Среди уфимцев бытует мнение: если нужен быстрый и точный диагноз, то лучше отправляться в Больницу скорой медицинской помощи, которую в народе еще называют 22-й.

Объяснение столь высокому доверию пациентов простое: в клинике, куда везут экстренных больных со всего города, работать могут только профессионалы, клиницисты высокого класса, способные за считаные минуты верно определить причину болезни, назначить лечение, сделать операцию. В круглосуточном режиме они принимают людей с самыми непредсказуемыми диагнозами и, как любим говорить мы, журналисты, спасают им жизни.



Фотокор «РБ» провел вместе с врачами БСМП лишь полдня, а на его снимках — словно концентрация самых острых, самых накаленных, драматических моментов из жизни врачей и пациентов. Был обычный будний день Больницы скорой медицинской помощи.

Докторам отделения неотложной кардиологии нередко приходится принимать решение о лечении на консилиуме.



Сотрудникам приемно-диагностического отделения необходимы предельная концентрация и быстрота, ведь в Больнице скорой медпомощи зачастую все решают минуты.

Заведующий отделением нейрохирургии Марсель Мустафин приступает к операции на головном мозге.

Реанимационное отделение клиники оборудовано по последнему слову медицинской техники.