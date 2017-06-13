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Трехлетняя Настя из Уфы больше всего любит танцевать. Она мечтает стать балериной и часто спрашивает маму, когда же ее отдадут в балет. Но стоит девочке немного покружиться под музыку или поиграть с ребятами во дворе, как возникает приступ одышки. У Насти врожденный порок сердца — открытый артериальный проток, размер дефекта увеличивается, сердце девочки работает с перегрузкой, организму не хватает кислорода. Спасти Настю поможет операция.
«Насте требуется в ближайшее время провести эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером.
Илья Пономарёв, 6 лет, несовершенный остеогенез, требуется лекарство. 171 213 руб.
Сын родился с переломом ключицы. Я сразу поняла, что у Илюши тяжелое заболевание — несовершенный остеогенез (повышенная ломкость костей), поскольку сама страдаю этим недугом. Позднее уфимские врачи-генетики подтвердили диагноз. Первые месяцы у Илюши не было переломов, а потом травмы пошли одна за другой: перелом правого бедра, левого плеча, переломы обеих ног. Всего сыночек перенес пять переломов и две тяжелых операции, кости плохо срастались. В результате травм у сына укорочена правая нога, нарушена походка, развивается сколиоз. Положительные перемены произошли три года назад, после того как сыну назначили лечение препаратом памидронат. Оплатить его тогда помогли читатели Русфонда, огромное всем вам спасибо! С тех пор переломов больше не было. Сейчас Илюша посещает детский сад, общается со сверстниками. Он веселый и любознательный, уже умеет считать до ста, знает алфавит, читает по слогам, любит лепить из пластилина, изучает книги о динозаврах. Терапию памидронатом Илье необходимо повторять каждые четыре месяца, перерыв грозит новыми переломами. Это лекарство должно предоставляться за счет бюджета, бесплатно нас обеспечивали в прошлом году и в начале этого. А сейчас в поликлинике ответили: больше средств нет. Сама купить памидронат я не могу, живем с Илюшей вдвоем, денег едва хватает на жизнь. Очень прошу вас о помощи!
Башкортостан.
«После курсовой терапии препаратом памидронат состояние Ильи улучшилось, костная масса стала плотнее. Необходимо продолжить лечение. Каждый курс снижает риск переломов и ускоряет физическое развитие ребенка».
Виолетта Теплова, 5 лет, врождённый порок сердца, спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 339 200 рублей.
Еще в роддоме дочке диагностировали врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Но врачи заверили, что к трем годам дефект закроется. Мы были уверены, что так и произошло. К тому же наш педиатр не замечал никаких проблем со здоровьем у Виолетты. В прошлом году дочка начала посещать танцевальный кружок и бассейн. Тренеры в каждой секции стали отмечать, что Виолетта быстро устает, а к концу занятий у нее синеет носогубной треугольник. Тогда мы решили пройти обследование. Результаты диагностики в Республиканском кардиологическом центре (Уфа) показали, что дефект растет, сердце дочки работает с перегрузками. Кардиохирурги настаивают на срочной операции. Ее проведут щадящим путем, без разреза грудной клетки, по госквоте. Но необходимо оплатить специальный имплант — окклюдер. У нас трое детей, собрать всю сумму самостоятельно мы не в силах. Пожалуйста, помогите нашей дочке!
«Девочке требуется срочное хирургическое лечение. Мы закроем дефект эндоваскулярным способом, с помощью окклюдера. После щадящей операции Виолетта быстро восстановится и будет вести нормальный образ жизни наравне со сверстниками».
Как помочь Насте, Илье и Виолетте
Окклюдер для операции Радмиле Фаизовой оплачен
19 мая в газете «Республика Башкортостан», на сайтах resbash.ru и rusfond.ru и в эфире ГТРК «Башкортостан» мы рассказали историю пятилетней Радмилы Фаизовой («Девочка с лентами», Ольга Климова). У Радмилы врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Болезнь быстро прогрессирует: сердце девочки работает с перегрузками, увеличены правые отделы сердца. Радмилу спасет срочная эндоваскулярная операция. Провести ее готовы кардиохирурги Республиканского кардиологического центра (Уфа). Саму операцию сделают за счет госбюджета. Но надо оплатить окклюдер, с помощью которого устранят дефект. А у родных девочки нет такой возможности. Рады сообщить: вся необходимая сумма (285 600 рублей) собрана. Динара, мама Радмилы, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.
О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 18 региональных представительств фонда в России.
Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,
Опубликовано: 16.06.17 (11:11) Республика Башкортостан
Статьи рубрики Cоциум
Трехлетняя Настя из Уфы больше всего любит танцевать. Она мечтает стать балериной и часто спрашивает маму, когда же ее отдадут в балет. Но стоит девочке немного покружиться под музыку или поиграть с ребятами во дворе, как возникает приступ одышки. У Насти врожденный порок сердца — открытый артериальный проток, размер дефекта увеличивается, сердце девочки работает с перегрузкой, организму не хватает кислорода. Спасти Настю поможет операция.
«Насте требуется в ближайшее время провести эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером.
Илья Пономарёв, 6 лет, несовершенный остеогенез, требуется лекарство. 171 213 руб.
Сын родился с переломом ключицы. Я сразу поняла, что у Илюши тяжелое заболевание — несовершенный остеогенез (повышенная ломкость костей), поскольку сама страдаю этим недугом. Позднее уфимские врачи-генетики подтвердили диагноз. Первые месяцы у Илюши не было переломов, а потом травмы пошли одна за другой: перелом правого бедра, левого плеча, переломы обеих ног. Всего сыночек перенес пять переломов и две тяжелых операции, кости плохо срастались. В результате травм у сына укорочена правая нога, нарушена походка, развивается сколиоз. Положительные перемены произошли три года назад, после того как сыну назначили лечение препаратом памидронат. Оплатить его тогда помогли читатели Русфонда, огромное всем вам спасибо! С тех пор переломов больше не было. Сейчас Илюша посещает детский сад, общается со сверстниками. Он веселый и любознательный, уже умеет считать до ста, знает алфавит, читает по слогам, любит лепить из пластилина, изучает книги о динозаврах. Терапию памидронатом Илье необходимо повторять каждые четыре месяца, перерыв грозит новыми переломами. Это лекарство должно предоставляться за счет бюджета, бесплатно нас обеспечивали в прошлом году и в начале этого. А сейчас в поликлинике ответили: больше средств нет. Сама купить памидронат я не могу, живем с Илюшей вдвоем, денег едва хватает на жизнь. Очень прошу вас о помощи!
Башкортостан.
«После курсовой терапии препаратом памидронат состояние Ильи улучшилось, костная масса стала плотнее. Необходимо продолжить лечение. Каждый курс снижает риск переломов и ускоряет физическое развитие ребенка».
Виолетта Теплова, 5 лет, врождённый порок сердца, спасёт эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 339 200 рублей.
Еще в роддоме дочке диагностировали врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. Но врачи заверили, что к трем годам дефект закроется. Мы были уверены, что так и произошло. К тому же наш педиатр не замечал никаких проблем со здоровьем у Виолетты. В прошлом году дочка начала посещать танцевальный кружок и бассейн. Тренеры в каждой секции стали отмечать, что Виолетта быстро устает, а к концу занятий у нее синеет носогубной треугольник. Тогда мы решили пройти обследование. Результаты диагностики в Республиканском кардиологическом центре (Уфа) показали, что дефект растет, сердце дочки работает с перегрузками. Кардиохирурги настаивают на срочной операции. Ее проведут щадящим путем, без разреза грудной клетки, по госквоте. Но необходимо оплатить специальный имплант — окклюдер. У нас трое детей, собрать всю сумму самостоятельно мы не в силах. Пожалуйста, помогите нашей дочке!
«Девочке требуется срочное хирургическое лечение. Мы закроем дефект эндоваскулярным способом, с помощью окклюдера. После щадящей операции Виолетта быстро восстановится и будет вести нормальный образ жизни наравне со сверстниками».
Как помочь Насте, Илье и Виолетте
Окклюдер для операции Радмиле Фаизовой оплачен
19 мая в газете «Республика Башкортостан», на сайтах resbash.ru и rusfond.ru и в эфире ГТРК «Башкортостан» мы рассказали историю пятилетней Радмилы Фаизовой («Девочка с лентами», Ольга Климова). У Радмилы врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Болезнь быстро прогрессирует: сердце девочки работает с перегрузками, увеличены правые отделы сердца. Радмилу спасет срочная эндоваскулярная операция. Провести ее готовы кардиохирурги Республиканского кардиологического центра (Уфа). Саму операцию сделают за счет госбюджета. Но надо оплатить окклюдер, с помощью которого устранят дефект. А у родных девочки нет такой возможности. Рады сообщить: вся необходимая сумма (285 600 рублей) собрана. Динара, мама Радмилы, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.
О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 18 региональных представительств фонда в России.
Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,
Опубликовано: 16.06.17 (11:11) Республика Башкортостан
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НОВОСТИ
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AHOHC
AHOHC
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
ТСЖ 2017-06-13 13:21:05
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30