Второй международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» имел все основания стать рекордсменом по части посещаемости: профессиональная организация, разнообразная и разножанровая программа, список выступающих, способный потрафить вкусу любого зрителя — подготовленного приверженца классической музыки, любителя, знакомого с классической же попсой, стойкого поклонника этнических мелодий и национальных традиций.



Организаторы решили не отступать от сложившегося порядка, и, несмотря на переменчивую погоду, практически все мероприятия фестиваля состоялись в амфитеатре, давно облюбованном уфимцами и гостями города.

«Сон в летнюю ночь» — не для сна



В этом году меломанов порадовали сразу две «Симфоночи», заставив немного поволноваться относительно их количества: из-за переноса сроков фестиваля форум открыла «Симфоночь-2», устрашив зрителей мощным ливнем. Однако привыкшие к капризам погоды уфимцы дружно раскрыли зонты, а Молодежный симфонический оркестр под управлением дирижера Линара Давлетбаева — на то он и Молодежный — и вовсе спокойно воспринял барабанную дробь дождя и под его аккомпанемент достойно отыграл заявленный репертуар для, по скромным подсчетам, двух тысяч меломанов.



Никуда не пропал из программы и «Сон в летнюю ночь». Правду говорят — ничего случайно не бывает. Пока зрителям поднимали настроение мультиками Башкирской киностудии, тучки утянулись куда-то за горизонт, и в амфитеатр с полным правом и достоинством вступила Ее Величество Музыка. А на склонах удобно расположились ее многочисленные подданные, которые целенаправленно стремились на фестиваль, и те, кто просто проходили мимо, но, услышав биение «Сердца», задержались на минуту и остались до конца.



И не прогадали: в сопровождении Национального симфонического оркестра РБ на сцену вышли гость из Азербайджана, лауреат 25 (!) международных и всероссийских конкурсов Ровшан Мамедкулиев (классическая гитара), Эдем Умеров (баритон, Мариинский театр), меццо-сопрано Михайловского тетра Олеся Петрова (Санкт-Петербург), заслуженный артист РФ Михаил Губский (тенор, Новая опера) и, конечно, народный артист РБ Аскар Абдразаков. Сюрпризом стало выступление Академической хоровой капеллы РБ, исполнившей известные композиции Афарима Акчурина на темы башкирских народных песен и «Парижское танго» Клода Брюна.

Акция состоялась в Уфе в пятый раз. Министр культуры России Владимир Мединский, посетивший «Ночь» в позапрошлом году, отметил, что проект будет включен в федеральную целевую программу «Культура» на регулярной ежегодной основе с софинансированием из федерального бюджета. И слово свое сдержал.



Тюбетейка — это вам не «Грэмми»



Самым насыщенным по программе, самым зрелищным и, наверное, самым солнечным стал второй вечер форума. Хотя и он начался с проливного дождя, но говорят, что дождь в дорогу — добрая примета. Хотя дорога была недальней — от площади перед Башкирским драмтеатром до того же амфитеатра, притопывая, приплясывая и припевая, двинулась колонна участников республиканского праздника национального костюма. Не устояли перед искушением затесаться в толпу звенящих монистами красавиц и добрых молодцев и многочисленные зрители, присовокупившие к обычной одежде какой-либо этнический атрибут. В ход шли тюбетейки, нэнэйкины платки, меховые жилетки. Словом, количество заявленных участников, по словам организаторов, не превышавшее 800 человек, выросло вдвое, что только прибавило шествию зрелищности и масштаба.



Танцевальный марафон плавно перешел в праздник «Играй, гармонь!».



Во многих отношениях самый-самый день завершился этноночью, прошедшей в республике во второй раз. Уж не знаю, как там решают, кому начинать выступление, но первые же хедлайнеры — дуэт комузистов из Кыргызстана Нурайым Азыкбаева и Назбек Кенчинбаев, буквально ошарашившие публику дерзким сочетанием оз-комуза и классической скрипки, задали столь высокую планку, что слушатели и не представляли, чего же ждать от прочих выступающих. Впрочем, не комузом единым жива этномузыка.



Так, впервые в Уфе выступила этногруппа «TRAD. ATTACK!» из Эстонии. Но если эстонцы — дебютанты нынешнего форума, то москвичей из проекта «Иван Купала» уже любят и ждут.



Не обошлось и без «ночных» сюрпризов. Партнером любимых публикой Роберта Юлдашева, этно-рок-группы «Аргымак» и этно-группы «Йатаган» стал Эрик Муке, обладатель двух премий «Грэмми», легендарный создатель французской музыкальной группы Deep Forest и нового стиля world music. Уникальное выступление порадовало зрителей, а самому Эрику так понравилась подаренная тюбетейка, что музыкант изъявил желание записать саундтрек с кураем, создав вместе с башкирскими этно-музыкантами новые композиции, и предъявить их миру.



Ночь-рекордсменка



А в последний день форума справляли юбилей. Фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас», который заслуженно считается визитной карточкой профессионального искусства Уфы, как истинный творческий коллектив, справлял его на сцене.



Затем главным героем фестиваля стал курай. Пожалуй, вот в эту ночь и случился своеобразный рекорд: народные мелодии «Урал» и «Һалдат маршы» прозвучали в исполнении сводного ансамбля кураистов — это 200 музыкантов. Кто сказал, что на курае играют исключительно батыры? Сибайская группа ««EuroАзия» убедительно доказала, что это не так. Первый башкирский поп-рок-коллектив с женским вокалом успешно выступал на одной сцене с Димой Биланом, Николаем Носковым, группами «Ottawan», «Земляне», «Синяя птица».



В прошлом году масштабный форум обзавелся и своим гимном. Его автором стал известный уфимский композитор Юрий Шитов. С его исполнением солистами Башгосфилармонии Екатериной Ямщиковой, Полиной Кобец, Сиявушем Шерматовым замерло «Сердце Евразии». С тем, чтобы в следующем году столь же звонко забиться вновь.



Думается, многие любители форума, не решившиеся поспорить с погодой, не отказались бы все же выйти из дома, если бы в амфитеатре озаботились продажей дешевых дождевичков, о чем, собственно, велась речь на предваряющей форум пресс-конференции. Или можно было все же пренебречь романтикой окружающих пейзажей и перенести действо в Конгресс-холл.

Справка



Фестиваль современного искусства народов России «Сердце Евразии» впервые состоялся в Уфе в 2012 году. Тогда на сцене бывшего ДК «Нефтяник» собрались лучшие танцевальные коллективы: ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева «Березка», Красноярский ансамбль танца Сибири имени Годенко, ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс», ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова. Фестиваль 2015 года изменил формат, но не место проведения — ГКЗ «Башкортостан»: он стал международным, объединил этно- и фолк-группы, вокал, танец, исполнительское искусство. А в 2016-м форум вышел «на улицу», облюбовав окрестности уфимского амфитеатра, став, конечно же, более масштабным и только выиграв от близкого соседства с живописными склонами Конгресс-холла.

Прямая речь

Олеся ПЕТРОВА,

солистка Михайловского театра (Санкт-Петербург):

— Конечно, такие концерты привлекают даже неподготовленную публику сочетанием классики и природы, открытостью, доходчивостью. Одно дело — пойти в театр: мероприятие непростое. Нужно подготовиться, порастрясти парадные одежки, потрудиться головой и сердцем. А такие концерты более демократичны и проще воспринимаются. Варианты опен-эйров, вообще-то, достаточно стандартны — что в Уфе, что в столицах. Все зависит, конечно, от средств: на приглашение исполнителей, оформление. У кого-то их хватает только на то, чтобы крышу над головой установить. У вас вот и стены есть, что замечательно. Я как-то пела в Петербурге — под крышей, а тут с Невы как подуло: волосы в одну сторону, платье — в другую. Потом всех вообще дождем смыло.

Матеуш,

студент УГНТУ из Анголы:

— На таком празднике я первый раз, но у нас в африканских странах тоже очень красивые костюмы. Наши народные ангольские наряды сейчас пользуются большой популярностью в мире, быстро развивается промышленность по их пошиву. Похожий фестиваль национальных костюмов прошел у нас совсем недавно. Причем это уже не только фестивали, но и настоящие показы мод, как в Париже или Лондоне.

Айсылу СИТДИКОВА,

общество «Белые бабушки» Туймазинского района, участница праздника народного костюма:

— В прошлом году на парад только полюбовались, в этом году мы, двенадцать человек, вспомнив прошлогоднее праздничное настроение, решили тоже поучаствовать. Костюмами обеспечила настоящий мастер своего дела, работающая в художественной школе, Ольга Сафонова из Новгородской области — уже истинная башкирка в душе. Вообще, считаю, этнические фишки вполне могут украсить костюм любой модницы. В этом году в туймазинской школе № 8 прошел фестиваль народов мира. Второклассницы, например, представляли чувашей: в белых фартучках с национальным узором. Это было просто здорово!



Наис ДУЛУШ,

барабанщик группы «Хартыга» (Республика Тыва):

— Народ стал уже настолько «цивилизованным», что возникла реальная опасность потерять себя. Вернуть себе лицо может только культура, родной язык. Мы, например, ничего себе не выдумываем: поем то же, что пели наши предки.