автотранспортной техники.



О пребывании в плену в те годы говорить не рекомендовалось. Однако сестра мамы, Вера Алексеевна Дегтярева, участница боев за Сталинград, помнит рассказы отца о том, как при изготовлении снарядов он помещал в них болванки, препятствующие взрыву, и листовки с надписью «Родина, мы с тобой».



Для увековечения памяти об отце, пережившем ужасы концлагерей, мы, его дети, собрали материалы о 170-й стрелковой дивизии. Книга «Возрождаясь из праха и пепла» увидела свет в 2015 году.