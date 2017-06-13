Водные браконьеры считают, что законы пишут не для них

Рабочее время федерального инспектора охраны окружающего мира Виктора Беляева и общественного инспектора Сергея Вишневского выпадает в основном на короткие летние ночи. В один из рейдов пошел ваш корреспондент.

Первая встреча не заставила себя долго ждать. Костер на камском берегу так и зазывал «на огонек». Компания нефтекамцев отмечает день рождения Собира Дулина. Почти готова уха, на расстеленной самобранке — разнообразие закусок и спиртного.



— Решили на природе праздновать, — говорит виновник торжества. — Порыбачили, конечно. Но все по закону. Вот три удочки, да и наловили как раз на уху. С берега.



— А лодка зачем? — Беляева интересует резиновая плоскодонка у кромки воды.



— Катались, не запрещено.



— Кататься можно, — согласно кивнул головой инспектор. Но наметанным глазом заметил едва покачивающиеся поплавки. — А это чей инвентарь?



— Не знаем.



«Не знала» веселая компания про заброшенную капроновую сеть, в которой уже успели запутаться несколько судаков и подлещиков.



— Ваша работа?



— Не-ет, видеть не видели.



— Вы ведь давно приехали, раз уже рыбу наловить успели. Как же не видели, кто устанавливал?



— Говорим же, не видели.



Ответ готов на все случаи жизни. Сомнений в том, кто раскинул сети, ничтожно мало, но не отпечатки же пальцев снимать. Пришлось лишь ликвидировать браконьерское орудие лова. Между тем такие сети, как рассказали инспекторы, урон наносят непоправимый. Попав в них, рыба получает травмы, несовместимые с жизнью. Причем губят сети не только окуня и щуку. Как правило, одноразовые «китайки» после использования выбрасывают. Чаще всего — прямо на берегу. Жертвами их становятся птицы, водные животные. Впрочем, браконьерам дела нет до «издержек производства».



Оставив машину вдалеке от «злачного места», пробираемся к следующей «точке». Интуиция рыбинспекторов не подвела и в этот раз. Речной «джентльмен удачи», завершив манипуляции с сетями, подгребает к берегу, где оставил свою иномарку. Пыхтя, затаскивает лодку на кручу, скидывает тяжелую телогрейку.



…Денис Вохмин не на шутку озадачен неожиданной встречей. Отвечать за отловленных все той же «китайкой» стерлядок, судаков и лещей теперь предстоит нешуточно.



— У матери юбилей. Попросила на пироги наловить, — поясняет он, пока составляется протокол. — Мать порадовать хотел да гостей.



— Наловили вы самых настоящих «золотых рыбок». Я имею в виду штраф, который придется платить. Рыбу мы забирать не будем, отпускать тоже — все равно погибнет. А лодка останется у нас.



Расписавшись, мужчина бредет к машине, нервно закуривая на ходу. Но на этом события не заканчиваются. Срезая путь через поляну, подъезжает «УАЗ».



— Дэн, как порыбачил? — громко интересуется мужчина в камуфляже, выходя из кабины.



Беляев предлагает ему открыть багажник. Делает это Ильрад Ахянов явно нехотя. Причиной тому — два ведра еще живой рыбы.



— Сети где? Выбросить успели?



— Какие сети? Никогда не пользуюсь. Рыба откуда? Купил. На трассе. Да, в пять утра, ну и что? Продавца не знаю. Да он и уехал сразу.



— Что ж, до новых встреч. Уверен: они не за горами, — Беляев хмурится, но предъявить нечего. А говорить об ответственности перед будущими поколениями, о хрупкости природы бессмысленно — не тот контингент.



КСТАТИ

За минувший нерестовый период Беляев и Вишневский задержали без малого полсотни нарушителей разного пошиба. Были среди них и «рецидивисты», успевшие за это время по два, а то и по три раза стать героями протоколов.