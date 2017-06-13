Если раньше в газетах или на педагогических форумах хорошей традицией было приводить перлы учеников (в основном из школьных сочинений или их же высказываний на уроках), то ныне пришла пора расплачиваться самим учителям. В Уральском федеральном университете 14 июня открылась выставка школьных дневников, в которых интерес вызывают не ученические отметки, а замечания педагогов.

Откровенно говоря, честь стать экспонатом этой выставки весьма сомнительна: если замечания в школьных дневниках и не грешат безграмотностью, зато нередко отличаются полным отсутствием логики, чувства юмора и умения без привлечения мам-пап найти общий язык с подопечными.



Вот в чем правы организаторы, так это в том, что читать записки учителей родителям не только интересно — по ним можно изучать историю нашей страны.



По словам авторов идеи, были времена, когда учитель мог написать про тамагочи или пейджер, который пищит на уроке. «Некоторые пишут про внешний вид. К примеру, раньше, беря пример с Бритни Спирс, некоторые школьницы приходили с голым пупком, чем вызывали негативную реакцию со стороны преподавателей. И все это оставалось в дневниках. Именно поэтому мы решили создать «красную летопись», — отмечают они.



На выставке будет представлено более 150 замечаний, но высылать заслуживающие внимания перлы на почту testdrive_urfu@mail.ru можно продолжать.



Внесем свою лепту и мы, устроив свой небольшой «вернисаж».

Не хочет любить Пушкина! (А, может, любит Лермонтова? Тоже неплохой поэт был.)

(А, может, любит Лермонтова? Тоже неплохой поэт был.) Слушал музыку на уроке музыки. (Извините, а что еще можно делать на уроке музыки?)

(Извините, а что еще можно делать на уроке музыки?) Рассуждал о директоре. В голове одна чушь. (Какой директор, такие и рассуждения...)

(Какой директор, такие и рассуждения...) Смеется над описанием треугольника. (Вот здоровый подход к изучению геометрии!)

(Вот здоровый подход к изучению геометрии!) Курил благовония в туалете. (Да мальчик просто изучает фен-шуй.)

(Да мальчик просто изучает фен-шуй.) Подкладывал в сумки учителям чеснок. Уверял, что изгоняет из них демонов. (Вот оно, влияние тлетворного Запада, а точнее, его ужастиков.)

(Вот оно, влияние тлетворного Запада, а точнее, его ужастиков.) А это продолжение темы: «Выпила из меня на уроке литр крови».

За урок смастерил бинокль, самолет, катапульту. Отвлекается. (И это в то время, когда все остальные, наверное, мастерили табуретку. Вот так и гибнут Кулибины.)

(И это в то время, когда все остальные, наверное, мастерили табуретку. Вот так и гибнут Кулибины.) Запись учителя математики: «Обиделся. И стал заниматься физикой». (Ну, не в карты же играл. И физик его, наверное, не обижал.)

(Ну, не в карты же играл. И физик его, наверное, не обижал.) Учитель биологии: «Списывал химию, читал Достоевского». (Может, растет будущий Юлий Цезарь, который, говорят, умел делать несколько дел сразу.)

(Может, растет будущий Юлий Цезарь, который, говорят, умел делать несколько дел сразу.) Кричала: «Спарта»! (Еще бы, брутальный Джерард Батлер в роли царя Леонида просто незабываем, так и хочется взять копье в руки — и вперед: на могучую армию Ксеркса!)

(Еще бы, брутальный Джерард Батлер в роли царя Леонида просто незабываем, так и хочется взять копье в руки — и вперед: на могучую армию Ксеркса!) Мешает работать, организовывает «Майдан»! (Радоваться надо: ребенок неравнодушен к политической обстановке в мире — просто разберитесь, на чьей он стороне.)

(Радоваться надо: ребенок неравнодушен к политической обстановке в мире — просто разберитесь, на чьей он стороне.) Надела на голову колготки и кричала, что захватит школу. (А могла бы кричать, что подложила бомбу, — было бы гораздо хлопотней.)

(А могла бы кричать, что подложила бомбу, — было бы гораздо хлопотней.) Абсолютно не знает Пушкина! Уважаемые родители! Прошу познакомить! (Родители бы рады, только Александр Сергеевич вот уж 180 лет как нас покинул...)

(Родители бы рады, только Александр Сергеевич вот уж 180 лет как нас покинул...) Бросил под ноги учителю 100 долларов, чем поставил его в неудобное положение. (Чем — если бы патриотично кинул рубли, было бы удобно?)

(Чем — если бы патриотично кинул рубли, было бы удобно?) Разговаривал на уроке пения, дерзил учителю, что это рэп. (А может, это и правда был рэп, просто учитель в музыкальных направлениях не разбирается?)

(А может, это и правда был рэп, просто учитель в музыкальных направлениях не разбирается?) Двусмысленно смотрит на доску. (Комментарии излишни — просто не могу себе это представить.)

(Комментарии излишни — просто не могу себе это представить.) Подбила класс съесть коллекцию семян в кабинете биологии. (Может, дети голодают?)

(Может, дети голодают?) На музыке опять пел много лишнего. (Музыки мало не бывает.)

(Музыки мало не бывает.) Принес водки, сорвал педсовет. (Требуется пояснение: водку принес на урок или на педсовет, педсовет был на уроке или как.)

(Требуется пояснение: водку принес на урок или на педсовет, педсовет был на уроке или как.) Продавал одноклассника в рабство. (Не поделился вырученной суммой с учителем, обидел.)

(Не поделился вырученной суммой с учителем, обидел.) Ваш сын видел в гробу десятичные логарифмы. (Ну, до гроба мальчонке далековато, а вообще, интересные представления у педагога о загробной жизни!)

(Ну, до гроба мальчонке далековато, а вообще, интересные представления у педагога о загробной жизни!) На просьбу классного руководителя поднять стулья ответил бегством. (Хорошо, что не ласковым словом, — за ним, как известно, нынешние дети в карман не лезут.)

(Хорошо, что не ласковым словом, — за ним, как известно, нынешние дети в карман не лезут.) Ваш ребенок боится козла больше, чем меня. Физрук. (Учитель! Да не будь таким белым и пушистым, да убоятся тебя ученики твои!)

(Учитель! Да не будь таким белым и пушистым, да убоятся тебя ученики твои!) Без разрешения учителя повесился на брусьях. (Видимо, вот этого правильного физрука так боятся, что вешаются на брусьях без его разрешения.)

Все это было бы смешно... Но не кажется ли вам, что иногда по ту сторону парты стоит случайный человек, пришедший отбарабанить очередную порцию знаний по своему предмету, видящий в своих учениках лишь некую неопределенную емкость, которую требуется этими знаниями набить, и начисто забывший о том, что некогда сам был таким же ребенком...