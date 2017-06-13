Не поверите: в Германии одна из крупных фирм добывает серебро из обычного мусора. Тогда как для республики переработка твердых бытовых отходов (ТБО) — давняя головная боль, не проходящая, а лишь усиливающаяся с годами.

Упорядочить проблему



Впрочем, свет в конце тоннеля вроде забрезжил. Изменения в федеральном законодательстве многое меняют в системе сбора и переработки мусора.



Во-первых, эти полномочия переданы регионам. Во-вторых, бытовыми отходами теперь будут заниматься региональные операторы, которым жильцы станут платить налог на мусор в качестве не жилищной, а коммунальной услуги, что значительно дороже.



Кроме того, отходы, содержащие полезные компоненты, запрещено утилизировать, а производители товаров, упакованных в бумагу, стекло и пластик, а также утративших потребительские свойства, обязаны платить экологический сбор. Это касается предприятий, выпускающих санитарно-гигиенические изделия, текстиль, ковры, лампы, туалетные принадлежности, шины, нефтепродукты, электронную и бытовую технику и многое другое. Собранные деньги пойдут на оздоровление экологии.



Как отмечалось на парламентских слушаниях, посвященных сфере обращения с отходами, теоретически все эти изменения должны помочь выстроить в регионах четкую и эффективно работающую систему сбора и переработки ТБО. По аналогии с той, которая многие годы действует в европейских странах, где мусор — не отход, а ресурс. Но учитывая, как долго эта тема задвигалась в тень, а запасы «неорганизованного» мусора росли, вряд ли получится решить проблему в одночасье.



— К тому же реформа затрагивает множество нормативных актов, которые необходимо свести в единое целое и увязать с природоохранным законодательством, — подчеркнул председатель парламентского комитета по промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рашит Хайруллин. — Немало проблем возникает в ходе правоприменительной практики. Их надо вовремя найти и устранить.



Поставить свалку на место



Одно из таких вот законодательных противоречий обернулось настоящей войной в Стерлитамаке. С одной стороны баррикад встала общественность во главе с надзорными органами и экологами, с другой — местная администрация и предприятие, занимающееся отходами.



Полигон здесь несколько лет находился в черте города. Со временем он перестал справляться с поступающими объемами, и в 2015 году началось строительство второй очереди для глубокой переработки, прессовки и безопасного хранения ТБО. Однако прокуратура с подачи возмущенной общественности приостановила его из-за незаконной выдачи разрешения на возводимый объект. Тогда решением горсовета полигон вывели за пределы города, скорректировав границы. Скандал привлек внимание законодателей.



— Чтобы разобраться в ситуации, мы проанализировали федеральное законодательство, — рассказал Рашит Хайруллин. — Выяснилось, что закон об отходах производства и потребления запрещает захоронение в границах населенных пунктов. А по Градостроительному кодексу полигоны могут размещаться в зонах специального значения, которые Земельный кодекс разрешает включать в состав местных территорий. Налицо законодательная коллизия, которую необходимо устранить, установив однозначный запрет на строительство полигонов в пределах населенных пунктов. Это инициативу мы направим в Госдуму.



Вторая принципиальная поправка, как считают республиканские парламентарии, касается экологического сбора. Он отнесен к неналоговым доходам федерального бюджета и предназначен в виде субсидий регионам на условиях софинансирования для реализации госпрограмм в области обращения с отходами.



Депутаты предлагают сразу перечислять эти деньги в региональные бюджеты, аргументируя это тем, что большинство предприятий-плательщиков реализуют продукцию на своих территориях и отходы после их использования утилизируются здесь же. Это еще одна инициатива Госсобрания — Курултая РБ, которая в ближайшее время отправится в нижнюю палату российского парламента.



Свои среди своих



С 2019 года сбором, вывозом и переработкой отходов будут заниматься региональные операторы, которых выберут на конкурсной основе. Жильцы, включая владельцев частных домов и сельское население, обязаны будут заключить с ними договоры и платить налог на мусор. Размеры его пока неизвестны, как, собственно, и то, к чему будут привязаны нормативы: к числу проживающих или к площади занимаемого помещения. Стало быть, основными игроками на рынке ТБО, или, как сейчас чаще говорят, ТКО (твердых коммунальных отходов) станут именно региональные операторы. Но в этой сфере уже работают десятки предприятий, с которыми по закону новые регоператоры взаимодействовать не обязаны. Вполне возможно, что они выстроят свою инфраструктуру со своими партнерами. Законодатели считают, что ныне действующие предприятия в этой ситуации надо поддержать, чтобы они тоже встроились в новую систему. Солидарна с этим мнением и исполнительная власть.



— В одной только Уфе таким видом деятельности занимаются более 15 предприятий, включая МУП «Спецавтохозяйство по уборке города», — заметил Ирек Ялалов. — В условиях реформирования отрасли мы должны остаться патриотами и своих ни в коем случае не бросать.



Горы проблем



Со всеми этими, пусть даже неоднозначными, вопросами есть хоть какая-то ясность. А вот судьба многочисленных несанкционированных свалок непонята абсолютно. По оценкам минприроды, чтобы убрать годами копившееся по всей республике безобразие, надо не менее девяти миллиардов рублей. Из чьего кармана возьмут эти деньги и кто должен заниматься их ликвидацией?



Регоператоры начнут работать с чистого листа, стало быть это не их проблемы. Но даже если они возьмутся разгребать эти авгиевы конюшни, им придется установить более высокий тариф на сбор и переработку мусора. Вряд ли такая перспектива устроит население.



Муниципалитеты же, которые все это время отвечали за чистоту своих территорий, по новому закону обязаны лишь «участвовать в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО». Да и нет у них таких денег. Некоторые главы администраций даже после решений суда не в состоянии исполнить их — многомиллионные затраты местным бюджетам не по карману.



В этом же ряду стоит проблема санации бывшего «Химпрома» в Уфе. По оценкам экспертов, давно закрытый объект представляет экологическую опасность, поскольку на его территории хранится большой объем диоксинсодержащих отходов и других вредных веществ.



В свое время его включили в федеральную программу «Экологическая безопасность России», и в 2014 году республика должна была получить деньги на очистку загрязненной заводской территории. По крайней мере, об этом рассказывали тогда журналистам. Прошло три года, а проблема так и не решена.



— Мы не раз обращались по этому поводу в правительство республики, самим нам не справиться, — признался Ирек Ялалов. — А сегодня ситуация осложняется еще и тем, что на территории завода начинают работать предприятия малого и среднего бизнеса.



«Химпром» однажды уже становился причиной фенольной катастрофы. И до сих пор, как подчеркивают экологи, продолжает оставаться потенциально опасной территорией.

Компетентно

Ольга Янчук,

заместитель руководителя Росприроднадзора по РБ :

— Ситуация действительно непростая. В отрасли сбора, транспортировки и переработки отходов необходимо решать вопросы как качества, так и количества.



В Башкирии действует 31 полигон ТБО, для 53 районов и девяти городов этого явно недостаточно — нужны новые современные мощности.



Регоператоры ответственности за уже образовавшиеся в республике несанкционированные свалки нести не будут, эта обязанность ляжет на плечи собственников земель. Мы и дальше будем добиваться ликвидации таких замусоренных участков через суд. Понятно, что на все это потребуются деньги и время.



Что касается «Химпрома», то средства на его санацию можно получить из федерального бюджета, добившись включения в федеральный реестр объектов, особо опасных для окружающей среды и здоровья.