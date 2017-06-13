Трехлетняя Настя из Уфы больше всего любит танцевать. Она мечтает стать балериной и часто спрашивает маму, когда же ее отдадут в балет. Но стоит девочке немного покружиться под музыку или поиграть с ребятами во дворе, как возникает приступ одышки. У Насти врожденный порок сердца — открытый артериальный проток, размер дефекта увеличивается, сердце девочки работает с перегрузкой, организму не хватает кислорода. Спасти Настю поможет операция.



Настя очень подвижная и веселая. Недавно она посмотрела по телевизору балет, и ей так понравилось, что она сразу решила: вырастет — обязательно станет балериной.



— Дочка теперь почти каждый день просит, чтобы я отвела ее в балетную школу, — улыбаясь, говорит Диана, мама Насти. — Но пока у нас занятия дома. Я включаю медленную мелодию, и мы выполняем плавные движения. Однако даже при таких небольших нагрузках уже минут через десять Настя устает, мы делаем перерыв, садимся на диван, я ей что-то читаю или рассказываю. Но, чуть передохнув, дочка вскакивает и устремляется к своим игрушкам.



Врожденный порок сердца — открытый артериальный проток — обнаружили еще в роддоме. Дефект был небольшого размера, и кардиолог успокоил маму: есть вероятность того, что он закроется сам собой в течение года — так часто бывает, — и тогда операция не потребуется. Диана строго соблюдала все назначения врачей. Но симптомы болезни начали проявляться с первых дней жизни ребенка: во время плача и кормления у Насти синели губы.



— Доченька плохо ест, почти не набирает вес, она очень худенькая, чуть больше 12 килограммов весит, — с грустью рассказывает Диана.



Из-за слабого здоровья Настя не ходит в детский сад. Но играть с детьми очень любит, с удовольствием встречается с друзьями во дворе, на детской площадке. Только как они — без устали съезжать с горки, бегать в догонялки, кататься на качелях — Настя не может, у нее не хватает сил.



Как показало недавнее обследование в Республиканском кардиологическом центре (РКЦ) в Уфе, дефект стал больше, сердце Насти работает с перегрузками, организм испытывает нехватку кислорода. Необходима операция. Провести ее можно эндоваскулярным способом, не требующим разреза грудной клетки. Закроют артериальный проток окклюдером — специальным имплантом. Саму операцию проведут по госквоте. Но надо оплатить окклюдер. А у Настиной мамы нет такой возможности.



— Мне не осилить нужную сумму, — сокрушается Диана. — Мы с дочкой живем на пособие, денег едва хватает на еду и одежду. Я очень надеюсь, что добрые люди нам помогут. И заветная мечта Насти осуществится — она будет заниматься балетом.



Ольга Климова,



Башкортостан.



Для спасения Насти Семеновой не хватает 271 400 рублей.



Руслан ТУГУЗБАЕВ,

сердечно-сосудистый хирург РКЦ (Уфа):

«Насте требуется в ближайшее время провести эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером.



Это поможет восстановить работу сердца, не допустить развития осложнений. Щадящую операцию девочка перенесет легко и сможет вести активный образ жизни».



Цена окклюдера 339 200 рублей 67 800 рублей внес благотворитель, пожелавший остаться неназванным. Не хватает 271 400 рублей.



Дорогие друзья! Если вы решите помочь Насте Семеновой, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа.



А владельцы айфонов и андроидов могут отправить пожертвование через мобильное приложение.



Экспертная группа Русфонда

Илья Пономарёв, 6 лет, несовершенный остеогенез, требуется лекарство. 171 213 руб.

Сын родился с переломом ключицы. Я сразу поняла, что у Илюши тяжелое заболевание — несовершенный остеогенез (повышенная ломкость костей), поскольку сама страдаю этим недугом. Позднее уфимские врачи-генетики подтвердили диагноз. Первые месяцы у Илюши не было переломов, а потом травмы пошли одна за другой: перелом правого бедра, левого плеча, переломы обеих ног. Всего сыночек перенес пять переломов и две тяжелых операции, кости плохо срастались. В результате травм у сына укорочена правая нога, нарушена походка, развивается сколиоз. Положительные перемены произошли три года назад, после того как сыну назначили лечение препаратом памидронат. Оплатить его тогда помогли читатели Русфонда, огромное всем вам спасибо! С тех пор переломов больше не было. Сейчас Илюша посещает детский сад, общается со сверстниками. Он веселый и любознательный, уже умеет считать до ста, знает алфавит, читает по слогам, любит лепить из пластилина, изучает книги о динозаврах. Терапию памидронатом Илье необходимо повторять каждые четыре месяца, перерыв грозит новыми переломами. Это лекарство должно предоставляться за счет бюджета, бесплатно нас обеспечивали в прошлом году и в начале этого. А сейчас в поликлинике ответили: больше средств нет. Сама купить памидронат я не могу, живем с Илюшей вдвоем, денег едва хватает на жизнь. Очень прошу вас о помощи!



Елена ПОНОМАРЁВА.



Кушнаренковский район,

Башкортостан.



Виктор МАЛИЕВСКИЙ,

главный детский ревматолог минздрава Башкортостана (Уфа):

«После курсовой терапии препаратом памидронат состояние Ильи улучшилось, костная масса стала плотнее. Необходимо продолжить лечение. Каждый курс снижает риск переломов и ускоряет физическое развитие ребенка».

Виолетта Теплова, 5 лет, врождённый порок сердца, спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 339 200 рублей.

Еще в роддоме дочке диагностировали врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Но врачи заверили, что к трем годам дефект закроется. Мы были уверены, что так и произошло. К тому же наш педиатр не замечал никаких проблем со здоровьем у Виолетты. В прошлом году дочка начала посещать танцевальный кружок и бассейн. Тренеры в каждой секции стали отмечать, что Виолетта быстро устает, а к концу занятий у нее синеет носогубной треугольник. Тогда мы решили пройти обследование. Результаты диагностики в Республиканском кардиологическом центре (Уфа) показали, что дефект растет, сердце дочки работает с перегрузками. Кардиохирурги настаивают на срочной операции. Ее проведут щадящим путем, без разреза грудной клетки, по госквоте. Но необходимо оплатить специальный имплант — окклюдер. У нас трое детей, собрать всю сумму самостоятельно мы не в силах. Пожалуйста, помогите нашей дочке!



Наталья ТЕПЛОВА.



Иглинский район,

Башкортостан.



Руслан ТУГУЗБАЕВ,

сердечно-сосудистый хирург РКЦ (Уфа):

«Девочке требуется срочное хирургическое лечение. Мы закроем дефект эндоваскулярным способом, с помощью окклюдера. После щадящей операции Виолетта быстро восстановится и будет вести нормальный образ жизни наравне со сверстниками».

Как помочь Насте, Илье и Виолетте



1. Через банк



Прийти с реквизитами фонда (см. ниже) в любой банк и сделать перевод. Внимание: Сбербанк не облагает переводы в Русфонд комиссией. В строчке «назначение платежа» обязательно укажите, какому ребенку конкретно вы хотите помочь (например: Пожертвование на лечение Радмилы Фаизовой. НДС не облагается). Если возникают сложности при платежах, сообщите нам по телефону 8937-831-61-95.



2. Через банковскую карту



Зайдите на башкирскую страничку Русфонда rusfond.ru/bashkortostan, выберите ребенка, которому хотите помочь, нажмите красную плашку «как помочь» и отправьте деньги с банковской карты Visa или MasterCard.



3. Другие способы



На башкирской странице сайта rusfond.ru/bashkortostan вы найдете и другие способы перечисления пожертвования и сможете выбрать для себя наиболее удобный. Например, получить и распечатать счет для оплаты в любом платежном терминале, оплатить через Сбербанк-онлайн, оплатить через кошелек Rbk Money, Webmoney, через систему «Яндекс. Деньги», Contact, получить квитанцию для перечисления через Почту России.

Окклюдер для операции Радмиле Фаизовой оплачен

19 мая в газете «Республика Башкортостан», на сайтах resbash.ru и rusfond.ru и в эфире ГТРК «Башкортостан» мы рассказали историю пятилетней Радмилы Фаизовой («Девочка с лентами», Ольга Климова). У Радмилы врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Болезнь быстро прогрессирует: сердце девочки работает с перегрузками, увеличены правые отделы сердца. Радмилу спасет срочная эндоваскулярная операция. Провести ее готовы кардиохирурги Республиканского кардиологического центра (Уфа). Саму операцию сделают за счет госбюджета. Но надо оплатить окклюдер, с помощью которого устранят дефект. А у родных девочки нет такой возможности. Рады сообщить: вся необходимая сумма (285 600 рублей) собрана. Динара, мама Радмилы, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.



И вот ещё новости



Четыре компании, 121 читатель rusfond.ru, resbash.ru, 414 телезрителей ГТРК «Башкортостан» и Башкирского спутникового телевидения оказали исчерпывающую помощь (656 582 рубля) двум тяжелобольным детям — очередникам башкирского бюро Русфонда.



Оплачен: окклюдер для операции по поводу врожденного порока сердца Диане Галлямовой (9 лет, 285 600 руб., Уфа, Башкортостан).



Помогли: BENJAMIN (Германия), Александр (ОАЭ), Рустам (Оренбургская обл.), Гуля, Екатерина Сергеева, Елена Буравкова, Марина Рамазанова, Резеда Галлямова, Сергей, Эльза Кинзибулатова (все — Самарская обл.), Takhir (Татарстан), Серый (Тульская обл.), Вячеслав (Тюменская обл.), Дмитрий (Санкт-Петербург), Алия, Анвар, Гульназ Нигматуллина, Динара, Дускаева, Зульфия Валеева, Ильшат, Ленар Индусович Шайхразиев, Ленар Ягфаров, Линара, Марина, Василиса и Александр, две Натальи (все — Москва), ООО «Башагронефть», ИП Борисов Владимир Евгеньевич, ООО «НПФ Пакер», ООО «ПроЗрение», Айгуль, Алексей, Алина Абдрахимова, Ари, Артем Носков, Артем Ск, Бгн, Вадим, Венер, Галина, дедушка и бабушка, два Дмитрия, Елена Мысник, Елена Скорнякова, Елизавета Стебо, Забир, И. Абрамов, Игорь видео, Ирина Хисамова, Константин Константинович Шуватов, Лиана, Луиза, Людмила Осипова, Марина, Мелеуз, Оля Кочева, Павел Попков, Р004ув, Рустамович, Рустем, Светлана Мараховская, Саня, два Шамиля, Фаниль, Юля (все — Башкортостан). Спасибо!



Динара НАЖИПОВА,

Олеся БАРАНОВА.





О Русфонде





Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 18 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.



За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 174 региональных партнерских СМИ.



С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на «Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.



Только в 2016 году более 6 миллионов телезрителей и читателей Русфонда помогли 3518 детям России и СНГ, собрав и пожертвовав свыше 1,607 млрд рублей. В 2017 году (на 4 июня) собрано 733 771 576 руб., помощь получили 996 детей, протипировано 3772 потенциальных донора костного мозга для Национального регистра.



За 20 лет частные лица и компании пожертвовали в Русфонд свыше 9,804 млрд рублей, на эти деньги возвращено здоровье более чем 18 тысячам детей.

Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,

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Назначение платежа: Пожертвование на лечение, фамилия и имя ребенка. НДС не облагается.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru;

e-mail: rfp-ufa @yandex.ru; rusfond@rusfond.ru.

Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бесплатный, благотворительная линия МТС), факс (495) 926-35-63; в Уфе 8-937-831-61-95, руководитель Башкирского бюро Русфонда Динара Нажипова.