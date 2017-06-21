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Второй международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» имел все основания стать рекордсменом по части посещаемости: профессиональная организация, разнообразная и разножанровая программа, список выступающих, способный потрафить вкусу любого зрителя — подготовленного приверженца классической музыки, любителя, знакомого с классической же попсой, стойкого поклонника этнических мелодий и национальных традиций.
«Сон в летнюю ночь» — не для сна
Акция состоялась в Уфе в пятый раз. Министр культуры России Владимир Мединский, посетивший «Ночь» в позапрошлом году, отметил, что проект будет включен в федеральную целевую программу «Культура» на регулярной ежегодной основе с софинансированием из федерального бюджета. И слово свое сдержал.
Справка
Прямая речь
Олеся ПЕТРОВА,
— Конечно, такие концерты привлекают даже неподготовленную публику сочетанием классики и природы, открытостью, доходчивостью. Одно дело — пойти в театр: мероприятие непростое. Нужно подготовиться, порастрясти парадные одежки, потрудиться головой и сердцем. А такие концерты более демократичны и проще воспринимаются. Варианты опен-эйров, вообще-то, достаточно стандартны — что в Уфе, что в столицах. Все зависит, конечно, от средств: на приглашение исполнителей, оформление. У кого-то их хватает только на то, чтобы крышу над головой установить. У вас вот и стены есть, что замечательно. Я как-то пела в Петербурге — под крышей, а тут с Невы как подуло: волосы в одну сторону, платье — в другую. Потом всех вообще дождем смыло.
Матеуш,
— На таком празднике я первый раз, но у нас в африканских странах тоже очень красивые костюмы. Наши народные ангольские наряды сейчас пользуются большой популярностью в мире, быстро развивается промышленность по их пошиву. Похожий фестиваль национальных костюмов прошел у нас совсем недавно. Причем это уже не только фестивали, но и настоящие показы мод, как в Париже или Лондоне.
Айсылу СИТДИКОВА,
— В прошлом году на парад только полюбовались, в этом году мы, двенадцать человек, вспомнив прошлогоднее праздничное настроение, решили тоже поучаствовать. Костюмами обеспечила настоящий мастер своего дела, работающая в художественной школе, Ольга Сафонова из Новгородской области — уже истинная башкирка в душе. Вообще, считаю, этнические фишки вполне могут украсить костюм любой модницы. В этом году в туймазинской школе № 8 прошел фестиваль народов мира. Второклассницы, например, представляли чувашей: в белых фартучках с национальным узором. Это было просто здорово!
— Народ стал уже настолько «цивилизованным», что возникла реальная опасность потерять себя. Вернуть себе лицо может только культура, родной язык. Мы, например, ничего себе не выдумываем: поем то же, что пели наши предки.
Опубликовано: 20.06.17 (10:41) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
Второй международный фестиваль искусств «Сердце Евразии» имел все основания стать рекордсменом по части посещаемости: профессиональная организация, разнообразная и разножанровая программа, список выступающих, способный потрафить вкусу любого зрителя — подготовленного приверженца классической музыки, любителя, знакомого с классической же попсой, стойкого поклонника этнических мелодий и национальных традиций.
«Сон в летнюю ночь» — не для сна
Акция состоялась в Уфе в пятый раз. Министр культуры России Владимир Мединский, посетивший «Ночь» в позапрошлом году, отметил, что проект будет включен в федеральную целевую программу «Культура» на регулярной ежегодной основе с софинансированием из федерального бюджета. И слово свое сдержал.
Справка
Прямая речь
Олеся ПЕТРОВА,
— Конечно, такие концерты привлекают даже неподготовленную публику сочетанием классики и природы, открытостью, доходчивостью. Одно дело — пойти в театр: мероприятие непростое. Нужно подготовиться, порастрясти парадные одежки, потрудиться головой и сердцем. А такие концерты более демократичны и проще воспринимаются. Варианты опен-эйров, вообще-то, достаточно стандартны — что в Уфе, что в столицах. Все зависит, конечно, от средств: на приглашение исполнителей, оформление. У кого-то их хватает только на то, чтобы крышу над головой установить. У вас вот и стены есть, что замечательно. Я как-то пела в Петербурге — под крышей, а тут с Невы как подуло: волосы в одну сторону, платье — в другую. Потом всех вообще дождем смыло.
Матеуш,
— На таком празднике я первый раз, но у нас в африканских странах тоже очень красивые костюмы. Наши народные ангольские наряды сейчас пользуются большой популярностью в мире, быстро развивается промышленность по их пошиву. Похожий фестиваль национальных костюмов прошел у нас совсем недавно. Причем это уже не только фестивали, но и настоящие показы мод, как в Париже или Лондоне.
Айсылу СИТДИКОВА,
— В прошлом году на парад только полюбовались, в этом году мы, двенадцать человек, вспомнив прошлогоднее праздничное настроение, решили тоже поучаствовать. Костюмами обеспечила настоящий мастер своего дела, работающая в художественной школе, Ольга Сафонова из Новгородской области — уже истинная башкирка в душе. Вообще, считаю, этнические фишки вполне могут украсить костюм любой модницы. В этом году в туймазинской школе № 8 прошел фестиваль народов мира. Второклассницы, например, представляли чувашей: в белых фартучках с национальным узором. Это было просто здорово!
— Народ стал уже настолько «цивилизованным», что возникла реальная опасность потерять себя. Вернуть себе лицо может только культура, родной язык. Мы, например, ничего себе не выдумываем: поем то же, что пели наши предки.
Опубликовано: 20.06.17 (10:41) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Культура
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НОВОСТИ
21.06.17 17:49
В Октябрьском жителя Узбекистана за покушение на убийство приговорили к 13 годам колонии строгого режима
|
AHOHC
AHOHC
Герр инвестор слово держит (Экономика) 20.06.17 (10:41)
Ольга 2017-06-21 11:12:15
В республике начнут обучать межнациональным отношениям (Вопрос эксперту) 15.06.17 (11:00)
Рияз Масалимов 2017-06-19 09:05:48
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
ТСЖ 2017-06-13 13:21:05
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
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прохожий 2017-04-30 13:01:58