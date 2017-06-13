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НОВОСТИ
16.06.17 10:05
Башкирские спортсмены привезли десять медалей с чемпионата России по борьбе на поясах
15.06.17 17:53
Рустэм Хамитов: В Башкортостане созданы все условия для изучения государственных языков и языков народов республики
15.06.17 16:37
Владимир Путин заверил уфимского доктора, что поддержка семей с новорожденными детьми будет продолжена
15.06.17 15:02
В Уфе закончил работу второй открытый Фестиваль неравнодушных людей «Есть у нас звёздочка своя»
15.06.17 11:09
На съезде онкологов в Уфе разработают основу Национальной стратегии по борьбе с раком
14.06.17 22:49
Янаульскую школьницу, получившую удар электротоком во время селфи, госпитализируют в уфимскую больницу
14.06.17 15:03
В Башкирии стали известны получатели средств по программе поддержки местных инициатив
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Рабочее время федерального инспектора охраны окружающего мира Виктора Беляева и общественного инспектора Сергея Вишневского выпадает в основном на короткие летние ночи. В один из рейдов пошел ваш корреспондент.
Первая встреча не заставила себя долго ждать. Костер на камском берегу так и зазывал «на огонек». Компания нефтекамцев отмечает день рождения Собира Дулина. Почти готова уха, на расстеленной самобранке — разнообразие закусок и спиртного.
За минувший нерестовый период Беляев и Вишневский задержали без малого полсотни нарушителей разного пошиба. Были среди них и «рецидивисты», успевшие за это время по два, а то и по три раза стать героями протоколов.
Опубликовано: 15.06.17 (11:01) Краснокамский район
Статьи рубрики Cоциум
Рабочее время федерального инспектора охраны окружающего мира Виктора Беляева и общественного инспектора Сергея Вишневского выпадает в основном на короткие летние ночи. В один из рейдов пошел ваш корреспондент.
Первая встреча не заставила себя долго ждать. Костер на камском берегу так и зазывал «на огонек». Компания нефтекамцев отмечает день рождения Собира Дулина. Почти готова уха, на расстеленной самобранке — разнообразие закусок и спиртного.
За минувший нерестовый период Беляев и Вишневский задержали без малого полсотни нарушителей разного пошиба. Были среди них и «рецидивисты», успевшие за это время по два, а то и по три раза стать героями протоколов.
Опубликовано: 15.06.17 (11:01) Краснокамский район
Статьи рубрики Cоциум
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
ТСЖ 2017-06-13 13:21:05
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Прагаторт 2017-04-24 13:32:35
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 20:46:54
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
прохожий 2017-04-23 16:24:43
Этот многоликий Латыпов-Догадов (Культура) 21.04.17 (09:14)
Елена 2017-04-23 00:37:37
В Татышлах при пожаре погибли трое человек
свой 2017-04-07 09:09:55
В Уфе мальчика насмерть завалило во время уборки снега
Зуфар Кашфиевич-дедушка этого мальчика 2017-04-06 13:19:39
НОВОСТИ
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AHOHC
AHOHC
В Уфе недостроенный дом поставили на кадастровый учёт
ТСЖ 2017-06-13 13:21:05
В Сибайской коррекционной школе допускали незаконные поборы
Жанна 2017-06-05 11:59:09
В Башкирии дети разрисовали Конституцию
Марат 2017-06-02 22:26:37
В Уфе на двух дорогах почти на пять месяцев вводится ограничение движения
Izergen 2017-05-31 09:47:30
В центре Уфы из водопроводного колодца забил фонтан (видео)
gulshatai 2017-05-25 16:04:12
На улучшение дорог в этом году Уфимская агломерация получила два миллиарда рублей
2017-05-20 10:56:36
Две стороны медали (Cоциум) 18.05.17 (10:57)
прохожий 2017-05-18 19:17:46
Связь поколений (Cоциум) 11.05.17 (11:35)
константин, уфа 2017-05-15 11:05:33
В Уфе будет своя «Аллея Славы»
Владимир 2017-05-12 21:14:54
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
прохожий 2017-04-30 13:01:58
Основная цель — не рейтинги, а качество жизни (Cоциум) 28.04.17 (09:50)
прохожий 2017-04-28 12:00:52
Для демографии важно не население, а человек (Cоциум) 21.04.17 (09:13)
Насибуллин 2017-04-28 10:37:30