Когда-то в далеком детстве мечтал Амирьян Нуруллин повидать другие страны и города. Мог ли рассчитывать на это паренек из простой крестьянской семьи, что скромно жила в деревне Кичинир? Даже райцентр Янаул был где-то там, далеко. Но судьба распорядилась так, что повидал он куда больше многих своих земляков: после ранения на фронте 20 лет крутил баранку дальнобойщик.

Было не до школы



— Мне еще 14 лет не было, когда началась война, — начинает неспешный рассказ Амирьян Нуруллинович. — Пришлось после шестого класса идти работать в колхоз. Всех мужчин забрали в армию. Ушли воевать отец с двумя старшими братьями. Скажу сразу: пусть с ранениями, домой вернулись все. Кроме них еще 64 человека из нашего села живы остались на той войне. Из 170 призванных. А пока они били врага, в колхозе выбивались из сил женщины и дети. Жили голодно, все уходило в действующую армию. По вечерам, после изнурительной работы, многих ждали дома похоронки. И стоял плач над деревней. Знаете, я даже хотел, чтобы меня поскорей призвали — в армии накормят, оденут хотя бы. И за земляков своих отомстить смогу.



Сбылось желание парня. Весной 1944-го пришла повестка из военкомата. Мать бросилась в сельсовет: как же так, ему ведь еще полгода до призывного срока. Председатель ответил: ничего, пока до фронта доберется, как раз 18 и исполнится. В те годы не то что до фронта — до Уфы двое суток добирались. Записали юношу в десантные войска. Недолгая подготовка, и эшелон застучал по рельсам по направлению к Западной Украине, на границу с Польшей.

Огненная граница



— Приехали мы, в бане помылись, получили обмундирование. Когда же в бой? — вспоминает ветеран. — А через два дня приказ: часть перебрасывается на советско-афганскую границу — опять через полстраны. Сначала в Пятигорск на курсы. Потом — в узбекскую Кушку, город приграничный. В те годы на границе очень напряженно было: постоянные нарушения, провокации. Особенно на одном участке, где было заросшее кустарником ущелье. Там и пришлось нашему наряду — четверым пограничникам — принять настоящий бой. Нарушители, обычно сбегавшие или сдававшиеся, на этот раз были настроены решительно. Автоматный огонь, гранаты обрушились на нас. Пришлось вызвать по рации подкрепление. Прибыло оно, говорят, быстро. Враг отступил.



«Говорят» — потому что к исходу сражения наш герой был серьезно ранен осколками гранаты в горло и бедро. Потянулись месяцы лечения в госпиталях. Осколки удалили, молодой организм быстро восстанавливался. После выписки сказали Амирьяну: езжай пока домой, долечивайся. Потом мы тебя вызовем.



— Но не сидеть же сиднем. В колхозе тогда очень трудно было, работали от зари до зари. Денег не платили совсем. Только кормили немного, чтобы люди с голода не померли. Меня назначили бригадиром полеводов. Когда понял, что напрасно жду повторного вызова в армию, пошел к председателю колхоза. Попросил в город отпустить, денег для семьи заработать. Тот, хоть и с сожалением, отпустил. В Янауле работал кочегаром на железной дороге, пока не увидел объявление о наборе на курсы шоферов. Записался, получил права. И перешел в городское автохозяйство. Полстраны на грузовике объездил за 46 лет. На пенсию уходил из Краснохолмского НГДУ, — вспоминает ветеран.



С ветерком не желаете?



Признаться, совсем не дашь этому человеку его лет. Жизнерадостный, подвижный, не тянет он внешне на 90. Но вот они — поздравительные телеграммы от Владимира Путина и Рустэма Хамитова, фото с юбилейного вечера.



— А он ведь еще и хорошим спортсменом был, — вступает в разговор дочь Альбина. — На всех сабантуях первые места по гире брал, «солнышко» на турнике крутил.



Казалось бы, все хорошо в жизни ветерана. Дочь Альбина всегда рядом. Достойная пенсия, любящие дети, внуки, правнуки. Недавно получил жилищный сертификат, уже и квартиру подобрали в центре Янаула. Но набежит порой тень на лицо Нуруллина. Не может забыть он жену Багданур. В 1953 году поженились. Троих детей в люди вывели, все с высшим образованием. Когда разбил ее паралич, не отходил от нее, ухаживал. Особенно любила она, когда брал Амирьян в руки гармонь. Но пришлось на три года отложить инструмент в дальний угол. Сегодня для гостей сыграл Амирьян Нуруллинович. Плыли по дому мелодии — от грустных, задумчивых до плясовой.



— В Янауле недавно прошел республиканский праздник гармони. Вы в нем принимали участие?



— Да какой из меня конкурсант? А вот на празднике был. Такие события очень нужны, когда в мире так неспокойно.



Оказалось, разным телесериалам предпочитает он передачи о политике, свободно рассуждает обо всем, что происходит в мире.



Пожав руку на прощание, хозяин спросил:



— Вам сейчас куда? В центр? Давайте, подброшу с ветерком. Моя «семерка» в порядке, я на ней и в магазин езжу, и на природу с детьми да внуками выезжаем.



Вот так вот! Только позавидовать по-доброму остается.