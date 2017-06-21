Врач-невролог высшей категории, заслуженный врач РБ Миляуша Рахимовна Фатыхова в детстве мечтала стать… диктором. Но как-то услышала, что ее старший брат сказал отцу: «Миляуша у нас красавица, мы должны гордиться ею». О своей внешности она прежде особо не задумывалась, а тогда сразу захотелось стать красивой во всем — и в мыслях, и в поступках, и в профессии, как говорил Чехов.

Яблоко от яблони…



Хотелось восхищать окружающих, как отец Рахимьян Ахметович Исламов — один из первых заслуженных агрономов БАССР, селекционер, прославивший родной колхоз имени Карла Маркса Бакалинского района. Так же вызывать всеобщую симпатию, как мама Нафиса Имаевна — первая учительница не одного поколения ребятишек деревни Куштиряк, где она преподавала и географию, и татарский язык. И наконец, как стоматолог от Бога Фатима-апа — жена дяди-фронтовика. С мужем — кадровым военным они жили в Германии, где однажды ее даже попросили полечить тогдашнего министра иностранных дел Андрея Громыко, посетившего ГДР. По ее примеру она и решила стать врачом.



Отец — молодец!



Рахимьян Ахметович родом из Илишевского района, после окончания Кушнаренковского сельхозтехникума дерзнул поехать в Москву и поступил в Тимирязевскую академию. Он вспоминал, как после одного сложного экзамена студенты — в большинстве председатели колхозов — качали его на руках: молодец!



Неутомимый труженик посвятил жизнь башкирской земле. Скалистый берег реки Ик засадил вишней, с мальчишеским азартом и знанием дела выводил новые сорта пшеницы, плодовых деревьев (сорт его ранеток назвали «куштиряковская») и других сельхозкультур. С землей обращался как с живым существом. Любил ее. И она отвечала взаимностью — за его вишней и яблоками съезжались со всей округи, высокие урожаи зерновых сделали колхоз миллионером. Две золотых, одну серебряную медали привез Рахимьян с ВДНХ.



Но даже став известным аграрием, он оставался скромным человеком. Отказался от служебной «Волги» — ее колеса могли повредить колосья. Не любил парадный костюм, в нем было несподручно ездить по полям, возиться с саженцами. Не гнался за материальными благами. Главным его богатством были дети. «Любите свою работу, и вы никогда не состаритесь», — говорил он. Единственный раз видела Миляуша слезы отца, когда от трескучих морозов под новый 1979 год замерзли вишневые деревья. Когда его, 76-летнего, уговорили-таки перебраться в Уфу, он начал болеть — не смог перенести разлуку с родными полями, колхозным садом.



Все мы родом из детства



Оно у Миляуши было замечательным. Их дом стоял на горе, вся деревня как на ладони. Слева лес: березы, липы, сосны, справа горы и река Ик. За свою жизнь Миляуша Рахимовна побывала во многих странах, но милей сердцу уголка нет. Недаром здесь отдыхали и черпали вдохновение Мустай Карим, Кирей Мэргэн, Анвер Бикчентаев и другие известные поэты и писатели.



Все пятеро детей Исламовых выросли достойными людьми, добившись всего, о чем мечтали, своим трудом. Иначе и быть не могло. Все были приучены к труду и ответственности. Лидерские качества Миляуша унаследовала от мамы, которая была хорошим организатором и большой выдумщицей. Как-то на новогодний вечер сшила дочери костюм «Урожай». Украсила колосьями. Костюм признали лучшим. Бабушка Гульмагира открыла Миляуше секреты приготовления национальных блюд. К приходу родителей с работы они успевали разделать курицу, нарезать лапшу, испечь пирог с любой начинкой. Миляуша умела и корову бодливую подоить, и печь затопить, и в учебе была примером для многих. Любила делать несколько дел одновременно. Идет за водой, строфу стихотворения выучит. Сходит несколько раз — пятерка обеспечена. При этом у детей всегда было время на развлечения: зимой — катание на санках и лыжах, летом — купание в реке. «Наряду с физической активностью человеку нужен запас положительных эмоций. Их я сполна получила в детстве», — говорит Фатыхова.



Рук не опускать!



После восьмого класса Миляуша поступила в Туймазинское медучилище и следом — в наш мединститут, который успешно окончила 42 года назад. Первым ее наставником стал заведующий отделением неврологии уфимской больницы № 3 Хабибулла Ильясович Абдрахманов, которого все называли попросту Николай Ильич. Более дотошного врача она не встречала. Мог по часу беседовать с пациентом. Заходил в ординаторскую со словами: «А ларчик просто открывался! У каждой болезни есть первопричина, ищите ее».



Отделение неврологии клиники БГМУ Миляуша Фатыхова возглавила с нуля почти три десятилетия назад. Помнит, как первый раз переступила порог своего будущего кабинета и ахнула от предстоящего объема работы. Но рук не опустила. Со студентами занялась уборкой помещений, начала подбирать сотрудников. Поставила цель: ее отделение должно стать лучшим в городе. Сегодня здесь одновременно лечится более 50 человек.



Пациентка Наталья Герасимовская говорит: «Знаю Миляушу Рахимовну очень давно. В середине 80-х она работала неврологом в поликлинике Уфимского агрегатного завода. Тогда запомнилась умением выслушать, подобрать правильное лечение. У нее отличная память, когда я впервые пришла на лечение в это отделение, сразу узнала меня. Профессионал, каких поискать».



«Человек — сокровище природы»



Этими словами писателя Даниила Гранина наша героиня выразила свое отношение к людям. Случается, мы говорим своим близким обидные слова, не думая о том, какую боль причиняем. Она давно поняла — нельзя никого обижать. Мама, дожившая до преклонного возраста, говорила: «Расстояние между жизнью и смертью, как от брови до глаза. Берегите друг друга, жалейте людей».



Трудовой династии у Фатыховых не получилось. Несмотря на то, что муж Ильяс Хайдарзанович был хирургом, 20 лет проработал главным врачом медсанчасти Уфимского аэропорта, их дочери, частенько забегавшие к маме на работу, выбрали не медицину. Хотя обе могли стать хорошими врачами, уверена Миляуша Рахимовна.



Позитива много не бывает



Язык не поворачивается назвать Фатыхову ветераном — такой молодой улыбкой светится ее лицо. Тревожные мысли прогоняет любимой работой, которая дает силы и бодрость, общением с родным коллективом. Ее девиз — делать только добро.



— Стрессы, отрицательные эмоции наряду с другими факторами провоцируют развитие гипертонической болезни, инсульта. Важно вовремя заметить опасные симптомы, лечить нервы и сосуды, следить за давлением, — напоминает Миляуша Рахимовна. В трудной житейской ситуации она советует не стесняться обращаться к психологу. Представитель традиционной медицины знает, что облегчение душе может принести и посещение Божьего храма, мечети, и общение с близкими родственниками, друзьями, ведь слово обладает великой силой. Еще Гульмагира-неней научила ее сурам из Корана. Как человек верующий Миляша Рахимовна совершила хадж в Мекку.



— Позитива не бывает слишком много, — говорит Фатыхова. — Находите его во всем: в солнечном дне, улыбке ребенка, творчестве. Занимайтесь любимым делом, спортом, пойте в хоре, танцуйте, ходите в театр, кино, заботьтесь о своих близких, домашних питомцах. Слушайте музыку и напевайте сами. Высыпайтесь. Чаще выходите на улицу. Живите!

В клинике БГМУ, имеющей статус федеральной, делают уникальные операции, здесь высокий уровень диагностики. В отделении неврологии применяют самые современные методы лечения сложных заболеваний, таких как спастическая кривошея, болезни Паркинсона, Альцгеймера, различные нарушения памяти, мигрень, рассеянный склероз, болевые синдромы, последствия инсульта.

Рецепт от бабушки Гульмагиры



Яблочный пирог со сметаной



Дрожжевое тесто выложить тонким слоем на сковороду, приподняв края. На тесто разложить 3 — 4 неочищенных яблока, тонко нарезанных полукругом. 200 г сметаны смешать со стаканом сахара и залить яблоки так, чтобы не вытекло за края теста. Выпекать в духовке. Резать как торт, от центра.