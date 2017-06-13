Переработка в отрасли выросла больше чем на треть

Причем лесопромышленники намерены сохранить темпы и в этом году, отметил начальник отдела минпрома республики Ильдар Асадуллин. Он связывает это в первую очередь с тем, что в отрасль активно идут инвесторы. Наиболее крупные из них развивают сразу по три инвестпроекта и уже вложили десятки миллиардов рублей. В ближайшие годы в лесную промышленность будет инвестировано еще не менее 20 млрд рублей, заявил чиновник.

Не только валят, но и сажают



Заготовка леса сегодня уже не просто работа с топорами и пилами. Это высокотехнологичный бизнес с массой современной техники. Чтобы он сохранил конкурентоспособность, требуется постоянная модернизация, отмечают эксперты.



Хватит ли всем леса? Среди торговцев стройматериалами уже давно бытует мнение, что его в республике почти не осталось.



— Раньше мы искали лес из Караидели, Белорецка, чтобы из него сделать доски и брус. Сейчас это очень тяжело сделать. Везут из соседних регионов, — говорит уфимец Марат Валиев.



По оценке экспертов, так говорят в основном те, кто охотится только за деловым лесом, из которого без особых затрат можно даже на допотопном оборудовании напилить доски и брус или наделать срубы. Крупные компании легких путей не ищут, считает Ильдар Асадуллин. Они развивают глубокую переработку, по сути, любой древесины. А ее в регионе много.



— Существует понятие расчетной лесосеки, — говорит председатель Ассоциации лесопромышленников РБ Владимир Канибер. — Это количество леса, которое можно вырубить за год без ущерба. Для нашей республики это 9 млн кубометров. Наши лесорубы вырубают максимум треть этого количества. Так что запас прочности еще внушительный.



Более того, взамен вырубленных в регионе ежегодно высаживается 6 млн новых деревьев, констатирует эксперт. А это 7 — 7,5 млн кубометров леса во взрослом виде, если учесть, что выживают 8 саженцев из десяти.

Справка



Лесопромышленный комплекс республики — это 1 тыс. 128 организаций, в том числе 272 лесозаготовительных предприятия, 531 — деревообрабатывающее, 324 предприятия по производству мебели, один лесохимический комбинат. В 2016 году объем отгруженной продукции составил 7 млрд рублей, индекс промпроизводства — 138,6 процента.

Безотходная лесосека



Современные лесопромышленные предприятия нуждаются не только в так называемом кругляке, уверен Владимир Канибер. Они переработают все: и ветки, и щепки, и опилки.



— Раньше в лесах оставались горы опилок, — говорит он. — А это биоотходы, которые постепенно горят, создавая высокую температуру. В результате на месте, где лежали опилки, несколько лет ничего не росло. Сегодня из опилок делают отличное горючее для печек — пеллеты. Один из инвесторов начал строить завод по их производству. Там можно будет перерабатывать практически все опилки, образующиеся в лесной промышленности региона.



Сейчас делают специальные печки для пеллет, которые по эффективности в три раза лучше электрических и сравнимы по экономичности с газовыми, отметил лесопромышленник. Так что потребность в таком горючем материале будет большая.



Получается, что в республике будет перерабатываться вся продукция с лесосек. Из некондиции у нас давно производят фанеру, из щепы и стружки начали делать ДСП, а теперь добрались и до опилок.



Нужны лесорубы, и не только



Это в советское время про лесорубов романтичные фильмы снимали. Нынче в моде другие профессии, сокрушаются руководители отрасли. А кадров в лесной промышленности не хватает. Поэтому инвесторы кровно заинтересованы в их подготовке.



— Лесотехникум находится в Уфе, ребята из Белорецкого района уезжают туда учиться, да только мало кто из них возвращается на родину, — сетует глава Ассоциации лесопромышленников. — Поэтому мы ратуем за создание учебных заведений на местах.



Зарплата в отрасли, по оценке экспертов, неплохая, но, видно, мало кто знает, что отрасль нуждается в кадрах. Нужно больше рассказывать о профессии, сделать ее популярнее, уверен В. Канибер. Один из способов популяризации — конкурсы мас­терства.



В этом году конкурс вальщиков леса прошел в Белорецком районе прямо на Сабантуе. Правда, соревнования перенесли на специальную поляну.



Лес пришёл к зрителям



На специальной площадке были установлены 30 сосен-заготовок требуемых параметров — высотой 18 — 20 метров, диаметром не менее 32 сантиметров. Лесорубам надо было бензомоторными пилами повалить их.



— Предстоит ювелирная работа. И пенек должен остаться ровным, и ствол упасть в строго определенное место, при этом не то, что сантиметры, даже миллиметры имеют значение. Непременное условие — строгое соблюдение всех правил техники безопасности, — говорит Геннадий Кочетков. Опытный лесоруб с Тирлянского участка, он знает свое дело и тщательно готовится к состязанию.



В состязаниях участвовали 19 человек — четыре команды.



— Кроме самой зрелищной части — валки деревьев, они соревновались в замене цепи, раскряжевке комбинированным резом, точной раскряжевке и обрезке сучьев, — рассказывает судья соревнований Ильшат Мухаметдинов.



Николай Калинин из Амзи, один из самых титулованных лесорубов республики, признался, что волнуется, хотя соревнуется уже больше двадцати раз, и практически всегда занимал призовые места. В прошлом году съездил на чемпионат России.



— Уровень подготовки очень высокий. Если Николай Калинин был в последние годы на голову выше своих соперников, то сейчас молодежь уже наступает ему на пятки, — говорит главный судья соревнований Мунир Низамов.



Но сенсация не состоялась: Николай Калинин снова стал чемпионом. Второе место занял его амзинский коллега Сергей Шабаров, третье — у Ленара Мустафина.

Прямая речь

Владислав МИРОНОВ,

глава администрации Белорецкого района:

— Мы специально совместители чемпионат с Сабантуем. Чтобы больше людей увидели работу лесоруба. Есть профессии, которые все время на виду, о лесорубах люди мало знают. Раньше чемпионат проходил без зрителей, и никто не видел работу вальщиков. А так многие белоречане и гости праздника смогли оценить их мастерство.